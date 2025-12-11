„Alone”: piesa compusă de doi români, care a ajuns să fie ascultată în toată lumea. „Încercăm să fim mici trendsetteri”

De pildă, atunci când dansezi. Deloc întâmplător, acesta este și ritmul beat-ului melodic & deep house, specifice mixurilor de club ori festivaluri dance. Piesa „Alone”, un dance alternativ cu tempo bine ancorat în pragul celor 120 BPM, este o altă creație muzicală care poartă semnătura deja inconfundabilă „Enaque & Nujord”, duo-ul muzical românesc ce a cucerit deja playlisturile, cluburile și scenele festivalurilor internaționale.

La fel ca „Echoes of My Heart”, „Alone” păstrează acea energie și vibe specific Enaque & Nujord: o introspecție muzicală, cu vibe nocturn-relaxat, care poate fi ascultată atât în momentele de „singurătate”, dar și la volum mare în cluburile ori festivalurile de dance.

Piesa surprinde astfel amprenta pe care o regăsim și alte producții ale celor doi muzicien români. Ea este un amestec bine dozat de sensibilitate și pulsație frenetică, de 120 de bătăi pe minut.

Beatul rămâne „calm” și constant, suficient de susținut pentru a menține dinamica și destul de temperat pentru a lăsa ca melodia să „respire”. Vocea e și ea eterică, iar cuvintele rostite sunt aproape șoptite. Linia muzicală e vulnerabilă și melancolică: exact ca atunci când ești „Alone”.

Dar melodia nu te abandonează. Ea crește în intensitate, într-un crescendo susținut, plin de emoții. Crescendo-ul se diminuează apoi lent, spre final, ca o retragere în sine.

Muzica românilor de la „Enaque & Nujord” - un mix de muzică dance, EDM, pop, latino și house

„Alone” este mai degrabă o piesă introspectivă și subtilă, chiar melancolică dar rămâne fidelă identității sonore distincte „Enaque & Nujord”: o producție electronică cu linii melodice construite pe ideea de detașare și eliberare emoțională.

„Amprenta noastră ține de combinația dintre melodic, emoțional și un sound modern, foarte curat, gândit atât pentru radio, cât și pentru club și festival. De aici vin liniile melodice mai sensibile, vocile calde și drop-urile care nu sunt doar zgomotoase, ci încearcă să spună ceva”, precizează Adi și Florin, cei doi producători muzicali români care formează „Enaque & Nujord”.

Muzica lor îmbină elemente de dance, EDM, pop, afro, latino și house, într-un stil modern, foarte orientat spre radio și playlisturi editoriale, dar în același timp prietenos pentru club și festival. Producțiile se remarcă prin linii melodice puternice, voci memorabile și un sound internațional, perfect aliniat la trendurile actuale, dar cu o amprentă proprie clară.

„Suntem atenti la trendurile actuale, dar nu vrem doar să le urmăm, ci să contribuim la ele. Încercăm să luăm ce este mai bun din sound-ul momentului și să-l trecem prin filtrul nostru, astfel încât, pe termen lung, să nu fim doar «în trend», ci să putem fi parte dintre cei care dau tonul – mici trendsetteri, măcar în zona noastră de public”, precizează Florin și Adi de la „Enaque & Nujord”.

Ca majoritatea pieselor semnate de cei doi producători muzicali români, „Alone” nu e doar muzică. E o stare: Bine ați venit în lumea „Enaque & Nujord”.