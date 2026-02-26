De ce avem dinții strâmbi și ce trebuie să facem?

Maxilarul poate fi prea mic pentru toți dinții definitivi, iar aceștia ajung să se suprapună sau să iasă în afara arcadei. Alte situații apar atunci când dinții de lapte ți-au căzut prea devreme sau când ai obiceiuri care influențează dezvoltarea corectă a danturii. Poziția dinților se poate îndrepta eficient în zilele noastre, cu ajutorul aparatului dentar. Iar acesta trebuie ales în funcție de situația danturii tale, explică specialiștii.

Iată cum ajungem să avem dinții strâmbi.

Spațiul insuficient pe arcadă

Cea mai frecventă cauză a dinților strâmbi este lipsa spațiului. Dacă maxilarul este mai mic decât ar trebui, dinții nu au loc să erupă corect. Se rotesc, se suprapun sau cresc în afara arcadei.

Pe lângă aspect, apar și probleme legate de igienă. Dinții înghesuiți sunt mai greu de curățat, iar resturile alimentare rămân prinse între ei. Așa apar mai ușor cariile și inflamațiile gingivale.

Obiceiurile din copilărie

Anumite obiceiuri pot influența felul în care se dezvoltă maxilarele. Suptul degetului, folosirea suzetei pentru o perioadă lungă sau respirația pe gură pot modifica direcția de creștere a dinților. Aceste schimbări se produc treptat și, de multe ori, sunt observate abia când dinții permanenți au ieșit deja într-o poziție incorectă.

Dinți de lapte pierduți prea devreme

Dinții de lapte au rolul de a menține spațiul necesar pentru erupția corectă a dinților definitivi. Atunci când unul cade prea devreme, dinții vecini se deplasează și ocupă locul liber.

În momentul în care apare dintele permanent, spațiul nu mai este suficient, iar acesta poate crește strâmb sau într-o poziție nepotrivită.

Ce trebuie să faci dacă ai dinți strâmbi

Un articol publicat de American Dental Association arată că dinții înghesuiți sunt mai greu de curățat, ceea ce favorizează acumularea plăcii bacteriene și crește riscul de pierdere a dinților și inflamații gingivale.

Primul pas este un consult la medicul stomatolog specialist în ortodonție. Chiar dacă problema pare minoră, o evaluare la timp poate preveni tratamente mai complicate. Există mai multe tipuri de aparate dentare. Unele sunt vizibile, altele aproape invizibile. Medicul îți spune ce variantă este potrivită pentru tine, în funcție de poziția dinților și de vârstă.

Cu cât tratamentul începe mai devreme, cu atât rezultatele apar mai ușor, iar zâmbetul devine mai frumos, mai sănătos și mai ușor de întreținut.