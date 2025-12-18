Pericol major în trafic: Amenzi URIAȘE pentru șoferii care își împodobesc mașinile de sărbători

Tineri din Capitală transformă bolizi sport, SUV-uri sau Dacia 1300 în adevărați brazi pe roți, cu sute de metri de beculețe care strălucesc noaptea. Efectul vizual este spectaculos, dar ilegal conform normelor de circulație.

Conectarea improvizată a acestor instalaţii poate provoca scurtcircuite, suprasarcini, iar în cazuri grave, poate duce chiar la incendii sau la electrocutarea unei persoane. Sistemul electric al unei maşini funcţionează la altă tensiune, este supus vibraţiilor, umezelii şi variaţiilor mari de temperatură”, avertizează Sorin Popa, electrician auto, pentru observatornews.ro.

Instalațiile se pot desprinde la viteză mare, ajungând pe șosea, iar lumina lor poate fi confundată cu semnalele poliției. Totodată, spray-urile cu zăpadă reduc vizibilitatea.

Sancțiuni drastice pentru împodobirea mașinilor

Montarea de instalați luminoase pe autovehicule sunt astfel considerate un risc major de incendii și accidente, astfel că polițiștii aplică măsuri drastice. De asemenea, și aplicarea de spary-uri cu zăpadă pe geamuri este pedepsită.

Sancțiunile pot include reținerea certificatului de înmatriculare al mașinii și amenzi piperate.