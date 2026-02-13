Costuri ascunse la cumpărarea unui apartament în România: ce trebuie să știi înainte să cauți apartamente de vânzare

Fie că vorbim despre o vânzare apartament 2 camere sau despre case de vânzare într-o zonă rezidențială, realitatea este că suma din anunț nu este niciodată costul final al achiziției.

În 2026, diferența dintre prețul afișat și costul total poate ajunge la mii sau chiar zeci de mii de euro. Dacă nu îți calculezi corect bugetul, riști să rămâi fără lichiditate exact când ai nevoie mai mare.

Acest ghid detaliază toate costurile pe care cumpărătorii le descoperă, de obicei, prea târziu.

1.Taxele notariale și costurile de tranzacție

Indiferent dacă alegi o vânzare apartament 2 camere, garsonieră, 3 camere sau o casă, tranzacția implică taxe notariale.

Acestea includ:

• onorariul notarului

• taxele de intabulare

• extrasul de carte funciară

• taxele OCPI

În medie, costurile notariale pot reprezenta între 0,5% și 1% din valoarea tranzacției, în funcție de prețul imobilului.

La un apartament de 100.000 euro, asta poate însemna 800–1.500 euro suplimentar.

2. Avansul și costurile bancare (dacă folosești credit)

Majoritatea celor care caută apartamente de vânzare folosesc credit ipotecar. Aici apar costuri suplimentare:

• evaluarea imobilului

• comision analiză dosar

• comision administrare

• asigurare obligatorie PAD

• asigurare facultativă

• costuri cu ipoteca

Evaluarea poate costa 500–1.000 lei. Asigurarea anuală poate ajunge la câteva sute de euro, în funcție de valoare.

Pentru o vânzare apartament 2 camere finanțată prin credit, costurile bancare inițiale pot depăși 1.500–2.000 euro.

3. Mobilarea și renovarea

Un aspect ignorat frecvent când se analizează apartamente de vânzare este starea reală a locuinței.

Chiar dacă apartamentul pare „gata de mutare”, pot apărea:

• reparații la instalații

• schimbarea centralei

• renovare baie sau bucătărie

• înlocuire parchet

• mobilier nou

Pentru un apartament de 2 camere, renovarea minimă poate începe de la 5.000–7.000 euro.

Pentru case de vânzare, costurile pot fi semnificativ mai mari.

4. Costuri cu mutarea

Nu par importante la început, dar includ:

• firmă de mutări

• transport mobilier

• depozitare temporară

• taxe pentru debranșări / racordări

În funcție de oraș, aceste costuri pot ajunge la 500–1.500 euro.

5. Taxe și impozite locale

După finalizarea tranzacției:

• trebuie actualizat rolul fiscal

• plătit impozitul anual pe proprietate

• eventuale taxe la asociația de proprietari

La case de vânzare, pot apărea și taxe suplimentare legate de teren sau utilități individuale.

6. Costul oportunității

Un cost mai puțin vizibil este cel financiar.

Dacă plătești cash:

• blochezi capital important

• pierzi oportunitatea altor investiții

Dacă iei credit:

• dobânda totală poate dubla suma plătită în timp

Un apartament de 100.000 euro poate ajunge să coste 150.000–180.000 euro pe durata creditului.

7. Comisionul agenției (unde este cazul)

În cazul multor apartamente de vânzare, se aplică comision de 2%–3%.

La un apartament de 120.000 euro, asta înseamnă 2.400–3.600 euro în plus.

Același lucru este valabil și pentru unele case de vânzare intermediate.

8. Costuri legate de documentație și acte lipsă

Unele proprietăți pot avea:

• cadastru neactualizat

• lipsă certificat energetic

• succesiuni neîncheiate

• modificări neintabulate

Remedierea acestor situații poate întârzia tranzacția și poate genera costuri suplimentare.

Exemplu concret: cât te costă în realitate o vânzare apartament 2 camere

Preț apartament: 95.000 euro

Costuri suplimentare posibile:

• notar: 1.000 euro

• evaluare + bancă: 1.500 euro

• mobilare minimă: 6.000 euro

• mutare: 800 euro

• taxe diverse: 700 euro

Cost real aproximativ: 105.000–110.000 euro

Diferența poate depăși 10% din bugetul inițial.

Cum îți calculezi corect bugetul când cauți apartamente de vânzare

Pentru a evita surprizele:

1. Adaugă 8–12% peste prețul afișat în anunț

2. Verifică atent documentele înainte de ofertă

3. Calculează dobânda totală dacă folosești credit

4. Rezervă un fond de urgență pentru renovări

Indiferent dacă analizezi o vânzare apartament 2 camere sau explorezi case de vânzare, planificarea financiară face diferența dintre o investiție stabilă și o povară financiară.

Concluzie

Prețul din anunț este doar începutul. Costurile ascunse la cumpărarea unui apartament în România pot modifica semnificativ bugetul final.

O analiză atentă înainte de semnarea antecontractului te poate salva de presiune financiară și decizii grăbite.