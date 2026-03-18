De ce nu e recomandat să ai aer condiționat în bucătărie

Chiar dacă aparatul funcționează, îl forțezi într-un mediu dificil și riști să îl degradezi mult mai rapid.

Mediul din bucătărie nu este compatibil cu funcționarea unui AC

Aparatul de aer condiționat funcționează pe principiul recirculării aerului dintr-o încăpere, fiind proiectat să funcționeze în spații cu aer relativ curat. Bucătăria este exact opusul.

Când gătești, apar vapori de apă, abur, particule alimentare și particule uleioase. Chiar dacă acestea din urmă nu sunt vizibile cu ochiul liber, ele sunt în aer de fiecare dată când încingi ulei într-o tigaie și rămân suspendate în aer timp de ore întregi.

Spre deosebire de praf, care poate fi curățat ușor, particulele de grăsime sunt cele mai problematice:

se depun pe filtrele aparatului de aer condiționat

acționează ca un liant și captează alte particule

încarcă filtrele mult mai rapid

în contact cu umiditatea din interiorul aparatului (condens), creează un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor și mucegaiului.

Un aparat de aer condiționat în bucătărie nu poate rezista în timp pentru că filtrele încărcate forțează aparatul să lucreze mult mai intens, scăzându-i eficiența. Nici dacă respecți întocmai procesul corect de igienizare și întreținere a aparatului nu vei avea rezultate mai bune pentru că în bucătărie aerul este întotdeauna mai umed și încărcat.

Practic, ar trebui să cureți filtrele de 2-3 ori pe lună și chiar și atunci s-ar putea să te confrunți cu defecțiuni. În timp, grăsimea depusă ajunge în aparat și restricționează fluxul de aer.

Diferențele rapide de temperatură afectează randamentul

Un alt motiv pentru care nu este recomandat să ai aer condiționat în bucătărie sunt variațiile de temperatură și umiditate. Folosind aragazul, cuptorul sau plita, aerul se încălzește rapid cu peste 10 grade, iar dacă ții aparatul de aer condiționat pornit în timp ce gătești, forțezi compresorul să lucreze în cicluri scurte ca să ajusteze temperatura, scăzând randamentul și grăbind uzura echipamentului.

Nici să pornești AC-ul după ce ai gătit nu este o idee bună, pentru că aparatul va recircula acele particule de grăsime și aburii din aer. Poate că vei avea câteva minute senzația de aer proaspăt, dar în câteva zile filtrele vor fi extrem de încărcate.

Impactul direct asupra igienei și calității aerului

Dat fiind că aerul condiționat ar recircula aerul din bucătărie, igiena aparatului și calitatea aerului vor fi puternic afectate.

Compușii emanați în aer în timpul gătitului și particulele de grăsime ajung să se depună atât pe filtre cât și pe suprafețele interne ale aparatului. Odată apărute bacteriile și mucegaiul în interiorul aparatului, ele vor fi redistribuite în aerul răcit de fiecare dată când aparatul funcționează.

Acestea generează un miros urât și un aer îmbâcsit, cu efecte negative asupra sănătății, mai ales în cazul persoanelor sensibile la alergii. De asemenea, un aparat contaminat este aproape imposibil de curățat ca să devină ca nou: mucegaiul are nevoie doar de câțiva spori microscopici pentru a crește din nou.

Există soluții mai potrivite pentru bucătărie

Decât să instalezi un aparat de aer condiționat ca să răcești bucătăria, mai bine cauți să păstrezi aerul proaspăt prin alte mijloace:

Instalează o hotă cu evacuare externă

Asigură-te că ai un sistem de ventilație corespunzător

Aerisește frecvent bucătăria deschizând ferestrele

Folosește un ventilator

În cazul în care ai o bucătărie într-un living open-space, există câteva soluții de compromis. Nu monta AC-ul în dreptul zonei de gătit ca să eviți depunerea grăsimilor și aburilor pe filtrele aparatului. Montează-l cât mai departe de sursele de căldură și vapori: deasupra ușii de intrare, pe hol, sau pe un perete din living. Evită folosirea aparatului de aer condiționat pornit cât timp gătești și folosește o hotă cu evacuare exterioară. Aerisește foarte bine încăperea după ce gătești înainte de a porni aparatul.

Instalarea unui aparat de aer condiționat în bucătărie este o soluție și o investiție nepotrivită pentru climatizare deoarece duce la uzura mai rapidă a aparatului și la un aer neigienic. Curățarea aparatului frecvent poate ameliora aceste probleme, dar confortul va fi imposibil de menținut la același nivel ca într-un dormitor sau living.