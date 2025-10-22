Chirurgia robotică Rosa: inovație și precizie pentru pacienți

Dacă ai nevoie de o proteză de genunchi, metoda clasică a fost depășită de sisteme robotizate precum ROSA, ce permit o planificare și o execuție mult mai precise. Aceste soluții reduc disconfortul după operație și grăbesc recuperarea, contribuind la o experiență medicală mai bună pentru pacienți. Află ce înseamnă chirurgia robotică ROSA, cum se desfășoară o astfel de intervenție și la ce te poți aștepta odată ce alegi această metodă.

Ce presupune sistemul robotic ROSA?

ROSA (Robotic Surgical Assistant) este o tehnologie medicală dezvoltată de compania Zimmer Biomet, cu scopul de a ajuta chirurgii ortopezi în intervențiile de protezare a genunchiului. Dispozitivul combină imagini 3D de înaltă precizie cu senzori și un software specializat, ceea ce permite adaptarea fiecărui pas din operație la particularitățile pacientului.

De exemplu, atunci când un pacient are nevoie de protezarea genunchiului, ROSA oferă date despre dimensiunea și poziția ideală a implantului. Chirurgul controlează fiecare etapă, iar sistemul transmite informații din analizarea în timp real a mișcărilor și poziției articulației. Astfel, echipa medicală poate lua decizii rapide și corecte, bazându-se pe date obiective, nu doar pe experiență sau măsurători vizuale. Mulțumită sistemului de chirurgie robotică ROSA la Spitalul MedLife Humanitas mai mulți pacienți au beneficiat de tratamente rapide și minim invazive ale patologiei genunchiului.

Pașii unei intervenții cu ROSA

O procedură chirurgicală implică mai multe etape care trebuie urmate atent pentru a asigura un rezultat favorabil. Iată cum decurge procesul cu acest sistem robotic:

Evaluarea inițială: Pacientul primește o recomandare pentru o investigație imagistică 3D, necesară pentru identificarea exactă a formei oaselor și a problemelor structurale existente.

Planificarea operației: Medicul folosește software-ul ROSA pentru a alege dimensiunea, poziția și forma protezei, adaptate la nevoile individuale.

Intervenția efectivă: Chirurgul operează folosindu-se de datele oferite în timp real de sistem. ROSA monitorizează poziția instrumentelor medicale și a implantului, asigurând o adaptare precisă la anatomia fiecărui pacient.

Montarea implantului: Sistemul îi oferă medicului posibilitatea să ajusteze fiecare mișcare, reducând riscul de afectare a țesuturilor sănătoase.

Aceste etape au scopul de a scurta timpul petrecut în sala de operație, de a limita pierderile de sânge și de a diminua durerile postoperatorii.

Avantaje pentru pacienți

Utilizarea ROSA aduce mai multe beneficii concrete. Pacienții suferă incizii mai mici, ceea ce înseamnă răni care se vindecă mai repede și un risc mai redus de infecții. Mulți pacienți raportează că revin mai rapid la activitățile cotidiene decât după o intervenție convențională. De exemplu, cazurile din centre medicale care folosesc ROSA arată că majoritatea persoanelor încep recuperarea în primele zile după operație, iar durata spitalizării se scurtează.

Totodată, precizia crescută ajută ca implantul să fie montat corect, iar durata de utilizare a protezei să crească.

Importanța echipei medicale și extinderea tehnologiei în România

Chiar dacă tehnologia robotizată oferă un sprijin important, deciziile finale aparțin echipei medicale. Numai medicul stabilește pașii potriviți, în timp ce sistemul ROSA furnizează asistență și date suplimentare. Colaborarea între ortopezi, anesteziști, fizioterapeuți și tehnicieni asigură urmăriea constantă a pacientului pe tot parcursul tratamentului.

Sfaturi și recomandări

Informarea corectă te ajută să iei decizii potrivite pentru sănătatea genunchiului tău. Discută oricând cu specialistul înainte de a alege o modalitate de tratament, efectuează investigații regulate și ține cont de recomandările medicale.

Reține că sistemele robotizate pot prezenta anumite limitări sau riscuri, cum ar fi reacții neașteptate ale organismului sau complicații care, deși rare, pot apărea la orice intervenție chirurgicală. Doar medicul curant îți poate oferi sfaturi adaptate stării tale și istoricului medical.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește un consult de specialitate. Pentru orice semnal de alarmă legat de articulațiile tale sau în cazul unor dureri persistente, consultă medicul. Prevenția și controalele periodice rămân cea mai sigură cale spre sănătate.