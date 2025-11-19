Comunicat de presa privind demararea proiectului cu titlul “CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA “SAVORIA”

Obiectivul general al proiectului vizeaza sprijinirea investitiilor in producerea energiei electrice din surse regenerabile eoline si solare pentru autoconsum realizate de intreprinderile din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare, in scopul cresterii ponderii surselor regenerabile de energie in mixul total de energiei reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de Romania in cadrul Planului National lntegrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021 - 2030 (PNIESC),ale celor din cadrul Pactului verde european, precum si ale angajamentelor Uniunii de a pune in aplicare Acordul de la Paris si obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU.

Obiectul proiectului îl constituie CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA “SAVORIA” in Sat Floresti, Comuna Floresti, Judetul Prahova, cu putere instalata de 0.26 MW.

Indicatorii proiectului:

Capacitate operationala instalata de producerea energiei din surse regenerabile 0,26 MW Reducerea gazelor cu efect de sera 171,49 tone de CO2/an Productia medie de energie electrica din surse regenerabile 280,27 MWh/an Productia totala de energie electrica din surse regenerabile pentru perioada de referinta 5,605.32 MWh. Procentul din productia totala de energie din surse regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul propriu 90.65% % Factorul de capacitate al centralei 12.31 %

Valoarea totala eligibila a Proiectului este de 763.057,62 lei echivalentul a 153.400 Euro, cu o intensitate a sprijinului de pana la maximum 100%, din care sprijin financiar nerambursabil de maximum 763.057,62 Lei echivalentul a maximum 153.400 Euro.

Localizare proiect: localitatea Floresti, Comuna Floresti, jud. Prahova

Date de contact:

Persoana de contact: Lazar Mihai

Telefon: 0744575438

Email: grivco.group@grivco.ro