Banca Transilvania oferă clienților săi șansa unei experiențe de neuitat la una dintre cele mai prestigioase competiții automobilistice din lume

Formula 1 este, pentru milioane de oameni din întreaga lume, mai mult decât un sport. Este o lume aparte, cu propriile ritualuri, cu o tehnologie de vârf greu de imaginat și cu o atmosferă pe care nicio transmisiune televizată nu o poate reda cu adevărat. Puțini sunt însă cei care ajung vreodată să o trăiască de aproape — nu din tribune, ci din inima ei.

Banca Transilvania, liderul instituțiilor financiare românești, oferă acum această posibilitate rară celor doi clienți ai săi care vor reuși să câștige locurile puse în joc printr-o competiție online. Este, după câte se știe, o premieră pentru România.

O competiție accesibilă, o experiență excepțională

Cei interesați pot participa accesând pagina bancatransilvania.ro/quiz-mclaren, unde vor găsi un chestionar de cinci întrebări cu variante de răspuns despre echipa McLaren Mastercard F1 și despre Formula 1, urmat de două întrebări la care fiecare participant răspunde în cuvinte proprii. Nu este vorba despre o tombolă, ci despre o probă care presupune un minimum de cunoaștere și de implicare — un detaliu care spune ceva despre seriozitatea cu care a fost gândit întregul demers.

Înscrierile rămân deschise până pe 14 iunie, iar cei doi câștigători vor fi anunțați în săptămâna imediat următoare. Singurele condiții de participare sunt vârsta de cel puțin 18 ani împliniți și deținerea unui card BT Mastercard McLaren.

Ce îi așteaptă pe cei doi câștigători

Pachetul oferit este complet și generos: bilete la cursă, cazare, transport și echipament exclusiv al echipei McLaren Mastercard F1 — totul inclus, pentru perioada 24–29 iunie, la Spielberg, în Austria, acolo unde se va disputa Marele Premiu al Austriei de Formula 1.

Dar dincolo de confortul logistic, ceea ce face această experiență cu adevărat rară este accesul pe care îl presupune. Prin intermediul platformei Team Priceless — o inițiativă a Mastercard dezvoltată în parteneriat cu echipa McLaren Mastercard F1 — câștigătorii vor fi în apropierea directă a echipei, într-un spațiu în care publicul obișnuit nu ajunge niciodată, indiferent de prețul biletului.

McLaren Mastercard F1 Team și România — un parteneriat în creștere

Echipa McLaren Mastercard F1 este una dintre cele mai vechi și mai titrate din istoria Formulei 1, cu zeci de ani de competiție la cel mai înalt nivel și cu nume legendare asociate palmares-ului său. În ultimii ani, echipa campioană en-titre traversează o perioadă de revenire remarcabilă, redobândindu-și locul în prima linie a grilei de start, ceea ce face ca prezența lângă ea să capete o greutate aparte.

Banca Transilvania a început acest parteneriat în anul 2025, cu ocazia Marelui Premiu al Ungariei de la Hungaroring, o cursă disputată, nu întâmplător, în vecinătatea imediată a României. Extinderea colaborării pentru anul 2026, cu includerea Grand Prix-ului din Austria, arată că această relație nu a fost un gest singular, ci începutul unui drum mai lung în Europa Centrală și de Est și, de ce nu, chiar mai departe.

Pentru clienții băncii care împărtășesc pasiunea pentru automobilism, vestea nu poate fi decât îmbucurătoare. Iar pentru cei doi care vor câștiga locurile la Spielberg, iunie 2026 va fi, cu siguranță, o lună de neuitat.

Detalii complete despre condițiile de participare și regulamentul campaniei sunt disponibile pe bancatransilvania.ro/quiz-mclaren.