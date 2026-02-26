Ce tipuri de platforme online au crescut cel mai mult în România în ultimii 3 ani

În această plajă largă, câteva tipuri de platforme au crescut clar mai repede decât restul, pentru că au înțeles ceva simplu: oamenii nu caută doar conținut, ci și experiențe. Se vede și în felul în care s-a schimbat divertismentul online. Mulți vor povești, atmosferă și imagini care să-i prindă din prima. De aici și succesul jocurilor digitale cu identitate vizuală puternică, inclusiv sloturile online cu temă din Egipt, care combină suspansul specific gamingului cu o estetică arheologică plină de simboluri, culori și mister. Tendința aceasta către vizual și interactiv spune multe despre public: vrem să fim surprinși repede, dar și să simțim că explorăm o lume, chiar și pentru câteva minute.

Din ce zonă provin platformele online care au crescut cel mai mult în România

Fără îndoială, locul fruntaş îl ocupă platformele online care oferă conținut. TikTok a depășit rapid etapa în care era perceput drept o aplicație pentru adolescenți și s-a transformat într-o zonă vastă de informaţii. Clipurile cu imagini interactive, filmările funny, dar şi conţinutul cu testări de produse sunt printre produsele care reuşesc să capteze atenţia internauţilor, scrie NIH. În afară de TikTok, şi Instagram a rămas puternic în aceeași zonă, cu accent pe imagine, lifestyle și comunități.

În topul platformelor de interes se află şi cele din comerţul online. În România, e-commerce-ul a continuat să crească, iar estimările indică o piață în expansiune, cu jucători mari care impun standarde de viteză și confort.

Unde se prezintă cel mai mare interes

Recommerce-ul, adică revânzare, second-hand, produse recondiționate, reprezintă un alt sector de interes. În ultimii ani, revânzarea a trecut de la soluție de criză la obicei. OLX a rămas un barometru al acestei mișcări, iar platforme precum Vinted au împins zona de haine second-hand într-o direcție cu accent pe comunitate și ușurința tranzacției.

Şi plățile digitale reprezintă o zonă mult accesată de utilizatori. Dacă înainte aplicațiile financiare erau folosite în special de publicul tech, acum au intrat în obiceiurile de zi cu zi. Acest stil de plată este rapid, oferă comoditate şi e la îndemâna oricărei persoane care are o aplicaţie bancară.

În același peisaj de interes, streamingul video a devenit mai fragmentat și mai strategic. În afară de Netflix, au apărut platforme care jonglează cu abonamente în funcție de serialele momentului, oferta pentru copii, filmele noi sau de competițiile sportive. Dacă înainte întrebarea era „ai Netflix?”, acum e mai degrabă „ce merită luna asta?”. Iar această flexibilitate arată un public care a învățat să compare și să aleagă.

Care este secretul succesului lor

Platformele online reuşesc să ofere o gamă largă de alternative, cu preţuri şi profiluri diferite. Pe platformele de conținut, o recomandare este mult aşteptată atunci când vine vorba despre feedbackul pentru un produs, iar pe platformele de recommerce, încrederea se construiește din review-uri și reputație. În plus, totul se desfăşoară digital, rapid, uşor şi simplu, criterii care sunt pe placul utilizatorilor.

Cum se explică interesul pentru ele

Interesul pentru ele se explică printr-o combinație de factori sociali, psihologici şi economici. România are o bază mare de utilizatori de internet și social media. Contextul economic i-a făcut pe oameni mai atenți la valoare: vânează oferte, aleg second-hand, compară prețuri, renunță mai ușor la ce nu merită. Psihologic, cele mai puternice platforme sunt cele care oferă recompense rapide. Spre exemplu, un clip care te prinde, o tranzacție încheiată instant, satisfacția unui produs găsit la preț bun sau adrenalina unui joc care îți promite suspans și atmosferă.

