Derby-uri de 5 stele în acest final de săptămână: Prezentarea celor mai tari meciuri și cotele la pariuri

Iată cele patru derby-uri programate în acest final de săptămână:

sâmbătă, de la ora 14:30: Tottenham - Manchester United

duminică, de la ora 18:30: Manchester City - Liverpool

duminică, de la ora 21:45: Lyon - PSG

duminică, de la ora 21:45: Inter - Lazio

Tottenham - Manchester United

Etapa începe spectaculos în Premier League, cu un meci între două echipe care își propun să ajungă în Champions League. Tottenham este pe locul 6, iar Manchester United două poziții mai jos. Londonezii au câștigat ultimele patru meciuri cu United, astfel că au un moral bun. Cea mai importantă întâlnire dintre cele două a fost finala Europa League 2025, câștigată de Tottenham.

Ca absențe, United nu va putea conta pe Lisandro Martinez, iar de la Tottenham vor lipsi Maddison, Kulusevski, Gray, Radu Drăgușin, Davies, Bissouma și Bergvall.

Bookmakerii caselor de pariuri sportive se așteaptă la un duel echilibrat, astfel că nu poate fi vorba despre o favorită certă:

victorie Tottenham - 2.66

egal - 3.60

victorie United - 2.45

Ponturi pariuri Tottenham - Manchester United

Tottenham nu a luat gol de la United în patru din ultimele șase meciuri și are cota 1.94 să deschidă scorul.

Tottenham nu a înscris mai mult de un gol în șase din ultimele șapte meciuri și are cota 1.67 să NU dea peste 1.5 goluri.

Manchester City - Liverpool

Liverpool a avut mari probleme în Premier League în ultimele etape, dar speră să oprească seria neagră după ce moralul jucătorilor s-a îmbunătățit în urma succesului cu Real Madrid. City este aceeași mașinărie de dat goluri, iar la mijlocul săptămânii a învins-o cu 4-1 pe Borussia Dortmund. City pornește cu un ușor avantaj, chiar dacă nu a câștigat în ultimele patru meciuri contra lui Liverpool.

Citește pe Antena3.ro O profesoară primește 10 milioane de dolari despăgubiri pentru ce i-a făcut un elev de 6 ani la școală

City are doar un absent, pe Kovacic, iar de la Liverpool vor absenta Scanlon, Leoni, Isak, Frimpong, Chambers, Bajcetic și Alisson.

Sunt rare situațiile în care un derby este atât de disproporționat la pariuri online, dar City este favorită cu o cotă sub 2. Iată cum arată cotele:

victorie City - 1.83

egal - 3.80

victorie Liverpool - 4.00

Ponturi pariuri Manchester City - Liverpool

Nu s-au dat multe goluri în ultima vreme între City și Liverpool. 2.60 este cota pentru Sub 2.5 goluri, selecție verde în ultimele patru confruntări.

Erling Haaland are cota 3.80 să deschidă scorul. Norvegianul are 13 goluri în 10 etape.

Inter - Lazio

Cu un start excelent pe banca lui Inter, Cristi Chivu speră să urce pe primul loc în Serie A. E la un punct de Napoli, iar o victorie cu Lazio, echipă de pe locul 8, îl poate duce în fruntea clasamentului. Inter are 10 victorii în ultimele 11 meciuri oficiale, așa că Inter are clar prima șansă.

Sunt și ceva absenți pentru ambele echipe. Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan și Palacios sunt jucătorii de la Inter pe care Cristi Chivu nu se poate baza, iar de la Lazio nu vor juca Cancellieri, Castellanos, Dele Bashiru, Gigot, Rovella și Tavares.

Cotele la pariuri online sunt următoarele:

victorie Inter - 1.37

egal - 5.00

victorie Lazio - 7.50

Ponturi pariuri Inter - Lazio

Inter are o defensivă de fier, iar cota ca NU vor marca ambele echipe este 1.80.

Selecția victorie Inter Pauză/Final are cota 1.90.

Lyon - PSG

PSG a dominat, într-o măsură destul de mare, ultimii ani din fotbalul francez, dar un derby rămâne derby. Contra lui Lyon, PSG s-a descurcat excelent și are cinci victorii la rând. Așadar, este un alt derby oarecum disproporționat.

Dembele, Doue, Hakimi și Mendes vor absenta de la PSG, iar de la Lyon nu vor fi pe teren Vinicius, Fofana, Hateboer, Mangala, Nuamah și Tolisso.

Iată și cum arată cotele 1X2:

victorie Lyon - 4.20

egal - 3.80

victorie PSG - 1.80

Ponturi pariuri Lyon - PSG

PSG este favorită clar în această partidă și are 1.80 să câștige.

Se anunță un meci cu goluri multe, deoarece ambele echipe pun accent pe jocul ofensiv. Cota pentru Peste 3.5 goluri este 2.54.

În ultima etapă dinaintea pauzei pentru meciurile echipelor naționale, jucătorii vor da totul pentru a avea un moral bun. Derby-urile scot ce-i mai bun din ei, astfel că fanii pot profita de meciuri pe cinste.

Cotele pot suferi modificări. Pariurile sportive cu mize reale sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!