Ghidul cumpărătorului de case în 2026: Ce dotări tehnice sunt esențiale

Check-list: Ce să verifici la vizionare

Atunci când pășești într-o proprietate, este ușor să fii furat de un design interior atractiv sau de finisaje moderne. Cu toate acestea, „sănătatea” tehnică și eficiența casei se ascund în detaliile instalațiilor. Iată la ce trebuie să fii atent în timpul vizitei:

1. Sistemele de climatizare

Verile tot mai toride fac ca un sistem de răcire performant să fie indispensabil. Verifică prezența și poziționarea unităților de climatizare în principalele zone de locuit (dormitoare și living).

La ce să fii atent: Caută echipamente din clase energetice superioare (A++ sau A+++) dotate cu tehnologie Inverter. Un aparat aer conditionat modern trebuie să aibă trasee frigorifice mascate sau integrate impecabil și să permită controlul inteligent prin Wi-Fi.

modern trebuie să aibă trasee frigorifice mascate sau integrate impecabil și să permită controlul inteligent prin Wi-Fi. De ce contează: Un sistem de climatizare vechi sau subdimensionat va consuma mult curent, va fi zgomotos și va necesita investiții imediate după mutare.

2. Centrala termică și randamentul energetic pe timp de iarnă

Sistemul de încălzire reprezintă inima tehnică a locuinței dar și principala sursă de cheltuieli în sezonul rece.

La ce să fii atent: Verifică anul de fabricație și tehnologia utilizată. În 2026, o centrala pe gaz în condensare este un standard obligatoriu pentru eficientizarea consumului. Observă dacă sistemul este conectat la calorifere bine dimensionate sau cum sunt impartite zonele la încălzire în pardoseală și dacă există un termostat de ambient inteligent (cu modulare OpenTherm).

De ce contează: Tehnologia condensării reduce consumul direct de combustibil cu până la 30%, însă eficiența maximă este atinsă doar împerună cu un termostat inteligent, care ajustează continuu puterea centralei pentru a menține o temperatură ideală. Astfel, vei avea un confort termic superior în întreaga locuință, eliminând complet risipa de gaz și fluctuațiile neplăcute de temperatură.

3. Automatizările și controlul de la distanță (Smart Home Ready)

O locuință cu valoare crescută de revânzare este pregătită pentru automatizare.

La ce să fii atent: Întreabă dacă echipamentele principale pot fi integrate în aplicații de mobil sau hub-uri Smart Home. Posibilitatea de a programa temperatura pe ore, de a activa modul „Vacanță” de la distanță sau de a primi alerte de mentenanță direct pe telefon adaugă un plus considerabil de confort și economie.

Întrebări esențiale de adresat vânzătorului sau agentului imobiliar

Pentru a nu avea surprize neplăcute după mutare, pune următoarele întrebări concrete în timpul vizionării:

„Ce clasă energetică are imobilul conform certificatului de performanță energetică și care a fost costul mediu pe lună al utilităților în ultimul an (iarna/vara)?” (Îți oferă o imagine reală asupra izolației și randamentului echipamentelor). „Când au fost efectuate ultimele revizii tehnice periodice la centrală și la sistemele de climatizare?” (Află dacă echipamentele au fost întreținute corect sau dacă au garanție valabilă). „Ce vechime are instalația termică și ce tip de agent termic/țevi s-au folosit?” (Îți indică riscul de depuneri de calcar sau coroziune în rețeaua interioară). Aveți cartea tehnică a construcției și dosarul foto/video din șantier?”

(Dacă este o locuință nouă, îți arată exact calitatea lucrărilor ascunse sub tencuială și modul în care au fost realizate traseele termice și electrice). „Care este încadrarea în clasa de risc seismic a blocului și când s-a realizat ultima expertiză tehnică a structurii?”

(Dacă este un bloc vechi, afli instant dacă imobilul prezintă riscuri structurale și dacă pot exista probleme la asigurare sau la obținerea unui credit ipotecar).

Concluzie: Eficiența energetică este cea mai sigură investiție imobiliară

O proprietate echipată cu sisteme de ultimă generație, eficiente din punct de vedere energetic și capabile de automatizare, este o proprietate care își va păstra valoarea nealterată în timp. Fie că ești în căutarea unei locuințe pentru familia ta, sau privești achiziția ca pe o investiție, atenția acordată detaliilor tehnice se va traduce în facturi lunare mai mici și într-un argument imbatabil la o viitoare revânzare.