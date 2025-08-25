Cum sunt impozitate criptomonedele în România?

O parte dintre investitori sunt mai familiarizați cu aceste reguli și chiar obțin venituri constante, pasive, prin valorificarea activelor lor în criptomonede. În același timp, există mulți români care lucrează de la distanță și își primesc banii direct în criptomonede, transformând efectiv monedele digitale în salarii lunare reale. În 2025, România va stabili norme clare cu privire la modul în care sunt impozitate aceste forme diferite de venituri din criptomonede. Iată ce trebuie să știți pentru a respecta legea și a evita surprizele în momentul impozitării.

Impozitul pe veniturile din profitul vânzării de criptomonede

Când vindeți Bitcoin sau orice altă criptomonedă și obțineți un profit în România, veți constata că acel profit nu reprezintă doar un câștig suplimentar - este un câștig de capital pe care ANAF se așteaptă să îl declarați. Cei mai mulți oameni nu se gândesc la portofelul lor virtual ca la un cont de investiții, dar de fapt asta este în momentul în care tranzacționați criptomonede în bani. În teorie, este simplu: calculați cât ați plătit inițial pentru criptomonedă, scădeți suma respectivă din suma cu care ați vândut-o, iar diferența reprezintă câștigul impozabil.

România percepe de obicei o cotă de 10% pentru aceste câștiguri de capital, care pare mică până când realizați că se aplică oricărui profit, indiferent cât de mic. Chiar și persoanele care se implică doar puțin uită adesea că tehnic trebuie să raporteze aceste tranzacții. Și să fim sinceri - mulți oameni au impresia că acestea sunt prea mici pentru ca cineva să le observe. Această percepție este în sine un risc.

Obligația de a declara aceste tranzacții nu este opțională sau doar pentru „investitorii importanți”. Chiar dacă sunteți genul care verifică „Bitcoin price” pe telefon din când în când și vinde ocazional, trebuie să includeți acest câștig în declarația anuală. ANAF are norme în acest sens și va trebui să țineți evidența achizițiilor și vânzărilor dumneavoastră, cu menționarea datelor și a prețurilor. Poate părea un demers birocratic, dar de fapt reprezintă o dovadă că l-ați calculat corect.

Există un număr mare de români care nu știu de unde să înceapă. Ei își păstrează monedele într-un portofel hardware sau pe o platformă online, nu își țin evidența achizițiilor și vânzărilor și se pierd atunci când vine momentul impozitării. Nu complicați lucrurile - înregistrați fiecare tranzacție - vă poate scuti de stres și bani mai târziu. ANAF este din ce în ce mai atentă la cripto, iar ignorarea acestor tranzacții nu este o strategie bună.

Impozitul pe câștigurile din staking și pe veniturile pasive

Staking-ul de crypto este considerat o sursă bani gratis pentru mulți utilizatori din România. Vă blocați monedele, iar acestea generează câștiguri constante fără să faceți mare lucru. Cu toate acestea, ANAF nu vede asta ca pe o magie - este un venit, pur și simplu, la fel ca dobânda sau dividendele la economii sau acțiuni. Atunci când primiți aceste câștiguri din staking, trebuie să le declarați ca venit individual.

De obicei, acești bani sunt impozitați cu aceeași cotă de 10% aplicabilă veniturilor din alte surse, ceea ce îi surprinde pe mulți dintre cei care fac staking pentru prima dată. Oamenii se gândesc de obicei: „Nu am vândut nimic, deci nu există niciun câștig”, dar din punct de vedere fiscal, ați încasat o sumă de bani. Nu este cu nimic diferit de a fi plătit în numerar sau de a primi dividende în acțiuni care îți intră pur și simplu în cont.

Sincronizarea este importantă. Statul român consideră venitul realizat în momentul în care primiți câștigurile în portofel, indiferent dacă le vindeți imediat sau nu. Acest lucru poate provoca complicații dacă nu țineți evidența a ceea ce ați încasat și când. Prețurile fluctuează rapid și veți avea nevoie de registre care să arate valoarea la data la care ați primit acele câștiguri.

Soluția inteligentă este să tratați câștigurile din stacking ca pe orice altă sursă de venit - înregistrați-le pe măsură ce sosesc. Mulți români nu se sinchisesc, dar asta le creează probleme la ANAF dacă instituția îi va verifica vreodată. Pe măsură ce popularitatea criptomonedelor crește la noi, aceste verificări sunt din ce în ce mai frecvente. Este mai bine să faceți munca în avans și să evitați stresul.

Criptomonedele ca venit din salariu

A fi plătit în criptomonede nu este ceva doar pentru tech bros din Silicon Valley. În România, mulți oameni încearcă să diminueze creșterea cheltuielilor lucrând pentru companii străine, iar unii dintre ei sunt plătiți în crypto. După cum știți, acest lucru nu încetează în mod magic să fie considerat venit din muncă doar pentru că nu este în lei. ANAF se așteaptă ca dumneavoastră să îl raportați la fel ca un salariu tradițional.

Acest lucru poate deveni complicat atunci când angajatorul dvs. este din străinătate. Angajatorii români se ocupă de reținerea impozitului pentru dvs., dar dacă șeful are sediul în străinătate, sunteți responsabil să declarați și să plătiți dvs. aceste impozite. Mulți oameni trec cu vederea acest pas deoarece crypto pare „neoficial”, dar legea nu face această distincție. Venitul este venit.

Trebuie să determinați echivalentul în lei a ceea ce vi s-a plătit în ziua în care l-ați primit. Acest lucru înseamnă să înregistrați cantitatea de cryptomonede și valoarea acestora în lei la acel moment. Este un pic de muncă, desigur, dar sunteți obligat prin lege să o faceți. Faptul că ignorați acest aspect pentru că este derutant nu înseamnă că obligația dispare, ci doar că riscați sancțiuni ulterioare.

Numeroși români își dau seama că e un efort care merită. Declararea cripto salariului în mod corespunzător înseamnă că rămâneți în conformitate, evitați amenzile și puteți chiar accesa anumite beneficii. Tratarea criptomonedei ca pe bani reali - ceea ce și este, până la urmă - nu este doar mai sigură. Este mai inteligent pe termen lung.

Concluzie

Înțelegerea modului în care criptomonedele sunt impozitate în România nu este destinată doar investitorilor experimentați - este importantă pentru oricine cumpără, vinde, face staking sau câștigă în Bitcoin sau alte active digitale. A fi informat vă ajută să evitați amenzile, să păstrați o evidență clară și să îndepliniți cerințele ANAF fără a întâmpina probleme. Tratați criptomonedele ca pe orice alt venit, declarați-le în mod corespunzător și veți fi pe partea corectă.