Cele mai bune servicii eSIM pentru călătorii în 2025

eSIM-ul este un profil digital stocat în telefon, activat printr-un cod QR sau direct din aplicație. Furnizorul îți emite un plan de date cu acoperire într-o anumită țară sau regiune, iar dispozitivul tău îl folosește fără a scoate SIM-ul principal. În practică, păstrezi numărul tău pe SIM-ul de bază (pentru apeluri și mesaje verificate) și folosești eSIM pentru internet mobil 4G sau 5G. Avantajele sunt clare: activare aproape instant, planuri de date flexibile, control pe consum și posibilitatea de hotspot, utile atunci când lucrezi în deplasare sau călătorești cu familia.

În acest articol comparăm servicii eSIM populare pentru călătorii, pe baza unor criterii concrete: acoperire și stabilitatea rețelei, preț per GB, flexibilitatea planurilor, viteze 4G/5G, posibilitatea de tethering, ușurința instalării, opțiunile de reîncărcare, asistența clienți, metodele de plată și politica de retur. Scopul este să oferim o imagine pragmatică, din care să poți alege rapid în funcție de destinație, buget și tipul de utilizare (tur scurt, nomad digital, călător frecvent, familie).

În lista de furnizori analizați intră opțiuni cunoscute de pe piață. Dintre acestea, Yesim eSIM se remarcă prin instalare direct din aplicație, planuri locale și regionale cu prețuri transparente și cod promoțional dedicat: YESIMRO10B pentru 10% reducere la utilizatorii noi. Abordăm și alternative precum Airalo, Nomad, Holafly sau Ubigi, utile în funcție de destinație, dar accentul va rămâne pe criterii măsurabile, astfel încât comparația să fie utilă indiferent de brand.

Cum evaluăm un serviciu eSIM pentru călătorii

1) Acoperire și calitatea rețelei

Importă dacă planurile folosesc operatori cu acoperire bună în orașe și în zonele rurale. În destinațiile aglomerate, stabiliți dacă au capacitate suficientă în orele de vârf și dacă oferă 5G. Pentru trasee inter-urbane, contează stabilitatea 4G și fallback-ul pe 3G acolo unde 4G lipsește.

2) Structura planurilor și prețul per GB

Planurile locale sunt de obicei mai ieftine decât cele globale. Verifică intervalul de valabilitate (7, 15, 30 de zile), opțiunile de reîncărcare, pragurile de trafic și eventualele limitări de viteză după un consum dat. Un cost per GB clar te ajută să estimezi bugetul pentru navigare, hărți, conferințe video sau hotspot.

3) Viteze, hotspot și limitări

Pentru lucru la distanță și apeluri video, viteza și stabilitatea contează. Verifică dacă este permis hotspot-ul. Unele planuri îl limitează sau îl dezactivează, ceea ce poate fi problematic dacă partajezi internetul cu un laptop sau cu alt telefon.

4) Ușurința de instalare și compatibilitatea

Instalarea prin aplicație scurtează pașii. Compatibilitatea cu iPhone și Android recente este obligatorie, dar merită verificată lista exactă de modele suportate. Pentru utilizatorii care schimbă des telefonul, e utilă o politică clară de transfer al profilului eSIM.

5) Suport clienți, plăți și transparență

Când apar probleme (activare, semnal, reîncărcare), vrei asistență rapidă în chat sau e-mail. Metodele de plată (card, Apple Pay, Google Pay, PayPal) și facturarea clară sunt un plus. Politicile de retur ar trebui să fie inteligibile, în special dacă profilul nu s-a activat la timp.

Furnizori analizați în acest ghid

Ne uităm la un set de servicii folosite frecvent de călători:

Yesim – aplicație dedicată, planuri locale și regionale, orientare pe ușurința instalării și management simplu al profilurilor.

Airalo – piață largă de planuri locale pe țări și regiuni, multe opțiuni pentru călătorii de scurtă durată.

Nomad – planuri variate cu accent pe destinații populare și interfață prietenoasă.

Holafly – cunoscut pentru opțiuni de date mari, inclusiv planuri cu trafic ridicat, util în anumite scenarii.

Ubigi – soluții cu acoperire globală și planuri pentru utilizatori de business sau călători frecvenți.



Nu toate vor fi ideale pentru fiecare destinație. Diferențele apar la prețuri, viteze maxime, acoperire în afara marilor orașe sau flexibilitate la reîncărcare. În continuare, intrăm în detalii utile pentru comparație.

Tabel comparativ sintetic

Valorile și observațiile sunt orientative pentru 2025 și urmăresc criteriile importante pentru decizia practică: acoperire, flexibilitate, experiența de instalare, hotspot, suport. Pentru prețuri exacte pe țară, verifică aplicațiile furnizorilor înainte de plecare.

Furnizor Puncte forte Posibile limitări Pentru cine e potrivit Yesim Activare rapidă din aplicație, planuri locale/regionale clare, hotspot permis pe multe planuri, management simplu al profilurilor, cod promo pentru utilizatori noi Portofoliul pe țări poate varia în funcție de acordurile cu rețelele locale Călători care vor instalare simplă și control pe consum; nomazi digitali Airalo Selecție mare de planuri locale, disponibilitate largă Unele planuri au limitări de viteză după consum; experiența diferă pe țări City break, itinerarii multiple cu buget orientat pe economie Nomad Interfață curată, planuri bine gândite pentru destinații populare Acoperire și viteze diferite în funcție de rețeaua parteneră Călători care au nevoie de o configurație rapidă pentru destinații mainstream Holafly Opțiuni cu trafic ridicat, utile pentru utilizatori intensivi Prețuri mai ridicate în unele regiuni; hotspot-ul poate fi limitat în anumite planuri Streaming, încărcări mari de conținut, călătorii scurte dar intensive Ubigi Acoperire robustă pentru business, opțiuni globale Preț per GB poate fi mai puțin competitiv pe anumite piețe Utilizatori corporate, itinerarii frecvente pe mai multe continente

Analiza pe scurt a fiecărui furnizor

Yesim: instalare simplă, planuri flexibile, control pe cost

Yesim pune accent pe procesul de activare din aplicație și pe planuri locale sau regionale ușor de înțeles. Pentru călătorii pe termen scurt, planurile de 7 sau 15 zile sunt suficiente, iar pentru deplasări mai lungi există opțiuni pe 30 de zile. Hotspot-ul este permis în multe planuri, lucru important pentru laptop sau pentru a partaja internetul cu familia. Reîncărcarea e directă în aplicație, iar notificările pe consum te ajută să nu depășești bugetul. Un avantaj practic este predictibilitatea: vezi în aplicație ce rețele sunt folosite și ce viteză e disponibilă la destinație.

Notă privind oferta: pentru utilizatorii noi, codul YESIMRO10B oferă 10% reducere la achiziție. Dacă ești la prima experiență cu eSIM și vrei să încerci o instalare rapidă înainte de plecare, reducerea face pragul de intrare mai ușor.

Airalo: varietate mare de planuri locale

Airalo are acoperire extinsă pe țări și regiuni, ceea ce îl face o opțiune comodă pentru itinerarii diverse. Experiența depinde însă de rețeaua locală parteneră, iar în unele destinații pot apărea limitări de viteză după atingerea unui anumit volum de date. Este eficient pentru city break sau pentru cei care au nevoie de un cost scăzut pe perioade scurte.

Nomad: interfață prietenoasă pentru destinații populare

Nomad se remarcă prin interfață și fluxul de activare. Planurile pentru destinații populare sunt competitive, cu posibilitatea de reîncărcare simplă. Ca și în alte cazuri, detaliile pe viteze și stabilitate țin de rețeaua parteneră din teren.

Holafly: planuri cu trafic ridicat

Holafly oferă opțiuni potrivite pentru consum intensiv, utile dacă folosești mult hărți cu trafic în timp real, videoconferințe sau conținut multimedia. În anumite regiuni, prețul poate fi mai ridicat, iar hotspot-ul poate avea limitări pe planurile cu trafic mare. E o opțiune de luat în calcul pentru călătorii scurte și solicitante.

Ubigi: orientare business și acoperire globală

Ubigi are un portofoliu orientat către utilizatori de business și călători frecvenți. Pentru deplasări multi-continent, oferă stabilitate și planuri globale. Costul per GB nu este mereu cel mai mic, însă pentru utilizatorii care pun accent pe predictibilitate și suport, este o opțiune relevantă.

De ce iese Yesim în evidență în scenarii reale

1) City break de 3–5 zile

Pentru un sejur scurt într-o capitală europeană, criteriul principal este simplitatea: instalare înainte de zbor, activare la aterizare, cost clar. Yesim oferă un flux rapid în aplicație și planuri locale cu valabilitate scurtă, suficiente pentru hărți, ride-sharing, rezervări și comunicare pe mesagerie. Posibilitatea de hotspot te ajută să partajezi internetul cu un laptop în caz de nevoie.

2) Tur pe mai multe țări

Itinerariile multi-țară cer fie planuri regionale, fie schimbarea planului de la țară la țară. Yesim are planuri regionale și reîncărcare simplă, ceea ce reduce fricțiunea când treci granița. Nu trebuie să cauți SIM-uri fizice sau să aloci timp pentru fiecare țară.

3) Nomad digital sau muncă în deplasare

Dacă lucrezi remote, stabilitatea și hotspot-ul sunt critice. Cu Yesim, multe planuri permit tethering, astfel încât laptopul să aibă internet stabil pe tot parcursul zilei. Notificările de consum și opțiunile de reîncărcare evită întreruperile în apeluri video.

4) Familie și dispozitive multiple

Când călătorești cu mai multe persoane, combinația dintre planuri flexibile și hotspot devine importantă. Cu Yesim poți alege planuri pentru telefoane diferite sau poți partaja internetul unui copil atunci când ai nevoie de hărți sau conținut educațional în mașină.

Instalare, compatibilitate și pași de activare

Instalarea tipică durează câteva minute: creezi cont în aplicație, alegi destinația, cumperi planul, scanezi codul sau accepți instalarea directă din aplicație, apoi activezi profilul în momentul potrivit (de regulă, la destinație). Este recomandat să faci instalarea inițială acasă, pe Wi-Fi, ca să verifici că totul funcționează și să eviți surprize în aeroport.

Compatibilitatea depinde de modelul telefonului și versiunea de software. Telefoanele iPhone recente și multe modele Android premium suportă eSIM. Înainte de plecare, verifică lista completă de dispozitive compatibile Yesim https://yesim.app/ro/compatible-devices/, pentru a te asigura că ai suport nativ și că poți instala profilul fără pași suplimentari.

Recomandări de configurare

Actualizează sistemul de operare la ultima versiune stabilă.

Activează eSIM-ul doar când ajungi la destinație, pentru a nu consuma trafic înainte de timp.

Dacă vrei să păstrezi numărul principal pentru apeluri, setează datele mobile pe eSIM și lasă SIM-ul fizic ca linie de voce.

Verifică roaming-ul pe SIM-ul de bază ca să eviți taxe nedorite; de obicei îl oprești și rulezi datele exclusiv pe eSIM.

Folosește hotspot-ul cu măsură dacă ai plan limitat, iar pentru videoconferințe stabile folosește 4G puternic sau 5G acolo unde este disponibil.



Costuri și buget: cum estimezi corect

Un city break obișnuit înseamnă 3–5 GB pentru hărți, rides, social media, traduceri și rezervări. Pentru lucru în deplasare cu apeluri video zilnice, 10–20 GB pe două săptămâni este un prag realist. Dacă faci mult hotspot și consumi conținut video, planurile cu trafic mai mare pot fi mai economice pe termen scurt decât reîncărcări repetate.

Compară prețul pe GB, dar ține cont și de latență și stabilitate. O conexiune stabilă 4G sau 5G, chiar cu un cost ușor mai mare, înseamnă apeluri video fără întreruperi și navigație mai sigură. Pentru itinerarii multi-țară, planurile regionale reduc timpul petrecut în aplicație și riscul de a rămâne fără date la trecerea frontierei.

Sfat practic: dacă ești utilizator nou la Yesim, aplică YESIMRO10B pentru 10% reducere la achiziția inițială. Reducerea acoperă adesea diferența dintre un plan mai mic și unul mai confortabil pentru utilizare reală.

Hotspot, viteză și lucru hibrid

Hotspot-ul este critic când vrei să partajezi internetul către laptop sau tabletă. Verifică explicit dacă planul ales îl permite și dacă există limitări după un anumit volum. Pentru lucru hibrid cu videoconferințe, caută 4G stabil sau 5G în marile orașe. Dacă ești în zone rurale, pregătește un plan de rezervă: descărcă hărți offline, sincronizează documentele în prealabil și păstrează un buffer de date pentru perioadele cu semnal mai slab.

Când merită un plan regional sau global

Dacă în aceeași călătorie traversezi mai multe țări, planul regional simplifică logistica și te scapă de comutări frecvente. Pentru rute pe continente diferite, un plan global poate fi util, cu mențiunea că prețul per GB tinde să fie mai mare decât pe planuri locale. Verifică acoperirea în țările exacte din traseu și, dacă ai pauze lungi în anumite locuri, ia în calcul un plan local pe acea porțiune pentru un cost mai bun.

Confidențialitate, plată și suport

Un alt unghi important ține de metodele de plată și suportul clienți. Plățile rapide în aplicație, istoricul clar al achizițiilor și posibilitatea de factură sunt detalii utile, mai ales pentru deplasările de lucru. În ceea ce privește confidențialitatea, caută politici explicite privind datele, precum și opțiuni de asistență în limba preferată. Chat-ul în aplicație și răspunsurile rapide fac diferența în aeroport sau în tranzit.

Studii de caz scurte

Conferință de 4 zile într-o capitală europeană: instalare Yesim înainte de plecare, activare la aterizare, 5–7 GB suficienți pentru hărți, mesagerie și două ore de videoconferințe. Hotspot activ pentru laptop în hotel. Codul YESIMRO10B scade costul inițial.

Tur pe trei țări vecine în 10 zile: plan regional Yesim, o singură instalare, fără grija reîncărcărilor la schimbarea țării. Consumul mediu 10–12 GB, cu vârfuri în zilele de transfer.

Nomad digital timp de o lună: plan pe 30 de zile, hotspot zilnic pentru laptop 2–3 ore, apeluri video zilnice. Monitorizare consum și reîncărcare programată în aplicație.



Întrebări frecvente ale călătorilor, transformate în criterii practice

Fără a intra în formatul clasic de „FAQ”, iată câteva clarificări transformate în criterii de selecție:

Ai nevoie de apeluri clasice? Păstrează SIM-ul fizic pentru voce și folosește eSIM pentru date. Pentru apeluri VoIP, conexiunea 4G/5G stabilă este suficientă.

Călătorești cu copii? Alege un plan cu hotspot permis și configurează limite de consum pe dispozitivele lor.

Schimbi des telefonul? Verifică politica de transfer a profilului eSIM și păstrează autentificarea în aplicație.

Lucrezi remote? Prioritizează viteza și stabilitatea; ia în calcul planuri cu trafic mai mare și buffer pentru zile cu multe apeluri video.

Buget strict? Compară prețul per GB și valabilitatea; uneori un plan ușor mai scump dar mai flexibil te costă mai puțin pe total.

Pași recomandați înainte de plecare

Verifică compatibilitatea telefonului în lista oficială de dispozitive compatibile Yesim. Instalează profilul pe Wi-Fi, cu câteva zile înainte, dar activează-l la destinație. Configurează datele mobile pe eSIM și dezactivează roaming-ul pe SIM-ul de bază dacă nu ai nevoie de el. Testează hotspot-ul dacă plănuiești să lucrezi de pe laptop. Setează alerte de consum și salvează metoda de plată în aplicație pentru reîncărcări rapide.

Concluzii orientate pe decizie

Dacă îți dorești o experiență simplă, activare rapidă și planuri clare pentru țară sau regiune, Yesim este o alegere solidă. Instalarea în aplicație, posibilitatea de hotspot și reîncărcarea fără pași complicați rezolvă majoritatea scenariilor tipice de călătorie. Pentru utilizatorii noi, codul YESIMRO10B aduce 10% reducere la prima achiziție, ceea ce scade bariera de intrare.

Airalo rămâne un reper bun când cauți o varietate mare de planuri locale, Nomad e confortabil pe destinații populare cu interfață prietenoasă, Holafly poate fi util pentru trafic ridicat pe termen scurt, iar Ubigi e relevant pentru utilizatori corporate și trasee multi-continent. Alegerea finală depinde de destinație, buget, nevoia de hotspot și modul în care lucrezi în deplasare.

Dacă vrei să simplifici partea logistică și să păstrezi controlul pe costuri, instalează din timp profilul și verifică acoperirea, viteza și compatibilitatea dispozitivului. Astfel, ajungi la destinație cu internetul pregătit și te concentrezi pe ceea ce contează în călătoria ta.