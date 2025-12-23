Percheziții la domiciliului Rodicăi Stănoiu: Ce caută anchetatorii?

Marți dimineața, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, polițiștii ilfoveni pun în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința Rodicăi Mihaela Stănoiu.

Percheziția este în curs de desfășurare, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Sunt căutate dispozitive electronice, respectiv telefoane.

Rudele Rodicăi Stănoiu au declarat, după moartea fostului ministru, că telefonul acesteia se afla în posesia soțului ei, cu 50 de ani mai tânăr, astfel că femeia nu mai putea comunica cu nimeni din exteriorul casei.

Trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat în 15 decembrie, după ce procurorii din Ilfov au deschis un dosar de moarte suspectă. Acesta a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru autopsie. Raportul exclude însă violența sau crima.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în guvernul condus de Adrian Năstase, a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani, și a fost înmormântată rapid, fără slujbă, ceea ce a ridicat mari semne de întrebare.