Cum alegi pachetul de licențe Office potrivit pentru echipa ta

Piața de licențe Office este diversă. Există o mulțime de opțiuni disponibile. Fiecare are setul său de caracteristici. Fiecare vine cu un anumit cost.

Află în continuare tot ce trebuie să știi despre cum să alegi pachetul de licențe Office pentru echipa ta.

Tipuri de licențe Office

Să începem cu o clarificare: câte tipuri de licente Office există?

Microsoft 365 (fostul Office 365) este poate cea mai populară și modernă opțiune pentru firme. Microsoft 365 este un serviciu bazat pe abonament. Utilizatorii plătesc o taxă lunară sau anuală prin care acoperă accesul la aplicațiile Office cele mai recente. Aplicațiile includ Word, Excel, PowerPoint și Outlook. Licența oferă și acces la servicii cloud robuste. Serviciile includ OneDrive pentru stocare și SharePoint pentru colaborare. Principalul avantaj al acestui soft este întreținerea permanentă. Aplicațiile se actualizează automat cu noile caracteristici de securitate și funcțiile emergente. De aceea, modelul a devenit un adevărat standard pentru orice business, oferind o flexibilitate și scalabilitate excelentă. Poți adăuga sau elimina cu ușurință licențe în funcție de nevoile în schimbare.

Licența „perpetuă” precum cea oferită de Office 2021 este o opțiune de tip „cumpărare unică”. Achiziționezi software-ul odată pentru totdeauna. Îl instalezi pe calculatoarele angajaților și îl deții. Sună ideal, dar există limitări semnificative. Nu vei primi actualizări majore de funcționalități. Vei primi doar patch-uri de securitate pentru o perioadă limitată. După câțiva ani, versiunea ta va deveni învechită. Va trebui să cumperi o nouă versiune pentru a rămâne compatibil. Acest model este potrivit pentru companii cu nevoi software foarte stabile. Este bun pentru medii care necesită o testare amănunțită a oricărei schimbări. El necesită și o investiție inițială mai mare. În plus, costul este plătit integral în avans.

Aplicațiile Microsoft 365 pentru întreprinderi reprezintă nivelul premium al abonamentelor Microsoft. Destinate marilor corporații, pachetul include toate aplicațiile standard, inclusiv instrumente avansate de securitate cibernetică, conformitate și management al dispozitivelor. Mai mult, ele sunt recunoscute ca fiind soluții cuprinzătoare pentru organizațiile cu mii de angajați, integrând perfect suita Office cu platformele cloud Microsoft.

Care alegere este mai bună pentru companii

Nu există un răspuns universal valabil. Alegerea corectă depinde de dimensiunea companiei, de buget și de modul în care lucrează echipa ta. Totuși, există câteva scenarii clare care te pot ghida.

Pentru firmele mici, cu puțini angajați și un buget limitat, licențele perpetue reprezintă adesea alegerea ideală. Acestea se achită o singură dată și elimină grijile legate de costurile recurente. În plus, pentru un astfel de business, simplitatea și stabilitatea sunt mai importante decât funcțiile avansate sau colaborarea în cloud. Achiziția unei licențe PDF dedicate, de exemplu, poate fi suficientă pentru arhivare și semnături, fără a fi necesare soluții complexe și costisitoare.

Pe măsură ce o companie crește, și angajații lucrează din locații diferite sau de la distanță, un abonament Microsoft 365 devine mult mai eficient. Acest model permite colaborarea în timp real și accesul rapid la fișiere, indiferent de locație. Actualizările și patch-urile de securitate se instalează automat, ceea ce reduce riscurile corporative. Costurile lunare sunt ușor de bugetat și poți adăuga rapid noi conturi pe măsură ce echipa se extinde. În plus, variantele de licente PDF pot fi integrate direct în fluxul de lucru, fără a fi nevoie de achiziții separate.

Nu există un model unic de licențiere care să se potrivească tuturor firmelor. Ceea ce funcționează pentru o organizație mică poate fi complet nepotrivit pentru una mare. De aceea, este important să analizezi atent modul de lucru al echipei tale, dar și planurile de extindere. Licențele folosite pot părea un detaliu tehnic, dar vor influența în mod direct productivitatea și costurile afacerii. Tu ce tip de licențe crezi că s-ar potrivi cel mai bine afacerii tale?