Cum alegi corect un sistem fotovoltaic hibrid în 2026: ce contează cu adevărat și cum eviți o ofertă slabă

Problema este că, odată cu creșterea cererii, au apărut și foarte multe oferte formulate superficial: sisteme prezentate doar prin numărul de panouri, comparații făcute exclusiv după preț și recomandări standard pentru nevoi complet diferite.

În realitate, alegerea corectă nu începe cu întrebarea „cât costă?”, ci cu întrebarea „ce tip de sistem mi se potrivește?”. Pentru mulți proprietari de locuințe și pentru tot mai multe firme mici, discuția ajunge rapid în zona de sisteme fotovoltaice hibride, deoarece aceste soluții combină producția solară cu stocarea energiei în baterii și oferă mai multă flexibilitate decât un sistem clasic conectat strict la rețea.

Diferența importantă este simplă: un sistem bine ales nu înseamnă doar panouri montate pe acoperiș, ci o configurație coerentă formată din panouri, invertor, baterie, protecții electrice și o dimensionare făcută după consumul real. Tocmai aici apar cele mai costisitoare greșeli. Mulți cumpărători compară două oferte doar după puterea totală instalată, fără să verifice dacă sistemul este monofazat sau trifazat, dacă bateria este dimensionată realist pentru profilul de consum și dacă oferta include tot ce este necesar pentru funcționare și siguranță.

Un alt punct unde apar frecvent confuzii este diferența dintre kW și kWh. kW indică puterea sistemului, în timp ce kWh indică energia stocată sau consumată. Cu alte cuvinte, poți avea un sistem puternic pe hârtie, dar nepotrivit în practică dacă bateria este prea mică, invertorul nu se potrivește instalației sau dacă sistemul nu este configurat pentru modul real în care consumi energia.

De aceea, dimensionarea corectă trebuie să pornească din câteva întrebări foarte clare: cât consumi anual, cum se distribuie consumul între zi și seară, dacă ai nevoie de backup la întreruperi și dacă locuința este alimentată monofazat sau trifazat. Fără răspuns la aceste întrebări, „cea mai ieftină ofertă” ajunge de multe ori să fie cea mai slabă alegere pe termen mediu.

Pentru o locuință cu consum mai ridicat, cu mai mulți consumatori importanți și cu interes real pentru autoconsum plus stocare, o variantă analizată frecvent este un kit fotovoltaic 10 kW monofazat hibrid. O astfel de soluție poate avea sens atunci când nu vrei doar să produci energie, ci și să folosești mai eficient surplusul, inclusiv în intervalele în care producția solară nu mai acoperă singură consumul casei.

Asta nu înseamnă, însă, că 10 kW este răspunsul universal. Din contră. Una dintre cele mai frecvente greșeli din piață este vânzarea aceleiași soluții aproape tuturor clienților, indiferent de profilul lor real de consum. Pentru unii utilizatori, un sistem mai mic poate fi suficient și mai eficient economic. Pentru alții, mai ales dacă există pompe de căldură, aer condiționat, consumatori puternici sau planuri de extindere, discuția trebuie purtată diferit.

Mai există și un alt aspect ignorat des: calitatea configurației contează la fel de mult ca puterea instalată. Două sisteme prezentate ambele ca fiind „de 10 kW” pot fi foarte diferite în practică. Diferențele vin din tipul invertorului, compatibilitatea cu bateria, protecțiile incluse, complexitatea montajului și felul în care a fost gândită exploatarea de zi cu zi. Tocmai de aceea, comparația corectă nu se face doar între prețuri, ci între configurații complete.

În 2026, criteriul important nu mai este doar „să am panouri”, ci „să aleg o soluție care are logică pentru felul în care consum energia”. Un sistem hibrid bine ales poate deveni o investiție solidă, care îți oferă mai mult control asupra consumului și mai multă flexibilitate în timp. Un sistem ales doar pentru că suna bine în ofertă poate deveni rapid o sursă de costuri suplimentare, limitări și compromisuri.

Concluzia este simplă: înainte să accepți orice ofertă, cere o dimensionare reală, verifică dacă soluția este monofazată sau trifazată, uită-te la capacitatea de stocare și cere clar lista completă a componentelor incluse. În piața fotovoltaică, diferența dintre un sistem „ieftin” și un sistem „potrivit” este, de multe ori, exact diferența dintre o achiziție impulsivă și o investiție făcută corect.