De ce este volbura atât de greu de combătut și cum o oprește ABONACA® EC?

Găsești volbura atât la grâu, porumb, cât și în cultura legumelor, a viței-de-vie sau pe solurile destinate plantelor tehnice. Această buruiană acaparează rapid spațiul, sufocă plantele importante și reduce vizibil producția. Când plantele cultivate sunt tinere, volbura se adaptează rapid și ocupă imediat terenul liber.

Cum reușește volbura să supraviețuiască si să recidiveze?

Sistemul radicular adânc și capacitatea de regenerare

Volbura prinde putere datorită rădăcinilor sale lungi, care ajung deseori la 2-3 metri adâncime, mult sub zona pe care o poate atinge plugul. Chiar și fragmente mici de rădăcină, rămase după lucrările solului, pot da naștere rapid unor noi plante. Datorită acestei abilități, fermierii observă că volbura reapare constant, chiar dacă suprafața a fost recent lucrată.

Un exemplu întâlnit într-o exploatație de grâu: după lucrări de arătură, volbura a reapărut la doar două săptămâni, pornind din bucăți mici de rădăcină rămase ascunse în straturile profunde ale solului.

Proliferarea rapidă și rezistența semințelor

Volbura înflorește și produce aproximativ 500 de semințe la fiecare plantă pe sezon. Semințele rezistă în sol timp îndelungat, chiar și peste 50 de ani. Dacă nu acționezi constant, vei observa mereu noi generații de volbură, indiferent de rotația culturilor sau de frecvența lucrărilor de întreținere.

Dacă întâmpini infestări intense sau ai nevoie de o altă opțiune eficientă, poți încerca erbicid pentru volbura BONACA® EC, respectând indicațiile de utilizare de pe etichetă.

Ce efecte are volbura asupra culturilor?

Scăderea producției și concurența pentru resurse

Volbura trage rapid apă, nutrienți și lumină, lăsând plantele de cultură cu rezerve limitate pentru dezvoltare. Studiile de teren arată că, la cereale, pierderile de producție provocate de volbură ajung între 20% și 50%. În cazul legumelor, apar uneori pierderi și mai mari. Tulpinile acestei buruieni se înfășoară în jurul plantelor principale, inhibă creșterea și sporesc riscul de boli sau atacuri de dăunători.

Răspândirea accentuată în monocultură

Dacă utilizezi aceeași cultură mai mulți ani la rând și aplici fertilizant în mod dezechilibrat, volbura profită de lipsa diversității și cucerește rapid noi suprafețe. Fără măsuri diversificate, infestarea se poate întinde dintr-o parcelă în alta.

Creșterea costurilor și impact economic

Pentru fermieri, volbura nu înseamnă doar pierderi de randament, ci aduce și cheltuieli suplimentare cu erbicidele, manopera sau lucrările de curățare a terenului. Mai mult, recoltarea devine dificilă, iar calitatea recoltei scade, în special la legume sau culturi speciale. Unele loturi pot fi chiar respinse la vânzare dacă au semne vizibile de infestare cu volbură.

De ce nu funcționează metodele clasice împotriva volburii

Limitele lucrărilor mecanice

Plugul, discul ori freza nu pătrund suficient de adânc încât să elimine toate rădăcinile de volbură. Adesea, tai doar fragmente, iar acestea, departe de a fi distruse, reunesc energia necesară și inițiază noi plante. Practic, vei observa volbura reînviind la scurt timp după lucrare, fără ca numărul exemplarelor să scadă considerabil.

Timpul nepotrivit pentru tratamente și regenerarea rapidă

Dacă aplici erbicidul după ce volbura a produs flori sau fructe, șansele de reușită scad. Efect similar obții și dacă vremea este nefavorabilă – ploi abundente, temperaturi extreme sau perioade de secetă accentuează rezistența acestei buruieni.

Greșeli frecvente la aplicarea erbicidelor

Mulți fermieri aleg doze incorecte, nu respectă indicațiile pentru fiecare cultură, amestecă necorespunzător substanțele sau sincronizează tratamentele prost cu etapele de creștere a volburii. Toate acestea deranjează eficacitatea erbicidului și pot stimula apariția unor biotipuri rezistente.

Evită să mărești doza peste recomandare sau să aplici tratamente la întâmplare. Cere mereu opinia unui specialist în protecția plantelor pentru a găsi soluția potrivită contextului fermei tale.

ABONACA® EC – cum acționează și de ce ajută concret împotriva volburii

ABONACA® EC este un erbicid cu destinație principală pentru cereale păioase. Produsul conține fluroxipir 250 g/l, o substanță activă ce intră rapid prin frunze, circulă atât spre vârf, cât și spre rădăcină, și blochează creșterea volburii. Primele semne de acțiune apar în 7-10 zile: vârfurile se decolorează, frunzele pierd rapid din intensitate, iar planta se oprește din creștere.

Cum se diferențiază ABONACA® EC

Controlează atât partea aeriană, cât și rădăcinile.

Efectul devine vizibil după o săptămână de la aplicare.

Prinde în spectrul său principalele buruieni perene – inclusiv coada-calului, turița, lungurica.

Poate fi combinat cu alte produse pentru o eficacitate mai largă, la recomandarea specialistului.

Asigură protecție sigură pentru cultura de bază, atunci când respecți instrucțiunile de pe etichetă.

Pașii cheie pentru folosirea corectă a ABONACA® EC împotriva volburii

Alege etapa potrivită pentru aplicare

Aplică ABONACA® EC când volbura are frunzele bine formate, de la începutul înfrățirii și până la momentul formării spicului (BBCH 21-49). În acest interval, planta absoarbe cel mai eficient substanța activă. Monitorizează cultura și aplică tratamentul atunci când buruiana se află în plină creștere.

Respectă dozajul și condițiile de aplicare

Folosește o doză între 0,6 și 0,8 litri la hectar, în funcție de densitatea infestării și stadiul de dezvoltare al volburii. Aplică tratamentul în zile liniștite, fără vânt pentru a preveni driftul spre culturi sensibile. Temperaturile ideale pentru aplicare sunt între 10 și 25°C; poți trata și de la 6°C, dar evită perioadele cu stres termic sau lipsă de apă, deoarece reduc eficacitatea produsului.

Integrează combaterea chimică în tehnologiile fermei

Nu te limita la aplicarea de erbicide. Adoptă rotația culturilor, cartografiază focarele majore de infestație, folosește lucrări ale solului la adâncimi variate și elimină sursele secundare. Monitorizează atent evoluția infestărilor de la un sezon la altul și ajustează tehnologia pe baza informațiilor strânse.

Evită cele mai frecvente erori pentru a maximiza efectul tratamentului

Nu aplica tratamentul după auzite sau în zile cu vânt și ploi imediate.

Nu crește doza peste cât se recomandă pe ambalaj.

Folosește echipamente curate, verifică omogenizarea soluției de stropit și tratează uniform întreaga suprafață.

Consultă mereu specialistul agricol înainte de orice modificare a tehnologiei și folosește fișa produsului pentru informare.

Recomandări legate de siguranță, efecte secundare și consultarea specialiștilor

Orice produs fitosanitar, inclusiv ABONACA® EC, poate aduce riscuri dacă nu respecți instrucțiunile de utilizare. Aplică tratamentul corect pentru a evita efectele nedorite asupra culturilor vecine sau asupra solului.

Evită utilizarea produsului aproape de culturile sensibile la substanța activă.

Poartă echipament de protecție atunci când manipulezi și aplici erbicidul.

Menține o distanță sigură față de sursele de apă.

Dacă apar simptome neobișnuite la plantele tratate, consultă imediat specialistul fitosanitar. Articolul acesta oferă informații cu scop educativ. Pentru recomandări personalizate, cere întotdeauna sfatul unui inginer agronom, distribuitor autorizat sau reprezentant al producătorului.

Documentează-te permanent, solicită sprijin de la specialiști în orice situație incertă și pune accent pe prevenție, rotație și monitorizare atentă. Respectarea tehnologiei de aplicare a erbicidelor, igiena echipamentelor și supravegherea culturilor constituie factori importanți pentru managementul corect al volburii.

Reține că acest articol oferă sugestii cu scop informativ. Orice decizie privind alegerea, dozarea și aplicarea unui produs fitosanitar trebuie luată în cooperare cu un specialist, pentru a asigura siguranța terenului și a recoltelor tale.