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Vrei să lucrezi în străinătate? Rețeaua Eures pune la dispoziție sute de posturi vacante pentru români

de Redacția Jurnalul    |    08 Iun 2026   •   14:00
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Vrei să lucrezi în străinătate? Rețeaua Eures pune la dispoziție sute de posturi vacante pentru români
Sute de contracte de muncă în Europa, oferite oficial prin Eures România

Firmele din Spaţiul Economic European (SEE) pun la dispoziţia muncitorilor români 234 de locuri de muncă, prin intermediul reţelei Eures România, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), publicate miercuri.

Astfel, cele mai multe posturi vacante sunt în Malta (81) pentru factor poştal; coordonator logistică şi achiziţii; medic veterinar acvacultură; consultant în acvacultură; analist chimie control calitate; tehnician de proces.

În acelaşi timp, 45 de locuri libere există în Norvegia (pentru lucrător în producţie - prelucrarea somonului), 30 în Spania (muncitor pentru renovări - finisor; cofrator; zidar), 20 în Germania (lucrător ajutor in podgorie; lucrător în producţie - procesare produse din carne - f/b), 20 în Suedia (şofer autobuz), 17 în Irlanda (şofer camion; îngrijitor persoane), 11 în Ţările de Jos (inspector veterinar; mecanic de asamblare), cinci în Estonia (betonist) şi cinci în Danemarca (operator la prelucrarea materialelor compozite - laminator).

Potrivit sursei citate, persoanele interesate să ocupe un loc de muncă SEE pot consulta ofertele pe pagina de Internet a ANOFM, la secţiunea Eures

AGERPRES

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Subiecte în articol: strainatate eures posturi vacante romani
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