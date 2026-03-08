Astrologie 9 – 15 martie 2026: Se încheie retrogradarea lui Jupiter

După o perioadă de stagnare, lucrurile încep să se miște din nou înainte pentru fiecare semn zodiacal.

Totuși, planeta Mercur rămâne încă retrogradă, ceea ce înseamnă că, deși direcția devine mai clară, nu este momentul ideal pentru decizii majore sau proiecte noi.

Tema principală a săptămânii este reconstrucția. Energia astrală trece de la intensitatea Lunii în Scorpion la energia mai aventuroasă a Lunii în Săgetător.

Pe 12 martie, Luna în Capricorn aduce disciplină și concentrare, iar din 14 martie, Luna în Vărsător favorizează colaborarea și proiectele de grup.

Este o săptămână în care fiecare zodie începe să scrie un nou capitol al vieții, mai ales pe măsură ce tot mai multe planete intră în Berbec.

Horoscop săptămânal pentru fiecare zodie (9 – 15 martie 2026)

Berbec

Pentru Berbec, începutul săptămânii este potrivit pentru a repara lucrurile care au mers greșit în timpul retrogradării lui Mercur. Poți simți nevoia să petreci mai mult timp acasă și să te concentrezi pe familie.

Din 12 martie, Luna în Capricorn te aduce în centrul atenției, iar Venus aflată în zodia ta îți crește încrederea în tine.

Weekendul aduce ambiție și dorința de succes.

Taur

Pentru Taur, începutul săptămânii pune accent pe relații și conexiuni importante.

Luna în Săgetător te ajută să rezolvi neînțelegeri apărute în ultima perioadă. Organizarea gândurilor și răbdarea vor fi cheia succesului.

Spre finalul săptămânii, Luna în Capricorn îți oferă lecții importante despre disciplină și planificare.

Gemeni

Pentru Gemeni, începutul săptămânii aduce claritate în privința obiectivelor profesionale.

Luna în Săgetător îți stimulează relațiile și îți oferă inspirație.

Din 12 martie, energia Capricornului te ajută să îți organizezi mai bine ideile și planurile.

Weekendul scoate la lumină talentele tale.

Rac

Pentru Rac, săptămâna aduce mai multă încredere în instincte.

Luna în Săgetător îți oferă curaj și te ajută să privești lucrurile cu mai mult optimism.

Din 12 martie, Luna în Capricorn poate aduce oportunități în carieră. Perseverența va face diferența.

Leu

Pentru Leu, începutul săptămânii vine cu energie romantică.

Conexiunea dintre Luna în Săgetător și Venus în Berbec favorizează relațiile și creativitatea.

Luna în Capricorn te motivează să înveți lucruri noi și să îți extinzi orizonturile.

Fecioară

Pentru Fecioară, săptămâna este una de reflecție după eclipsa recentă din semnul tău.

Luna în Săgetător te îndeamnă să găsești echilibrul între muncă și viața personală.

Luna în Capricorn îți oferă încredere în dezvoltarea unor abilități noi.

Balanță

Pentru Balanță, începutul săptămânii aduce motivație și dorința de schimbare.

Luna în Săgetător te ajută să ieși în evidență și să îți arăți calitățile de lider.

Din 12 martie, Luna în Capricorn îți reamintește că ideile bune trebuie susținute prin muncă.

Scorpion

Pentru Scorpion, începutul săptămânii aduce încredere și determinare.

Când Luna intră în Săgetător, atenția se mută spre finanțe și planuri materiale.

Din 12 martie, Luna în Capricorn te ajută să îți reorganizezi proiectele.

Săgetător

Pentru Săgetător, începutul săptămânii te conectează mai mult cu familia și casa.

Luna în Capricorn te face să reflectezi asupra relațiilor din trecut și asupra lecțiilor învățate.

Weekendul este perfect pentru reluarea unor proiecte abandonate.

Capricorn

Pentru Capricorn, săptămâna este ideală pentru planuri și strategii.

Deși ai idei bune, astrologii recomandă să aștepți până când Mercur își reia mersul direct înainte de a începe proiecte importante.

Vărsător

Pentru Vărsător, începutul săptămânii aduce preocupări legate de bani și stabilitate financiară.

Pe parcursul săptămânii îți îmbunătățești rutina și devii mai eficient.

Weekendul, când Luna ajunge în zodia ta, este momentul ideal pentru introspecție.

Pești

Pentru Pești, energia planetei Marte din semnul tău te face mai impulsiv.

Este important să ai răbdare și să eviți conflictele.

Săptămâna aduce perspective noi asupra carierei și te încurajează să ceri sprijinul oamenilor de încredere.