Cât costă reparația unui televizor în 2026 și când merită să îl repari

Totuși, această evoluție tehnologică vine la pachet și cu o creștere a complexității interne, ceea ce înseamnă că, în timp, anumite componente pot ceda. Din acest motiv, tot mai mulți utilizatori ajung să se întrebe: merită să repar televizorul sau este mai eficient să cumpăr unul nou?

În 2026, răspunsul nu este universal. Decizia depinde de mai mulți factori, printre care tipul defectului, costul reparației și valoarea actuală a aparatului.

Costuri reale pentru reparațiile TV în 2026

În majoritatea cazurilor, apelarea la servicii profesionale de reparații televizoare reprezintă o soluție mult mai accesibilă decât înlocuirea completă a aparatului.

Cele mai frecvente defecțiuni întâlnite în service sunt:

Defectul de backlight (iluminare) – televizorul pornește, există sunet, dar imaginea este complet neagră. Este una dintre cele mai comune probleme și, de regulă, poate fi remediată prin înlocuirea baretelor LED.

– televizorul pornește, există sunet, dar imaginea este complet neagră. Este una dintre cele mai comune probleme și, de regulă, poate fi remediată prin înlocuirea baretelor LED. Defecțiuni ale sursei de alimentare – apar frecvent în urma fluctuațiilor de tensiune. Televizorul nu mai pornește sau se oprește brusc.

– apar frecvent în urma fluctuațiilor de tensiune. Televizorul nu mai pornește sau se oprește brusc. Probleme de imagine (T-CON sau display control) – apar sub formă de linii, distorsiuni sau imagine parțială.

– apar sub formă de linii, distorsiuni sau imagine parțială. Erori software la Smart TV – televizorul rămâne blocat pe logo sau intră în bootloop.

Costurile pentru aceste intervenții sunt, în general, rezonabile, iar în multe situații reparația se poate face rapid, chiar în aceeași zi.

Când NU merită să repari televizorul

Există și situații în care reparația nu este justificată din punct de vedere economic. Cele mai relevante exemple sunt:

Ecran spart sau fisurat – costul unui display nou poate ajunge la 70–80% din valoarea unui televizor nou.

– costul unui display nou poate ajunge la 70–80% din valoarea unui televizor nou. Modele foarte vechi – piesele sunt greu de găsit sau foarte scumpe.

– piesele sunt greu de găsit sau foarte scumpe. Defecte multiple majore – când mai multe componente importante sunt afectate simultan.

În aceste cazuri, înlocuirea aparatului este, de cele mai multe ori, soluția optimă.

Când merită să repari televizorul

În schimb, în majoritatea situațiilor, apelarea la servicii de reparații tv este cea mai eficientă alegere.

Dacă televizorul prezintă una dintre următoarele probleme:

are sunet, dar nu are imagine

imaginea este distorsionată sau apar linii

se restartează constant

nu pornește, dar nu prezintă daune fizice

atunci șansele de reparație sunt foarte mari, iar costurile sunt, de obicei, accesibile.

Un avantaj major este faptul că multe dintre aceste defecțiuni pot fi remediate fără a înlocui componente extrem de costisitoare.

Intervenția la domiciliu – standardul în 2026

Un trend tot mai evident în ultimii ani este preferința pentru intervențiile la domiciliu. Clienții aleg această variantă pentru confort și eficiență.

Apelarea la un service tv care oferă deplasare la domiciliu vine cu mai multe beneficii:

elimină transportul dificil al televizorului

permite diagnostic rapid

crește șansele de reparație în aceeași zi

În București și Ilfov, acest tip de serviciu a devenit standard, mai ales pentru defectele uzuale.

De ce se defectează televizoarele moderne

Mulți utilizatori consideră că televizoarele moderne sunt mai puțin fiabile decât cele vechi. În realitate, nu este vorba neapărat de fiabilitate scăzută, ci de:

componente mai compacte și mai sensibile

consum energetic optimizat (care afectează durata de viață a unor piese)

utilizare intensivă (streaming, gaming, funcționare îndelungată)

De exemplu, sistemul de iluminare LED este supus unei uzuri constante, mai ales dacă este utilizat la intensitate maximă.

Cum poți preveni defectele

Există câteva măsuri simple care pot prelungi durata de viață a televizorului:

reducerea nivelului de backlight din setări

utilizarea unui prelungitor cu protecție la supratensiune

asigurarea unei ventilații corecte

evitarea curățării cu soluții agresive

Aceste măsuri pot face diferența între o utilizare de 3 ani și una de 6–7 ani.

Cum alegi un service de încredere

Alegerea unui service este esențială pentru calitatea reparației. Este important să optezi pentru:

tehnicieni cu experiență reală

transparență în prețuri

garanție pentru lucrare

posibilitatea intervenției rapide

Un service profesionist va oferi întotdeauna un diagnostic clar și va explica dacă reparația merită sau nu.

Concluzie

În 2026, reparația televizoarelor rămâne o opțiune eficientă și economică în majoritatea cazurilor. Deși există situații în care înlocuirea aparatului este inevitabilă, cele mai multe defecte pot fi remediate rapid și la costuri accesibile.

Mozy Service Electronice este unul dintre service-urile specializate care oferă astfel de intervenții, inclusiv la domiciliu, pentru o gamă variată de televizoare, punând accent pe diagnostic corect și soluții eficiente.