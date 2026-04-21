Cum alegi lampa UV potrivită acasă sau pentru salon

Tipuri de lămpi și tehnologii disponibile

Lampile pentru polimerizarea gelurilor se împart în două categorii principale: cele cu becuri UV clasice și cele cu tehnologie LED. Modelele UV tradiționale utilizează tuburi fluorescente care emit radiații ultraviolete la 365 nm, în timp ce variantele LED emit lumină la 405 nm.

Diferența de lungime de undă influențează direct compatibilitatea cu gelurile. Gelurile mai vechi funcționează optimal cu radiații UV clasice, iar formulele moderne sunt adaptate pentru LED.

Puterea și timpul de polimerizare

Voltajul unei lămpi determină viteza de uscare, dar nu garantează rezultate superioare. O lampă de 36W cu becuri de calitate poate fi mai eficientă decât una de 48W cu componente inferioare. Timpul de polimerizare variază între 30 de secunde pentru lămpile LED puternice și 2 minute pentru modelele UV de putere redusă.

Distribuția uniformă a luminii în interiorul camerei este la fel de importantă ca puterea totală. Modelele cu reflectoare integrate sau cu becuri poziționate strategic asigură polimerizarea completă a gelului pe toată suprafața unghiei.

Funcții suplimentare și ergonomie

Senzorul de mișcare reprezintă o caracteristică practică care activează automat lampa la introducerea mâinii. Această funcție economisește energie și prelungește durata de viață a becurilor. Timerul programabil permite setarea precisă a timpului de expunere, eliminând riscul sub-polimerizării sau supraexpunerii.

Dimensiunea camerei interne limitează tipurile de tratamente posibile. Modelele compacte sunt suficiente pentru unghiile de la mâini, dar pentru pedichiură sunt necesare variante cu deschidere mai largă.

Multe lampi LED pentru unghii moderne includ display digital pentru monitorizarea timpului rămas și a numărului de utilizări. Aceste informații ajută la planificarea înlocuirii becurilor sau a întreținerii preventive.

Considerații pentru utilizarea profesională

Saloanele de înfrumusețare au cerințe diferite față de utilizatorii casnici. Intensitatea utilizării impune alegerea modelelor cu componente rezistente și cu posibilitate de înlocuire ușoară a becurilor. Investiția într-un aspirator de manichiura completează echipamentul profesional, asigurând un mediu curat în timpul procedurilor.

Costurile de întreținere includ înlocuirea periodică a becurilor UV, care își pierd eficiența după aproximativ 1000 de ore de funcționare. Lampile LED au o durată de viață semnificativ mai mare, dar costul inițial este superior.

Compatibilitatea cu produsele cosmetice

Nu toate gelurile se polimerizează în orice tip de lampă. Producătorii specifică pe ambalaj tipul de radiație necesar pentru polimerizarea optimă. Gelurile hibride necesită adesea lămpi cu spectru mixt, care combină radiațiile UV și LED.

Testarea compatibilității pe o suprafață mică previne rezultatele nesatisfăcătoare și risipa de material. Gelurile incompatibile rămân moi sau se polimerizează neuniform, afectând durabilitatea manichiurii.

Evoluția tehnologică în domeniu tinde spre standardizarea formulelor pentru compatibilitate universală, dar diferențele actuale între mărci rămân semnificative pentru alegerea echipamentului potrivit.