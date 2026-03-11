Tratament revoluționar: Cancerul mamar triplu negativ, aproape de un leac miraculos

Oamenii de știință de la Oregon Health & Science University au dezvoltat o moleculă experimentală numită SU212. Compusul vizează și dezactivează o enzimă cheie de care depind celulele canceroase pentru a crește. Studiul a fost publicat în revista Cell Reports Medicine.

„Cancerul mamar triplu negativ este o formă agresivă de boală. În prezent nu există medicamente eficiente disponibile", a declarat autorul principal Sanjay V. Malhotra, codirector al Centrului pentru Terapii Experimentale din cadrul OHSU Knight Cancer Institute.

Molecula SU212 se atașează de o enzimă numită enolază 1 (ENO1). Aceasta ajută celulele să transforme glucoza în energie. Celulele canceroase produc ENO1 în cantități neobișnuit de mari pentru a-și alimenta creșterea. Odată atașată de enzimă, molecula o forțează să se descompună. În testele pe șoareci umanizați, acest mecanism a redus creșterea tumorilor și a limitat metastazele. Cancerul mamar triplu negativ reprezintă aproximativ 15% din totalul cazurilor de cancer mamar.

Cercetătorii consideră că SU212 ar putea fi utilă și în tratarea altor tipuri de cancer. Printre acestea se numără gliomul, cancerul pancreatic și carcinomul tiroidian. „Un medicament care vizează enolaza 1 ar putea contribui la îmbunătățirea tratamentului și pentru aceste tipuri de cancer", a explicat Malhotra. Mecanismul ar putea fi relevant și pentru pacienții cu diabet, o boală legată de metabolismul glucozei.

Următorul pas este trecerea moleculei la studii clinice pe oameni. Procesul necesită resurse semnificative și aprobarea FDA. Cercetătorii sunt optimiști că descoperirea va fi transpusă în beneficii reale pentru pacienți, potrivit Oregon Health & Science University.

