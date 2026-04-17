Casa mai caldă iarna și mai răcoroasă vara? Alege geam termopan triplu

Eziți între a pune termopane cu geam dublu sau triplu pentru ferestrele tale?

Te întrebi cum să menții un interior confortabil fără să-ți crești factura la energie?

Geamurile triple pot face toată diferența în casa ta.

Sunt proiectate să ofere o izolație termică semnificativ mai mare decât geamurile duble, blocând schimbarile de temperatură între interior și exterior.

Geamurile triple sunt eficiente iarna, cand retin caldura in interior, si vara, cand ajuta la mentinerea racorii.

Ce impact are geamul triplu asupra facturilor la energie?

Într-o casă slab izolată termic, până la 15% din căldură se poate pierde prin ferestre.

Cu geamurile triple, această pierdere este semnificativ redusă, iar economiile de energie pot ajunge chiar până la 30%.

Dacă locuiti într-o zonă rece unde încălzirea este necesara iarna, ferestrele cu geam triplu pot menține căldura interioara mai mult timp, chiar și atunci când temperaturile exterioare scad drastic.

Prin reducerea nevoilor de încălzire și răcire, geamul triplu devine o investiție profitabilă. Economiile la facturile de energie fac adesea posibilă amortizarea costului inițial pe parcursul câtorva ani.

Confort constant și economii vizibile

Geamurile triple sunt recomandate în special celor care doresc să isi îmbunătățească performanța energetică a locuinței lor. Sunt solutia ideala pentru a transforma interiorul într-un spațiu confortabil, eficient energetic și totodata prietenos cu mediul inconjurator.

Indiferent dacă plănuiești o renovare sau o constructie de casa nouă, alegerea geamurilor triple înseamnă ca optezi pentru economii sustenabile, confort optim și o factură la energie mai mica.

Geamul triplu, cu cele trei panouri de sticlă și cele doua camere, este proiectat să ofere o izolație termică și fonică optimă, fiind perfect pentru regiuni cu ierni aspre sau case expuse la frig.

Pe lângă izolația termică, izolația fonică este un criteriu crucial pentru cei care locuiesc în zone zgomotoase.

Geamurile triple, datorită celui de-al treilea rand de sticla, oferă o izolație fonică îmbunătățită comparativ cu geamurile duble

Locuiești în centrul orașului, lângă un drum aglomerat sau o gară? În aceste medii, geamurile triple pot reduce poluarea fonică cu până la 50%.

Sticla dublă este, de asemenea, bună la blocarea sunetelor, dar geamurile triple vor aduce o liniște suplimentară, creând un spațiu interior liniștitor chiar și într-un cartier aglomerat.

Geamuri duble termopan sunt ideale pentru zonele temperate, oferă o izolație termică și fonică suficientă pentru climate moderate. Sunt perfecte pentru cei care locuiesc în oraș sau in zonele limitrofe, în zone liniștite.

Geamul termopan triplu este recomandat pentru regiuni reci și case expuse la vânt și temperaturi extreme. Garantează izolație termică maximă și confort acustic optim pentru mediile zgomotoase

Care este prețul unei ferestre cu geam triplu?

Prețul unei ferestre cu geam triplu variază în funcție de mai multe elemente: dimensiunile ferestrei, materialul ramei (PVC, aluminiu sau lemn) sau opțiuni specifice precum izolația fonică sporita sau sticla de siguranță.

Aceste opțiuni influențează costul total, dar și performanța, siguranța și izolația ferestrei.

Merita investitia?

Chiar daca geamurile triple reprezintă o investiție inițială mai mare decât geamurile duble, ele sunt concepute pentru a oferi economii de energie.

Datorită capacității lor de a reduce pierderile de căldură iarna și de a limita căldura vara, geamurile triple reduc consumul de încălzire și răcire, rezultând facturi de energie mai mici pe termen lung.

Mulți cred că geamurile triple fiind mai groase, ar putea reduce lumina naturală din casă.

Totuși, datorită progreselor tehnologice, geamurile triple, lasă să pătrundă la fel de multă lumină ca geamurile duble, sporind totodată izolația termică.

Geamurile triple sunt ideale pentru camerele orientate spre nord.

Orientarea nordică este clar o provocare din punct de vedere al luminozității, deoarece primește puțină lumină solară directă.

Prin urmare, geamurile triple sunt perfecte pentru maximizarea luminii în aceste camere, izolându-le totodată de variațiile de temperatură.

Optând pentru ferestre cu geam triplu, câștigati pe două fronturi: izolație optimă pentru a menține casa caldă iarna și răcoroasă vara, dar păstrând în același timp lumina naturală în camere.

Sursa imagine: windowsolution.ro