Sărbători în frig: 1.337 de blocuri din Capitală fără apă caldă și încălzire ACUM

Potrivit datelor centralizate de către jurnalul.ro, la la nivelul Capitalei, sâmbătă la ora 17, nu mai puțin de 1.334 de blocuri nu aveau apă caldă și căldură.

”Din cauza unei avarii apărute în această dimineață la CET Sud, al ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) nu funcționează la parametri normali. Astfel, producția de energie termică a fost redusă temporar”, a transmisTermoenergetica.

Compania susține că avaria va fi soluționată cel mai târziu până la orele 23,30, dar totul ține de ELCEN București care trebuie să resolve probelma apărută la CET Sud.

Nu în ultimul rând, compania avertizează că este nevoie de aproximativ 24 de ore până când sistemul se echilibrează, iar apa caldă și căldura să ajungă complet la robinete și în calorifere.