Boala Parkinson este mai mult decât un tremur. Simptomele timpurii pe care majoritatea oamenilor le ignoră

Boala Parkinson reprezintă o afecțiune neurodegenerativă progresivă caracterizată prin moartea celulelor producătoare de dopamină din substanța neagră a creierului. Dopamina este un neurotransmițător esențial pentru controlul mișcărilor, dar și pentru reglarea dispoziției, somnului și funcțiilor cognitive.

Procesul degenerativ începe cu 10-20 de ani înainte de apariția simptomelor motorii clasice. Când apar primele semne vizibile, aproximativ 60-80% din neuronii dopaminergici sunt deja pierduți, conform studiilor publicate de National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

Deși cauza exactă rămâne necunoscută, cercetările identifică o combinație de factori genetici și de mediu. Aproximativ 15% dintre cazuri au o componentă genetică puternică, cu mutații în genele SNCA, LRRK2 sau PARK7. Factorii de mediu includ expunerea la pesticide, traumatismele craniene repetate și deficiențele de vitamina D. Vârsta rămâne principalul factor de risc - incidența crește exponențial după 60 de ani.

Simptomele bolii Parkinson

Simptomele specifice pe care ar trebui să le cunoașteți și să le observați sunt adesea cunoscute sub acronimul "TRAP" și se referă la tremorul mai pronunțat în repaos, rigiditatea musculară, amplitudinea redusă a mișcărilor, precum și postura instabilă (probleme de echilibru și tendința de a cădea).

Tremorul mai pronunțat în repaus



Tremorul specific bolii Parkinson apare cel mai frecvent în repaus, adică atunci când membrul este relaxat și nu este implicat într-o mișcare voluntară. De obicei, începe unilateral, la nivelul unei mâini, sub forma unei mișcări ritmice fine, descrisă adesea ca „număratul banilor” între degetul mare și arătător. Tremorul se poate diminua temporar în timpul mișcării intenționate și reapare când membrul este din nou în repaus. Deși este unul dintre cele mai cunoscute semne ale bolii, nu toți pacienții cu Parkinson prezintă tremor în stadiile inițiale. Intensitatea lui poate varia în funcție de stres, oboseală sau emoții, ceea ce îl face uneori mai evident în situații tensionate.

Rigiditatea musculară



Rigiditatea în boala Parkinson se referă la creșterea tonusului muscular, care determină o rezistență constantă la mobilizarea pasivă a membrelor. Mușchii devin încordați, iar mișcările sunt percepute ca fiind „greoaie” sau „blocate”. Medicii descriu adesea acest fenomen ca „rigiditate în roată dințată”, deoarece la mobilizarea articulației se simte o rezistență sacadată. Pacientul poate acuza dureri musculare sau senzația de înțepenire, în special dimineața sau după perioade de inactivitate. Rigiditatea contribuie la postura înclinată în față și la scăderea expresivității faciale, ceea ce face ca mimica să devină mai redusă.

Amplitudinea redusă a mișcărilor



Amplitudinea redusă a mișcărilor, cunoscută medical sub numele de bradikinezie, este una dintre cele mai importante caracteristici ale bolii Parkinson. Mișcările devin lente, iar gesturile obișnuite, precum încheierea nasturilor, scrisul sau ridicarea de pe scaun, necesită mai mult timp și efort. Pacienții observă că pașii devin mai mici, brațele nu mai sunt balansate natural în timpul mersului, iar scrisul devine din ce în ce mai mic și mai înghesuit, fenomen numit micrografie. Bradikinezia nu înseamnă doar încetinire, ci și dificultatea de a iniția mișcarea, uneori descrisă ca o senzație de „blocaj”.

Postura instabilă și problemele de echilibru



Instabilitatea posturală apare, de regulă, în stadiile mai avansate ale bolii și reflectă afectarea mecanismelor neurologice care coordonează echilibrul. Pacientul poate avea tendința de a se apleca înainte sau lateral și de a face pași rapizi, scurți, pentru a-și menține centrul de greutate. Reacțiile de protecție la pierderea echilibrului sunt întârziate sau insuficiente, ceea ce crește riscul de cădere. Această instabilitate poate deveni una dintre principalele cauze de limitare a autonomiei, deoarece frica de cădere determină reducerea activității fizice și izolarea progresivă.

Alte simptome ce pot să apară în boala Parkinson

Pierderea mirosului (hiposmia) apare la 90% dintre pacienți cu 4-6 ani înainte de diagnosticare. Acest simptom trece adesea neobservat sau este atribuit altor cauze precum alergiile sau îmbătrânirea. Testele olfactive standardizate pot detecta această modificare subtilă care precedă problemele motorii.

Constipația cronică

Tulburările de tranzit intestinal afectează până la 80% dintre pacienții cu Parkinson și pot preceda cu un deceniu simptomele motorii. Nervul vag, afectat timpuriu în boală, controlează motilitatea intestinală. Constipația persistentă, definită ca mai puțin de trei scaune pe săptămână, merită investigată mai ales când apare după vârsta de 50 de ani.

Tulburările de somn REM

Mișcările violente în timpul somnului REM, vorbitul sau țipatul în somn afectează 40% dintre pacienți înainte de diagnostic. Partenerii raportează adesea lovituri sau gesturi bruște nocturne. Această parasomnie are o valoare predictivă ridicată - 80% dintre persoanele cu tulburări de comportament în somnul REM dezvoltă o boală neurodegenerativă în următorii 10-15 ani.

Depresia și anxietatea

Modificările chimice cerebrale determină apariția depresiei la 40-50% dintre pacienți, adesea cu ani înainte de tremor. Anxietatea, apatia și pierderea interesului pentru activități plăcute nu sunt simple reacții psihologice la boală, ci consecințe directe ale deficitului de dopamină și serotonină.

Rolul neurologului și momentul consultului

Consultul neurologic devine necesar când apar două sau mai multe simptome persistente, în special combinația dintre simptome motorii și non-motorii. Neurologul specializat în tulburări de mișcare poate efectua teste specifice precum DaTscan (imagistică a transportorilor de dopamină) sau testul cu levodopa pentru confirmarea diagnosticului.

Diagnosticul timpuriu permite inițierea tratamentului neuroprotector, fizioterapie specializată și adaptarea stilului de viață. Studiile arată că pacienții diagnosticați precoce au o progresie mai lentă a bolii și o calitate superioară a vieții pe termen lung.