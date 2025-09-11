Cele mai promițătoare culturi pentru terenuri sărace în nutrienți

Dacă intenționezi să valorifici inteligent un astfel de teren, poți începe prin alegerea unor culturi rezistente, dar și prin accesarea unei finanțări care să-ți permită investițiile inițiale pentru pregătirea solului, achiziția de sămânță certificată sau chiar sisteme de irigații ușoare. Soluții de acest tip sunt disponibile prin Agricover Credit, servicii integrate de consiliere personalizată, produse de finanțare dedicate fermierilor și acces rapid la fonduri, adaptate sezonului agricol și specificului afacerii tale.

Ce culturi se comportă bine pe soluri slabe?

Pe solurile sărace în nutrienți se cultivă adesea plante sigure și verificate îndelung în practică, cum sunt secara și ovăzul. Sunt cereale rustice, cu rădăcini puternice, care se dezvoltă chiar și pe soluri acide sau nisipoase, acolo unde alte plante nu rezistă. Dacă ai un teren pe care nimic nu pare să meargă, secara este probabil cel mai bun început. Ea poate fi și o cultură excelentă de rotație pentru îmbunătățirea structurii solului. Ovăzul, de asemenea, oferă o recoltă decentă cu investiții minime, mai ales în zonele mai reci sau cu umiditate variabilă.

Sorgul este o alegere tot mai populară în regiunile afectate de secetă. Rezistă la temperaturi ridicate, are nevoie de puțină apă și valorifică bine solurile slabe.

Pentru zonele cu terenuri sărace în nutrienți, dar pe care vrei să aduci totuși valoare, lavanda sau cimbrișorul sunt plante aromatice ideale. Se adaptează bine pe soluri problematice, au costuri mici de întreținere și pot deveni o sursă stabilă de venit în câțiva ani.

Cum te poate ajuta un sistem simplu de irigații

Chiar și culturile tradiționale autohtone au nevoie, în anumite perioade, de un minimum de apă. Dacă solul tău este nisipos sau lipsit de structură, o irigare de bază îți poate aduce o recoltă semnificativ mai bună. Nu este necesar să instalezi sisteme complexe și scumpe, uneori, un tambur sau o instalație localizată sunt suficiente.

Nu lăsa terenul sărac în nutrienți să-ți limiteze potențialul!

Pe termen lung, chiar și solurile sărace pot deveni productive dacă alegi culturile potrivite și ai acces la resursele necesare. Agricultura nu se mai bazează doar pe intuiție și vreme bună, ci pe planificare, instrumente flexibile și parteneri care te înțeleg. Iar cu produsele de finanțare potrivite, până și cel mai slab teren poate începe să lucreze în favoarea ta.