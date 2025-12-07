Zilele cu dezlegare la pește rămase în Postul Crăciunului. Calendar complet până la 25 decembrie

Zilele rămase cu dezlegare la pește până la Crăciun

Postul Crăciunului este considerat unul dintre cele mai ușoare din calendarul ortodox, deoarece în majoritatea zilelor de sâmbătă și duminică este permis consumul de pește. Totuși, acest lucru nu se aplică în prima și în ultima săptămână de post.

Pe lângă weekendurile obișnuite, credincioșii au parte și de câteva sărbători cu dezlegare la pește. Conform calendarului publicat de Biroul de presă al Patriarhiei Române, ultimele două astfel de zile sunt:

9 decembrie (marți) – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana

18 decembrie (joi) – Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul

În plus, duminica este zi cu dezlegare la pește, fiind sărbătorită Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș. Dezlegări se regăsesc și în weekendul următor:

sâmbătă, 13 decembrie

duminică, 14 decembrie

Potrivit Patriarhiei Române, zilele cu dezlegare sunt marcate în calendar prin mențiunea „Dezlegare la pește” sau prin simbolul grafic al unui pește.

Important de reținut: în ultimele două zile de weekend dinaintea Crăciunului, 20 și 21 decembrie, nu mai este dezlegare.