Primăria lui Boc a mai comis-o o dată. A cumpărat încă un rând de aparate de fitness în aer liber, de la aceeași firmă de casă

Afacerea a fost adjudecată, ca de altfel toate celelalte de acest gen din trecut, de către aceeași companie comercială. Afacerea a fost atribuită la data de 25 februarie, conține 24 de loturi și costă bugetul local încă aproape 400.000 de euro. Din 2010, neîntrerupt, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a cumpărat de la această societate comercială cu care a încheiat, luna trecută, acest contract aparate de fitness, aparate de joacă, bănci și coșuri de gunoi în valoare de peste 73 de milioane de lei.

Afacerea a fost antamată, potrivit unui anunț de participare publicat de către autoritatea contractantă pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), încă din data de 3 noiembrie 2025. 25 de loturi au fost, la acel moment, scoase la licitație, pentru ca în final, să fie atribuite doar 24 dintre acestea.

Cele 24 de loturi atribuite au fost adjudecate, integral, de către SC Dupex SRL, societate înfiinţată, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) de către doi membri ai aceleiaşi familii, Ioan şi Vasile Dura, în anii ’90. În martie 2003, asociatul Vasile Dura i-a cesionat partenerului Ioan Dura toate părţile sociale, astfel încât acesta din urmă a devenit asociat unic al companiei, aceeaşi structură a acţionariatului regăsindu-se şi în prezent. Iar contractele au fost parafate la data de 25 februarie 2026, la un preț total negociat de 1.539.600 de lei fără TVA, respectiv de 1.862.916 lei cu TVA inclusă (380.187 de euro).

Municipalitatea s-a îngrijit că nu scapă nicio categorie musculară

În aceste contracte intră, potrivit documentației de atribuire, aparate de fitness pentru musculatura gambelor, cu panou despărțitor și fără, aparate de fitness pentru musculatura membrelor inferioare, cu panou despărțitor și fără, aparate de fitness pentru musculatura coapsei, cu panou despărțitor și fără, aparate de fitness pentru musculatura abdomenului și a șoldului, cu panou despărțitor și fără, aparate de fitness pentru musculatura brațelor și a picioarelor, cu panou despărțitor sau fără, aparate de fitness pentru musculatura toracelui cu panou despărțitor, aparate de fitness tip bicicletă plus încă un element pentru altă grupă de mușchi, cu panou despărțitor și fără.

La acestea, se adaugă aparate fitness multifuncționale pentru antrenarea tuturor grupelor de mușchi, pentru 3, respectiv pentru 6 persoane, spaliere multifuncționale cu 7 și cu 8 elemente, un complex multifuncțional, echipamente fitness model canotaj, echipamente fitness model bancă pentru abdomene, dar și echipamente fitness pentru persoanele cu dizabilități, pentru musculatura brațelor și a picioarelor.

Potrivit aceleiași documentații de atribuire, pentru majoritatea loturilor a concurat un singur ofertant.

În 2025, firma furnizoare a primit trei contracte

„Jurnalul” a dezvăluit că zeci de contracte având ca obiect furnizarea, repararea și întreținerea locurilor de joacă din aer liber sau a aparatelor de fitness publice din orașul condus de Emil Boc au fost atribuite, din anul 2010, până în prezent, aceleiași firme. Primăria Municipiului Cluj-Napoca a plătit, astfel, în mod repetitiv, pentru aceste servicii și lucrări, nu mai puțin de 83.125.210 lei cu tot cu TVA.

Numai anul trecut, compania Dupex SRL a primit de la municipalitate trei contracte având ca obiect furnizarea de piese de schimb pentru aparatele de joacă de pe raza orașului, pentru procurarea, livrarea și montarea a 60 de stații de autobuz și pentru livrarea de bănci pentru spațiile de joacă, pentru spațiile verzi și pentru zonele de agrement din municipiu.

Cel mai recent episod al relației contractuale dintre instituția condusă de Emil Boc și respectiva companie privată a avut loc la data de 1 iulie 2025, când Primăria Municipiului Cluj-Napoca a scos la licitație un acord-cadru având ca obiect servicii de reparații și întreținerea aparatelor de joacă și a dotărilor urbane de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

La această licitație deschisă, a fost depusă o singură ofertă admisibilă, iar la data de 15 septembrie 2025, a fost încheiat acordul-cadru nr. 741245/2025 cu SC Dupex SRL, pentru un preț final negociat 9.033.061,4 lei cu TVA (1.843.481,92 de euro). Practic, pentru fiecare dintre cele cele 24 de luni de contract, municipalitatea este dispusă să achite 76.811,75 euro pentru această afacere.

Firma care și-a adjudecat acest contract, dar și multe altele similare, SC Dupex SRL, este un client aproape nedezlipit al acestor contracte scoase la mezat de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Afaceri neîntrerupte, din 2010

De remarcat este că, în baza de date a SEAP, sunt arhivate nu mai puțin de 23 de contracte de achiziție publică scoase la „mezat” de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca și adjudecate de către compania SC Dupex SRL.

Concret, în intervalul anilor 2010 – 2018, primăria lui Boc a atribuit acestei firme nouă contracte, a căror valoare cumulată se ridică la 14.179.866,5 lei fără TVA, respectiv la 217.567.834,5 lei cu TVA inclusă.

Apoi, în intervalul 2019 – 2026, aceeași firmă a primit de la aceeași primărie 114 contracte, în valoare de 46.763.026,6 lei fără TVA, respectiv de 55.648.001,7 lei cu tot cu TVA, aceste contracte vizând furnizarea de echipamente fitness în aer liber, aparate de joacă, reparații și întreținere a aparatelor de joacă, piese de schimb pentru aparatele de joacă, bănci și corpuri stradale etc.

Se mai pregătește o achiziție-mamut, care vizează aparate de joacă

Iar lucrurile nu se opresc aici. Primăria Municipiului Cluj-Napoca a mai publicat, la data de 12 noiembrie 2025, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț de participare, prin intermediul căruia aduce la cunoștință faptul că vrea să facă o nouă achiziție de echipamente de joacă destinate copiilor cu dizabilități, dar și de aparate de joacă pentru copii cu vârste sub 3 ani, între 2 și 6 ani, între 3 și 14 ani, dar și de aparate de joacă confecționate din lemn.

În vederea contractării acestor echipamente, instituția condusă de Emil Boc arată că pune la bătaie un buget inițial estimat la 15.888.000 de lei fără TVA, respectiv de 19.224.480 de lei cu tot cu TVA, adică la 3.923.363,3 euro.

Pentru această achiziție, respectiva unitate administrativ-teritorială precizează că va fi organizată o licitație deschisă.

În caietul de sarcini care stă la baza acestei intenții, Primăria Municipiului Cluj-Napoca arată că, în prezent, la nivelul localității există 282 de locuri de joacă publice și 54 de locuri de joacă specializate, realizate pe parcursul mai multor ani. „Unele dintre acestea sunt deja depășite ca dotări tehnice. Se are în vedere evoluția permanentă de producere de aparate tot mai performante, cu o densitate tot mai mare în ceea ce privește posibilitățile de practicare a mișcării”, se arată în documentația de atribuire.

