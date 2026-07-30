Adrian Veștea: Nicușor Dan nu a vrut să-l informeze pe Ilie Bolojan înainte de nominalizarea pentru funcția de premier

Potrivit declarațiilor fostului premier desemnat, șeful statului a preferat însă ca discuția cu Bolojan să aibă loc doar după anunțul oficial, pentru a păstra confidențialitatea procesului de nominalizare.

Adrian Veștea: „Eu am zis să-l sunăm”

Invitat în emisiunea „Ai Aflat!”, moderată de Ionuț Cristache la Gândul, Adrian Veștea a povestit cum au decurs ultimele discuții purtate la Palatul Cotroceni înaintea desemnării sale.

Liberalul afirmă că și-a asumat candidatura pentru funcția de prim-ministru, însă și-a dorit ca liderul partidului să fie informat înainte ca decizia să devină publică.

„Mi-am asumat. Am avut chiar o discuție prealabilă în care am dorit să-l sunăm pe domnul președinte Bolojan, să-l lămurim.”

Întrebat dacă propunerea i-a fost adresată direct lui Nicușor Dan, Veștea a confirmat acest lucru.

„Am vrut să-l sunăm, dar s-a dorit păstrarea discreției până a doua zi, când urma să fiu nominalizat, iar ulterior să-l sunăm și să stăm de vorbă cu el.”

Fostul premier desemnat spune că inițiativa i-a aparținut în totalitate.

„Eu am zis să-l sunăm. A zis că o să-l sunăm după ce voi fi nominalizat.”

Ilie Bolojan nu i-a răspuns la telefon

După anunțul oficial al nominalizării, Adrian Veștea spune că a încercat să ia legătura cu Ilie Bolojan, însă fără succes.

„L-am sunat singur.”

Întrebat ce au discutat ulterior, liberalul a precizat că dialogul nu a mai avut loc.

„Nu a răspuns.”

Momentul a alimentat numeroase speculații în spațiul public, întrucât desemnarea candidatului la funcția de premier a fost făcută fără o consultare prealabilă a conducerii Partidului Național Liberal. Imaginea creată a fost aceea că Adrian Veștea acceptase mandatul fără acordul partidului.

Veștea admite că percepția publică putea merge în această direcție, însă susține că decizia a fost influențată de contextul politic complicat.

„În lumea aparențelor în care trăim, aparența era creată. Până la urmă, lucrurile de la care cred că ar trebui să pornim sunt următoarele: țara era de foarte multă vreme în interimat.”

Cum s-a ajuns la nominalizarea de la Cotroceni

Adrian Veștea a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan pe 14 iunie 2026, după depunerea mandatului de către Eugen Tomac.

La acel moment, Veștea ocupa funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, era prim-vicepreședinte al PNL și fost ministru al Dezvoltării.

Nominalizarea a surprins scena politică deoarece conducerea PNL nu fusese consultată înaintea anunțului. Ulterior, Ilie Bolojan a calificat decizia drept un „act ostil”, apreciind că reprezenta o încercare de destabilizare a partidului.

Veștea spune că existau suficiente voturi pentru învestirea Guvernului

În cadrul interviului, Adrian Veștea a explicat că, în momentul în care a acceptat candidatura, avea convingerea că există o majoritate parlamentară capabilă să susțină noul Executiv.

Potrivit acestuia, calculele politice se bazau pe voturi din interiorul PNL, pe sprijinul unei părți a USR și pe posibilitatea ca UDMR să voteze favorabil cabinetul.

„Înțelesesem că există suportul necesar ca vot, atât timp cât cei din UDMR nu spuseseră că nu vor vota un eventual guvern. Celelalte voturi ar fi venit, pe de-o parte, din tabăra PNL, iar o parte din tabăra USR, din discuțiile avute în seara respectivă.”

Veștea afirmă că această concluzie s-a bazat inclusiv pe discuțiile purtate de Eugen Tomac cu formațiunile parlamentare.

„În urma discuțiilor avute și cu Eugen Tomac, care a făcut un tur pe la toate formațiunile politice, ajunseseră la această concluzie. Altfel, nu cred că ar fi existat o astfel de propunere și nu am fi parcurs toate aceste etape.”

Fostul premier desemnat susține că inclusiv reprezentanții UDMR și-ar fi exprimat, într-o primă fază, disponibilitatea de a susține un guvern care să pună capăt perioadei de interimat.

„Aveam, oarecum, la vremea respectivă, promisiunea – evident, urma să existe o dezbatere în cadrul formațiunii – că vor susține un eventual guvern, fiindcă era o perioadă foarte lungă de interimat, iar țara trebuia să iasă din această situație.”

Totuși, în cele din urmă, conducerea UDMR a decis să nu susțină cabinetul propus, iar Guvernul Veștea nu a obținut majoritatea necesară în Parlament. La votul din 22 iunie 2026, Executivul a primit 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, sub pragul de 233 de voturi necesar pentru învestire.