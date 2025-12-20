Pace în Ucraina: Negociatorii ruși și americani se întâlnesc la Miami

Întâlnirea are loc după discuțiile purtate la Berlin, unde Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, s-au întâlnit cu oficiali ucraineni și europeni pentru a încerca să avanseze un plan de pace. Sursele au precizat că nu sunt programate contacte directe între Dmitriev și negociatorii ucraineni.

„Contacte în trei cu partea ucraineană nu sunt planificate”, a declarat sursa rusă, sub condiția anonimatului.

Administrația Donald Trump susține eforturile de a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani, însă reconcilierea pozițiilor Rusiei, Ucrainei și liderilor UE pe teme sensibile, precum aderarea Ucrainei la NATO și concesiile teritoriale ale Ucrainei rămâne dificilă.

Witkoff și Kushner colaborează cu negociatori ucraineni și europeni pentru o versiune revizuită a planului de pace, care anterior fusese criticată pentru favorizarea Rusiei. Kremlinul a declarat, pe 12 decembrie, că nu a văzut încă ultima versiune, ajustată cu propunerile Ucrainei și UE.

Asistentul de politică externă al Kremlinului, Yuri Ushakov, a subliniat că unele dintre propunerile europene și ucrainene ar putea să nu fie pe placul Moscovei și a reiterat că aderarea Ucrainei la NATO reprezintă o condiție fundamentală a negocierilor.

În același timp, el a menționat că un armistițiu ar fi posibil doar după retragerea forțelor ucrainene din întreaga regiune Donbas, indicând că armata rusă ar putea rămâne în zonele controlate de Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că opoziția Rusiei față de desfășurarea trupelor europene în Ucraina, propusă ca garanție de securitate în cadrul unui eventual acord de pace mediat de SUA, este cunoscută iar problema poate fi discutată.