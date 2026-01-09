Pensionarii, nemulțumiți de recalcularea pensiilor: Majorări modeste și întârzieri în obținerea veniturilor

Haos în registrele autorităților

Pentru perioadele lucrate înainte de aprilie 2001, adeverințele de vechime și venituri de la angajatori rămân obligatorii întrucât datele lipsesc din bazele de date.

Un pensionar spune că a plătit 1.200 lei pentru astfel de acte și a obținut o majorare de numai 80 de lei, după ce doi ani (2023-2024) au fost ignorați din lipsa adeverinței.

Cu toate acestea, autoritățile spun că după aprilie 2001 nu mai sunt necesare documente doveditoare privind vechimea sau veniturile întrucât aceste informații există în bazele de date ale caselor de pensii. Excepție fac situațiile particulare, precum angajatori care nu au transmis datele sau nu mai există, potrivit stiripesurse.ro.

De asemenea, multe adeverințe depuse sunt respinse ca fiind incomplete.

Majorări modeste și întârzieri

Decizii au fost emise pentru 50.000 de pensionari, cu creșteri variind de la 24 la 425 lei, plătite după două luni de la emitere. Pensinarii sunt nemulțumiți întrucât eforturle pentru obținerea documentelor sunt mari iar câștigurile mici.