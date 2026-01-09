Dan Voiculescu: Lecția stoicismului, esențială pentru România anului 2026

Potrivit profesorului, această regulă este adesea interpretată greșit ca o formă de resemnare. În realitate, ea presupune o analiză riguroasă a realității, prin separarea clară a posibilului de imposibil și a relevantului de irelevant, urmată de acțiuni concrete acolo unde schimbarea este realizabilă.

Dan Voiculescu subliniază că începutul anului 2026 marchează o perioadă de transformări profunde, atât pe plan național, cât și internațional, în care echilibrele construite în ultimele decenii se modifică rapid. În acest context instabil, el consideră că România are nevoie de obiective clar definite, adaptate realităților actuale, nu de reacții conjuncturale sau promisiuni fără fundament.

Mesajul transmis este unul de responsabilitate și maturitate politică: doar prin claritate strategică și acțiune consecventă asupra lucrurilor care țin de puterea sa reală, România poate traversa eficient provocările anului 2026.