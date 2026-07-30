NATO confirmă: obiectul prăbușit în Polonia este o rachetă rusească. Noi detalii despre incidentul de la granița cu Ucraina

Proiectilul a căzut pe un câmp din apropierea localității Tarnawa Kolonia, în estul Poloniei, provocând un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri. Din fericire, autoritățile au precizat că nu au existat victime și nici pagube materiale.

NATO confirmă originea rachetei

După ore de verificări și analize, NATO a transmis un punct de vedere oficial pentru publicația poloneză TVP World, confirmând că obiectul care a pătruns în spațiul aerian al Poloniei este o rachetă rusească.

„Ca răspuns la o rachetă rusească de tip încă necunoscut care a pătruns în spațiul aerian polonez și s-a prăbușit ulterior pe teritoriul Poloniei – una dintre numeroasele rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții – NATO și Polonia și-au activat sistemele de apărare aeriană și terestră. NATO se află în strânsă legătură cu autoritățile poloneze în legătură cu încălcarea spațiului aerian al Poloniei.”

Mesajul transmis de Alianță confirmă că incidentele produse în apropierea frontierelor NATO continuă să fie monitorizate permanent, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Donald Tusk: „Toate indiciile arată că a fost o rachetă Kh-101”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a oferit primele concluzii după reuniunea specială desfășurată la Lublin, subliniind că există indicii clare privind tipul rachetei.

„Toate indiciile arată că a fost o rachetă rusească Kh-101, însă vrem să fim 100% siguri atât de tipul rachetei, cât și de cine a lansat-o.”

Șeful Guvernului polonez a insistat că nu există date care să indice că Polonia ar fi fost ținta atacului.

„Nu există motive să se creadă că Polonia a fost ținta vizată de această rachetă.”

Totodată, acesta a confirmat că incidentul nu s-a soldat cu victime și nici cu distrugeri semnificative.

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Cum s-a desfășurat incidentul

Potrivit armatei poloneze, obiectul a fost detectat în jurul orei 03:40, în timpul atacurilor masive lansate de Rusia asupra orașului ucrainean Liov.

Imediat după identificarea țintei, forțele aeriene au ridicat în aer un avion de luptă F-16 pentru monitorizare și posibilă interceptare.

În cele din urmă, racheta și-a modificat traiectoria și s-a prăbușit într-o zonă agricolă nelocuită din apropierea satului Tarnawa Kolonia, aflat la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Ucraina.

Armata poloneză a precizat că era pregătită să intervină dacă proiectilul ar fi continuat să reprezinte un risc pentru populație.

„Armata poloneză era pregătită să doboare racheta dacă aceasta și-ar fi continuat traiectoria de zbor.”

Incidentul amplifică tensiunile la frontiera NATO

Prăbușirea rachetei are loc într-un moment în care Rusia continuă atacurile intense asupra infrastructurii ucrainene, iar statele aflate pe flancul estic al NATO și-au consolidat măsurile de supraveghere și apărare aeriană.

Intrarea unei rachete rusești în spațiul aerian al Poloniei, chiar dacă nu a provocat victime, reprezintă un nou test pentru mecanismele de reacție ale Alianței Nord-Atlantice și demonstrează cât de rapid se pot extinde efectele conflictului din Ucraina dincolo de granițele acesteia.

Războiul din Ucraina determină Polonia să investească în infrastructură medicală de protecție

Autoritățile regionale din Polonia au anunțat un proiect de construire a patru spitale subterane, concepute pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale în cazul unor conflicte armate, dezastre naturale sau alte situații de urgență.

Investiția, estimată la aproximativ 270 de milioane de zloți (circa 63 de milioane de euro), ar urma să fie finalizată până în 2029, relatează TVP World.

Proiect inspirat de modelul finlandez

Noile facilități vor fi construite în orașele Bydgoszcz, Toruń, Włocławek și Świecie, din regiunea Kuyavia-Pomerania, în cadrul unor spitale administrate de autoritățile regionale.

Proiectul este inspirat de sistemul finlandez de adăposturi subterane integrate în infrastructura urbană și vine pe fondul preocupărilor crescute privind securitatea, generate de războiul din Ucraina și de amenințările hibride la adresa statelor europene.

Unități medicale autonome în caz de criză

Potrivit planului prezentat de autorități, spitalele subterane vor dispune de săli de operație pentru intervenții esențiale, surse independente de energie electrică și apă, precum și sisteme proprii de ventilație și filtrare a aerului.

În situații de urgență, acestea vor putea asigura tratamentul pacienților și protecția personalului medical chiar și în condițiile întreruperii infrastructurii de suprafață. În perioade normale, spațiile vor avea utilizări civile, urmând să funcționeze ca parcări subterane, iar în orașul Świecie și ca centru de recuperare și terapie.

Capacitate de până la 500 de persoane

Cele mai mari construcții sunt planificate în Bydgoszcz, Toruń și Włocławek și vor avea suprafețe cuprinse între 1.500 și 1.800 de metri pătrați, dispuse pe două niveluri subterane.

Nivelul superior va putea adăposti temporar între 450 și 500 de persoane, în timp ce nivelul inferior va fi amenajat ca unitate medicală. Spitalul din Świecie va avea o suprafață de aproximativ 720 de metri pătrați și va putea găzdui până la 250 de persoane în situații de criză.

Specialiștii cer și pregătire procedurală

Experții în securitate civilă atrag atenția că investițiile în infrastructură trebuie însoțite de proceduri clare pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Printre domeniile considerate esențiale se numără continuitatea alimentării cu energie și apă, securitatea cibernetică, gestionarea stocurilor de medicamente și organizarea actului medical în condiții de criză. Ca exemplu de bune practici este indicat sistemul israelian, unde procedurile de coordonare și intervenție sunt testate periodic.

Inițiativa se înscrie în seria măsurilor adoptate de Polonia pentru consolidarea rezilienței infrastructurii critice, pe fondul deteriorării mediului de securitate din Europa de Est

mediafax