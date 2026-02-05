Cum sunt verificate automobilele de la Neira Automobile înainte de a fi vândute?

La Neira Automobile, abordarea este complet diferită față de cea a unui vânzător ocazional din târg. Aici, mașina este tratată ca un produs care trebuie să respecte standarde de calitate precise. Înainte de a fi expusă la vânzare, fiecare unitate trece printr-un filtru tehnic complex. Acest proces elimină riscurile și transformă achiziția într-o experiență sigură, comparabilă cu cea dintr-o reprezentanță de mașini noi.

Dacă ești în căutarea unor mașini rulate de la neira Automobile, trebuie să știi că vehiculul pe care îl vezi în anunț a parcurs deja un drum lung de verificări și validări. Nu este doar o mașină spălată și lustruită, ci una testată de profesioniști. Dealerul își asumă responsabilitatea pentru starea tehnică a stocului, lucru dovedit prin garanția comercială oferită.

Iată pașii concreți prin care trece fiecare autoturism pentru a primi certificarea de vânzare.

1. Selecția strictă la sursă

Controlul calității începe cu mult înainte ca mașina să ajungă fizic în parcul auto. Echipa de achiziții analizează ofertele disponibile pe piețele vestice, în special în Germania. Nu se cumpără orice. Se caută mașini cu istoric de service complet, care au fost întreținute în rețeaua de dealeri a mărcii. Sunt evitate mașinile care au fost implicate în accidente grave sau cele care prezintă semne de uzură excesivă neconforme cu kilometrajul declarat. Această triere inițială asigură o bază solidă. Este mult mai eficient să aduci o mașină bună și să o menții așa, decât să încerci să repari o epavă.

2. Inspecția vizuală și structurală

Odată ajunsă în România, mașina intră în prima etapă de verificare fizică. Experții examinează caroseria pentru a identifica eventuale reparații anterioare. Se verifică alinierea elementelor (lufturile dintre uși, capotă și aripi), uniformitatea vopselei și starea geamurilor. Orice urmă de rugină la praguri sau pasaje este notată. Integritatea structurală este vitală. Dacă lonjeroanele sau stâlpii au fost afectați în trecut, mașina este respinsă, deoarece siguranța pasagerilor ar fi compromisă în cazul unui nou impact.

3. Verificarea mecanică pe elevator

Aceasta este etapa în care se descoperă problemele invizibile pentru un ochi neavizat. Mașina este ridicată pe elevator în service-ul propriu. Mecanicii verifică partea de rulare și subansamblele. Se inspectează sistemul de frânare (discuri, plăcuțe, etriere), suspensia (amortizoare, arcuri), articulațiile (capete de bară, bielete, bucșe) și sistemul de evacuare. De asemenea, se caută scurgeri de lichide la motor, cutia de viteze sau diferențial. Un motor uscat și curat este un indicator bun al stării de sănătate a mașinii.

4. Diagnoza computerizată a sistemelor electronice

Mașinile moderne sunt extrem de complexe din punct de vedere electronic. O simplă ascultare a motorului nu mai este suficientă. Tehnicienii conectează testere profesionale la portul OBD al mașinii pentru a scana unitățile de control. Această diagnoză relevă starea injectoarelor, presiunea în turbină, funcționarea filtrului de particule (DPF) și a sistemului EGR. Tot aici se verifică veridicitatea kilometrajului, comparând datele din bord cu cele stocate în alte module (cum ar fi cutia de viteze sau modulul ABS). Erorile vechi sau active sunt analizate pentru a decide dacă sunt necesare reparații.

5. Testul de drum în condiții reale

Verificarea statică este completată obligatoriu de o probă dinamică. Un mecanic experimentat sau un pilot de teste scoate mașina pe șosea. În timpul mersului, se urmărește comportamentul motorului la accelerare (dacă are putere, dacă scoate fum), modul în care schimbă cutia de viteze (fără șocuri sau patinări) și stabilitatea direcției. De asemenea, se ascultă zgomotele parazite care pot apărea la trecerea peste denivelări sau la viteze mari. Testul de drum validează funcționalitatea generală a vehiculului.

6. Remedierea defecțiunilor constatate

Dacă în urma pașilor anteriori se descoperă piese uzate sau defecte, mașina intră în procesul de reparație. Nu se vând mașini cu plăcuțe de frână uzate "la fier" sau cu bucșe care bat. Se înlocuiesc consumabilele necesare, se face schimbul de ulei și filtre dacă este cazul, astfel încât viitorul proprietar să nu fie nevoit să meargă direct la service după cumpărare. Scopul este ca mașina să fie perfect funcțională din prima zi.

7. Pregătirea estetică și igienizarea

După ce partea tehnică este rezolvată, mașina primește atenția cuvenită la capitolul estetic. Se realizează o curățare profesională a interiorului (tapițerie, bord, plafon) și o spălare detaliată a exteriorului. Dacă este nevoie, se face un polish pentru a reda strălucirea vopselei sau pentru a curăța farurile mătuite. Aspectul îngrijit este o formă de respect față de client și reflectă starea tehnică bună a mașinii.

8. Întocmirea documentației și garanția

Ultimul pas este cel administrativ. Se pregătesc toate actele necesare pentru vânzare și înmatriculare, inclusiv certificatul fiscal și cartea de identitate a vehiculului. Cel mai important, se emite certificatul de garanție. Neira Automobile oferă garanție comercială de 12 luni pentru motor și cutie de viteze. Aceasta este dovada finală că procesul de verificare a fost făcut corect și că dealerul are încredere deplină în calitatea produsului vândut.

Acest flux riguros de verificare se aplică întregului stoc, fie că vorbim de modele premium sau de masini ieftine. Siguranța nu este opțională și nu depinde de prețul plătit. Când alegi o mașină care a trecut prin acești 8 pași, alegi certitudinea și elimini riscul de a cumpăra problemele altcuiva. Este modul civilizat și modern de a achiziționa auto rulate, punând accent pe calitate și transparență.