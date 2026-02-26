Cele mai frecvente 4 greșeli pe care le facem înainte să mergem la dentist și care pot înrăutăți situația

O urgență dentară se referă la orice situație pe care o implică dinții, gingiile sau gura și care necesită atenție imediată pentru a preveni complicații sau daune ulterioare. Câteva urgențe dentare comune includ: dinți rupți sau ciobiți, extracții, abcese sau infecții, coroane sau plombe dentare deteriorate, alte dureri de dinți severe despre care poți să citești mai multe pe acest blog de specialitate .

Recunoașterea unei urgențe dentare reale este esențială pentru asigurarea unui tratament la timp și prevenirea agravării simptomelor. În cazul urgențelor dentare, timpul este important. Amânarea tratamentului poate duce la complicații pe termen lung, precum infecții, pierderea dinților și chiar deteriorarea țesuturilor din jur. Acțiunea rapidă nu numai că minimizează durerea, dar poate și salva dinții în unele cazuri. Fiecare minut contează, așa că este vital să știi ce să faci în acele momente. Studiul MKOR din 2025 relevă că 4 din 10 români merg la dentist doar în urgențe, crescând riscul de abcese și extracții inutile.

Iată care sunt 4 cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac în urgențele dentare și cum să le evitați:

1. Ignorarea durerii

Durerea este modul în care organismul semnalează că este în neregulă ceva. Cu toate acestea, mulți oameni tind să ignore durerea dentară, sperând că va dispărea de la sine. Acest lucru poate fi deosebit de periculos, deoarece durerea dentară netratată indică adesea probleme mai serioase, precum infecția sau cariile. Lăsate netratate, aceste probleme pot escalada și pot duce la tratamente mai invazive, cum ar fi tratamentele de canal sau extracțiile dentare.

2. Aplicarea remediilor casnice fără sfatul unui profesionist

Atunci când se confruntă cu o urgență dentară, mulți apelează la remedii casnice în încercarea de a ameliora simptomele. În timp ce unele metode pot oferi o ușurare temporară, altele pot fi dăunătoare. De exemplu, aplicarea căldurii pe o zonă dureroasă poate agrava o infecție. Este întotdeauna mai bine să consulți un profesionist înainte de a încerca orice tratamente DIY, deoarece ai putea agrava situația în mod accidental.

3. Utilizarea excesivă a medicamentelor fără prescripție medicală

Deși medicamentele fără prescripție medicală, precum ibuprofenul, pot ajuta la gestionarea durerii, utilizarea lor excesivă poate masca simptomele, făcând ca problema să pară mai puțin gravă decât este în realitate. Acest lucru poate duce la întârzierea tratamentului și la creșterea complicațiilor. Este important să utilizezi medicamentele conform indicațiilor și să consulți un dentist pentru îndrumare adecvată.

4. Amânarea vizitei la dentist

Amânarea este o reacție frecventă în timpul urgențelor dentare. Unii oameni încearcă să reziste, crezând că problema se va rezolva de la sine. Din păcate, problemele dentare rareori se ameliorează fără intervenție profesională. Așteptarea prea lungă poate însemna diferența dintre salvarea unui dinte sau pierderea lui.

Nu toate problemele dentare necesită o vizită imediată la dentist. Cunoașterea diferenței este importantă. Durerea severă, dinții scoși și abcesele sunt semne clare că ar trebui să consulți un medic imediat. Îngrijirea preventivă este cea mai bună apărare împotriva urgențelor dentare.

Foto: Pexels