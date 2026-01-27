Clinica stomatologică din București unde pacienții chiar revin: servicii complete și abordare modernă

Brandul stomatologic iDentity a apărut în anul 2007, din inițiativa medicului Raluca Pascu, fondatoarea clinicii, care a construit pas cu pas un concept bazat pe profesionalism, tehnologie și îngrijire personalizată. Astăzi, după aproape 19 ani de activitate, iDentity Clinic este una dintre clinicile stomatologice din nordul Bucureștiului care funcționează la standarde premium, cu o investiție totală de peste 1 milion de euro în aparatură, infrastructură și dezvoltare continuă.

De la un cabinet la un concept medical complet

iDentity Clinic s-a dezvoltat organic, fără expansiuni forțate, pornind de la două unități de lucru și ajungând în prezent la șapte unități de lucru, un centru propriu de radiologie dentară și un laborator de tehnică dentară, toate integrate într-un flux medical modern. Această structură permite diagnostic rapid, tratamente eficiente și un control mult mai bun al calității fiecărei etape din actul medical.

„Furnizăm servicii premium de medicină stomatologică și ne-am dezvoltat pas cu pas, în funcție de nevoile reale ale pacienților. Investițiile constante în tehnologie și infrastructură au fost o consecință firească a acestui parcurs”, declară fondatoarea clinicii.

O investiție în tehnologie și încredere

Investiția de peste 1 milion de euro realizată până în prezent vizează atât dotările medicale, cât și confortul pacienților. iDentity Clinic funcționează într-un spațiu modern, în Băneasa, pe Șoseaua București–Ploiești, unde fiecare cabinet este gândit pentru eficiență, siguranță și o experiență cât mai relaxantă.

Clinica oferă servicii stomatologice complete, de la estetică dentară, fațete și coroane, până la implantologie avansată, tratamente All-on-4 și All-on-6, endodonție la microscop, tratamente parodontale, ortodonție, stomatologie pentru copii și protezare dentară. Integrarea radiologiei dentare în cadrul clinicii permite reducerea timpilor de așteptare și inițierea rapidă a tratamentului.

De ce revin pacienții

Într-o perioadă în care multe clinici mizează pe volum, iDentity Clinic a ales un alt drum: îngrijirea personalizată și comunicarea transparentă. Fiecare pacient beneficiază de un plan de tratament adaptat, explicat clar, fără promisiuni nerealiste și fără soluții standard aplicate tuturor.

Această abordare este susținută și de utilizarea tehnologiilor moderne precum scanarea intraorală, Digital Smile Design și protocoale digitale de planificare, care oferă pacienților predictibilitate și control asupra rezultatului final. Nu întâmplător, o mare parte dintre pacienți ajung la iDentity prin recomandări directe.

Extindere în România și planuri internaționale

După consolidarea poziției în nordul Bucureștiului, strategia iDentity Clinic include extinderea locală, tot în această zonă a Capitalei, dar și dezvoltarea internațională. Pentru deschiderea unei clinici în afara României, investiția estimată este cu aproximativ 30% mai mare decât cea realizată până acum în București, semn că standardele vor rămâne la același nivel ridicat.

Această direcție vine firesc, ca urmare a experienței acumulate și a unui model de business care pune actul medical pe primul loc, nu expansiunea rapidă.

Pasiunea care a stat la baza brandului

Pentru fondatoarea iDentity Clinic, drumul în stomatologie a început din timpul facultății, în momentul contactului direct cu pacienții. „Am realizat că pot îmbunătăți vizibil starea de sănătate orală a oamenilor, iar satisfacția pe care am simțit-o atunci mi-a confirmat că acesta este domeniul potrivit pentru mine”, povestește medicul.

Aceeași filozofie se regăsește astăzi în ADN-ul clinicii: stomatologie responsabilă, orientată spre rezultate reale și relații pe termen lung cu pacienții.

Un reper al stomatologiei moderne din București

Într-un oraș în care oferta de servicii medicale este tot mai diversă, iDentity Clinic rămâne un reper pentru pacienții care caută mai mult decât un tratament punctual. Este o clinică stomatologică din București unde oamenii revin pentru că se simt ascultați, înțeleși și tratați corect.

Cu o investiție solidă, o viziune clară și o abordare modernă, iDentity Clinic demonstrează că succesul în stomatologie se construiește în timp, prin încredere, profesionalism și respect față de pacient.