EDM, rock sau muzică clasică: Cum îi ajută pe pacienții de Alzheimer ascultarea melodiilor lor preferate

Muzica e direct legată de memoriile noastre (ex: ascultarea unei piese preferate te transportă direct într-un moment din trecut legat de acea melodie). Ascultarea repetată a pieselor preferate s-a dovedit extrem de utilă pentru pacienți diagnosticați cu boala Alzheimer în stadiu incipient sau cu tulburări cognitive ușoare. Concluzia: nu există muzică bună sau proastă, există doar muzică.

Astfel, expunerea repetată la piese muzicale preferate și cunoscute de multă vreme are un efect benefic asupra performanței cognitive la pacienții cu Alzheimer, conform unui studiu de specialitate.

Nu se cunosc încă mecanismele cerebrale care stau la baza îmbunătățirii performaneți cognitive în astfel de cazuri. Cu toate acestea, cercetătorii au descoperit că, atunci când pacienții ascultau muzica lor favorită, s-a activat o rețea neurală „muzicală”, care „conecta” mai multe regiuni ale creierului, conform RMN-urilor efectuate pacienților înainte și după ascultarea muzicii.

Respectiva „rețea” dispărea atunci când pacienților li s-a pus un tip de muzică nouă, nefamiliară sau necunoscută acestora.

Și da, muzica EDM se califică și ea pentru acest gen de terapii. Deja nu mai vorbim de mult de o „nișă muzicală” în acest caz, ci de un veritabil fenomen global care a depășit toate granițele geografice ori culturale.

Un fenomen din care, de ceva vreme, fac parte și doi producători muzicali români, reuniți în cadrul proiectului Enaque & Nujord. Au compus pentru mari nume ale industriei, acum o fac pe cont propriu. Și au devenit și ei, la rândul lor, un „fenomen internațional”, cu piese și hituri apreciate pe toate continentele.

„Ne gândim la asta și ne dă fiori: că, poate într-o zi, o piesă de-a noastră ar putea ajunge la cineva care nu mai găsește drumul înapoi spre sine”, spun cei doi muzicieni români de la Enaque & Nujord.

Poate într-un salon, cu lumina aceea rece, cineva apasă „play”. Și, dintr-odată, dintr-un sunet mic se întâmplă ceva mare: un zâmbet care nu mai apăruse de mult, o privire care se luminează, o mână care strânge o altă mână. Nu neapărat cuvinte… ci poate doar un „știu melodia asta” spus fără voce

„Noi facem muzică din nopți, din dor, din lucruri pe care nu le putem explica altfel. Și dacă exact muzica asta — care pentru noi e viață — ar deveni un fir subțire între un om și el însuși, chiar și pentru 30 de secunde, atunci tot ce facem capătă un sens care ne depășește. Atunci nu ar mai conta cifrele, scenele, nimic. Doar clipa aceea”, recunosc Adi și Florin de la Enaque & Nujord.

Adi și Florin, care formează duoul „Enaque & Nujord” au lucrat până acum, din postura de ghost produceri, pentru nume mari din această zonă muzicală: Armin van Buuren, David Guetta, Radion6 sau Cosmic Gate.

„Enaque & Nujord” este un nou proiect muzical apărut în acest univers muzical. Proiectul e opera a doi producători români și a cucerit deja, pe neosbervate, radiourile și scenele festivalurilor internaționale.

Stilul muzical EDM a crescut într-un ritm copleșitor în ultimii ani, ajutat de explozia canalelor de streaming (Spotify, YouTube etc.) și de algoritmii omnipotenți ai rețelelor sociale. În prezent, un volumul uriaș de piese – în jur de 100.000 – sunt descărcate într-o singură zi.