Dan Voiculescu: Lecția stoicismului, esențială pentru România anului 2026

de Redacția Jurnalul    |    09 Ian 2026   •   15:05
Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția, într-o postare publicată pe blogul său, asupra importanței unei abordări realiste și lucide în definirea obiectivelor României pentru anul 2026. Pornind de la un principiu de bază al stoicismului – schimbarea raportării la evenimente, nu a evenimentelor în sine – acesta susține că adevărata forță a unei societăți constă în capacitatea de a acționa eficient asupra a ceea ce poate controla.

Potrivit profesorului, această regulă este adesea interpretată greșit ca o formă de resemnare. În realitate, ea presupune o analiză riguroasă a realității, prin separarea clară a posibilului de imposibil și a relevantului de irelevant, urmată de acțiuni concrete acolo unde schimbarea este realizabilă.

Dan Voiculescu subliniază că începutul anului 2026 marchează o perioadă de transformări profunde, atât pe plan național, cât și internațional, în care echilibrele construite în ultimele decenii se modifică rapid. În acest context instabil, el consideră că România are nevoie de obiective clar definite, adaptate realităților actuale, nu de reacții conjuncturale sau promisiuni fără fundament.

Mesajul transmis este unul de responsabilitate și maturitate politică: doar prin claritate strategică și acțiune consecventă asupra lucrurilor care țin de puterea sa reală, România poate traversa eficient provocările anului 2026.

Subiecte în articol: anul 2026 Dan Voiculescu
