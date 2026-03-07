Ambulanță SMURD și o mașină implicate în accident pe o stradă din Sibiu. A fost activat Planul Roșu

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Mar 2026   •   14:27
Sursa foto: SMURD, implicat într-un accident în Sibiu

O ambulanță SMURD și o mașină au fost implicate într-un accident, sâmbătă, pe o stradă din Sibiu, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil.

ISU Sibiu intervine de urgență pe Bulevardul Vasile Milea la un accident rutier în urma căruia a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului sunt mobilizate o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere și ATPVM.

Din primele informații în accident este implicată o ambulanță SMURD și un autoturism.

 

(sursa: Mediafax)

