Vrei să lucrezi în străinătate? Rețeaua Eures pune la dispoziție sute de posturi vacante pentru români

Astfel, cele mai multe posturi vacante sunt în Malta (81) pentru factor poştal; coordonator logistică şi achiziţii; medic veterinar acvacultură; consultant în acvacultură; analist chimie control calitate; tehnician de proces.



În acelaşi timp, 45 de locuri libere există în Norvegia (pentru lucrător în producţie - prelucrarea somonului), 30 în Spania (muncitor pentru renovări - finisor; cofrator; zidar), 20 în Germania (lucrător ajutor in podgorie; lucrător în producţie - procesare produse din carne - f/b), 20 în Suedia (şofer autobuz), 17 în Irlanda (şofer camion; îngrijitor persoane), 11 în Ţările de Jos (inspector veterinar; mecanic de asamblare), cinci în Estonia (betonist) şi cinci în Danemarca (operator la prelucrarea materialelor compozite - laminator).



Potrivit sursei citate, persoanele interesate să ocupe un loc de muncă SEE pot consulta ofertele pe pagina de Internet a ANOFM, la secţiunea Eures

AGERPRES