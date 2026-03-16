Certificat energetic la vânzarea unui apartament: ce obligații are proprietarul

Printre actele obligatorii se numără și certificatul de performanță energetică - un document reglementat prin lege, fără de care tranzacția nu poate fi finalizată în condiții legale.

Cu toate acestea, mulți proprietari descoperă această cerință abia în fața notarului, ceea ce poate întârzia sau complica procesul de vânzare.

Ce este certificatul energetic și ce informații conține

Certificatul de performanță energetică - cunoscut în limbaj curent drept certificat energetic - este un document tehnic care descrie consumul de energie al unei clădiri sau al unei unități de clădire.

El este întocmit de un auditor energetic atestat și conține informații despre izolarea termică a imobilului, tipul sistemului de încălzire, calitatea ferestrelor și a altor elemente ale anvelopei clădirii.

Pe baza acestor date, imobilul este încadrat într-o clasă energetică, notată de la A+ (cel mai eficient) până la G, cel mai puțin eficient.

Această clasificare oferă cumpărătorului o imagine clară asupra costurilor de întreținere pe care le va suporta după achiziție și reprezintă un criteriu din ce în ce mai important în decizia de cumpărare.

Valabilitatea unui certificat energetic este de zece ani, cu condiția ca în această perioadă să nu fie efectuate lucrări de renovare sau reabilitare care să modifice performanța energetică a imobilului.

Dacă se execută astfel de lucrări, este necesară emiterea unui nou certificat.

Cadrul legal: ce prevede legislația română despre certificatul energetic

Obligativitatea certificatului energetic la vânzarea sau închirierea imobilelor este stabilită prin Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ transpune în legislația națională directivele europene în domeniu și stabilește cadrul general de reglementare a eficienței energetice în construcții.

Potrivit legii, proprietarul unui imobil care dorește să îl vândă sau să îl închirieze are obligația de a pune la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș certificatul de performanță energetică.

Documentul trebuie predat la momentul semnării actelor, iar notarii publici sunt obligați să solicite acest act înainte de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare.

Nerespectarea acestor prevederi atrage aplicarea de sancțiuni contravenționale.

Prin urmare, obținerea certificatului energetic nu este o formalitate opțională, ci o condiție legală pentru realizarea tranzacției.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea certificatului energetic

Procesul de obținere a unui certificat energetic pentru un apartament este, în general, simplu și nu solicită proprietarului un efort administrativ deosebit.

Auditorul energetic are nevoie de câteva documente ale proprietății imobiliare și informații pentru a putea realiza calculele necesare.

Cel mai important document este planul de cadastru al apartamentului, care conține dimensiunile încăperilor și ale ferestrelor.

În absența acestuia, auditorul poate efectua un releveu la fața locului.

Pe lângă documentele de identificare a proprietarului, mai sunt necesare informații despre tipul de tâmplărie, sistemul de încălzire utilizat, nivelul la care este situat apartamentul în cadrul blocului și dacă imobilul a beneficiat de lucrări de reabilitare termică.

O parte din aceste informații se obțin prin vizita auditorului la imobil, vizită care durează, de regulă, o perioadă scurtă de timp.

Pe baza măsurătorilor efectuate și a documentelor furnizate, auditorul întocmește documentul și îl eliberează în termenul convenit.

Cine poate emite un certificat energetic

Certificatele de performanță energetică pot fi emise doar de auditori energetici atestați de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Atestarea se obține în urma unui proces de pregătire profesională și a susținerii unor examene de specialitate, existând două grade de atestare în funcție de complexitatea imobilelor pentru care auditorul este autorizat să lucreze.

Este important ca proprietarul să se asigure că persoana sau firma căreia îi solicită certificatul deține atestarea necesară.

Un certificat emis de o persoană neautorizată nu are valoare legală și nu poate fi utilizat în tranzacție.

Dacă vă aflați în București sau județul Ilfov și doriți să obțineți rapid un certificat energetic pentru apartamentul pe care intenționați să îl vindeți, puteți apela la auditorii atestați ai Reflex Architecture SRL, care emit documentul în maximum 24 de ore după ce au primit în copie actele necesare ale apartamentului și au făcut vizita la acesta.

Există imobile pentru care certificatul nu este obligatoriu?

Da, legea prevede și câteva categorii de excepții.

Certificatul energetic nu este obligatoriu pentru lăcașurile de cult sau imobilele cu destinație religioasă, pentru construcțiile protejate ca monumente istorice sau situate în zone cu valoare arhitecturală deosebită, pentru construcțiile provizorii cu o durată de utilizare de maximum doi ani, precum și pentru imobilele independente cu o suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați.

De asemenea, imobilele rezidențiale utilizate mai puțin de patru luni pe an sunt exceptate de la această cerință.

În toate celelalte cazuri (care acoperă marea majoritate a tranzacțiilor imobiliare rezidențiale și comerciale) certificatul energetic este obligatoriu.

Ce impact are clasa energetică asupra valorii imobilului

Dincolo de obligativitatea sa legală, certificatul energetic a dobândit în ultimii ani o relevanță tot mai mare în negocierile de vânzare-cumpărare.

Cumpărătorii sunt din ce în ce mai atenți la clasa energetică a unui imobil, conștienți că o locuință cu o clasă energetică inferioară generează costuri de întreținere mai ridicate pe termen lung.

Un imobil cu clasă energetică A sau B poate constitui un argument în favoarea proprietarului în negociere, în timp ce un imobil cu clasă energetică E, F sau G poate fi privit cu rezerve, mai ales dacă cumpărătorul ia în calcul și costul unor viitoare lucrări de reabilitare termică.

Această dinamică face ca certificatul energetic să nu mai fie doar o formalitate administrativă, ci un instrument util atât pentru cumpărător (care poate lua o decizie informată) cât și pentru vânzător, care poate evalua mai bine așteptările pieței față de imobilul pe care îl oferă spre vânzare.

Concluzie

Certificatul energetic este un act pe care niciun proprietar care dorește să vândă un apartament nu îl poate ignora.

Dincolo de obligativitatea sa legală, documentul aduce un plus de transparență în tranzacțiile imobiliare și permite cumpărătorului să ia o decizie informată.

Dacă intenționați să vindeți un apartament sau orice altă proprietate imobiliară (casă/vilă, spațiu comercial etc.) este recomandat să obțineți certificatul energetic din timp, pentru a evita întârzierile la semnarea actelor.