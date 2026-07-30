Taxe de școlarizare 2026-2027: cât costă facultatea la Politehnica, ASE, Universitatea din București, UMF Carol Davila, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Universitatea Babeș-Bolyai

Politehnica București: taxe ajustate la inflație

La Universitatea Politehnica din București, conducerea a decis ajustarea taxelor de școlarizare în funcție de rata inflației, astfel încât suma medie pentru un student la licență ajunge la aproximativ 10.000 de lei pe an. Diferențele sunt însă mari în funcție de centrul universitar și de programul de studii ales, unele specializări menținându-se sub acest prag. Pentru studenții din afara Uniunii Europene, taxele rămân semnificativ mai mari și sunt exprimate în euro.

Centrul Universitar București: 6.200 lei/an

Centrul Universitar Pitești (IF, IFR): 5.200 lei/an

Actorie și Asistență medicală generală: 10.000 lei/an

Științe inginerești, Artă sacră, Drept, Kinetoterapie, Muzică (Pitești): 5.900 lei/an

Programe cu predare în limbi străine: 7.500 lei/an

Masterat, Centrul Universitar București: 7.500 lei/an

Masterat, Centrul Universitar Pitești: 5.300 lei/an

ASE București: creștere de până la 3.000 de lei

Academia de Studii Economice din București a majorat taxele la aproape toate facultățile, cea mai mare creștere fiind resimțită la Administrarea Afacerilor în Limbi Străine și la Cibernetică, unde taxa a urcat de la 7.000 la 10.000 de lei. Pentru restul facultăților, majorarea este de la 5.000 la 6.500 de lei pe an. Studenții din afara UE plătesc, pentru majoritatea programelor, 3.500 de euro anual.

Administrarea Afacerilor (engleză/franceză/germană): 10.000 lei / 3.500 €

Administrație și Management Public: 6.500 lei / 3.500 €

Business și Turism: 6.500-7.500 lei / 3.500 €

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică: 10.000 lei / 3.500 €

Inteligență Artificială aplicată în economie: 10.000 lei / 3.500 €

Contabilitate și Informatică de Gestiune: 6.500-7.500 lei / 3.500 €

Drept: 8.000 lei / 3.500 €

Finanțe, Asigurări, Bănci: 6.500-7.500 lei / 3.500 €

Management: 6.500-7.500 lei / 3.500 €

Marketing: 6.500-7.500 lei / 3.500 €

Relații Economice Internaționale: 6.500-7.500 lei / 3.500 €

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Universitatea din București: taxă unică, dar cu reducere la anul I

Universitatea din București a stabilit o taxă de școlarizare unică de 8.000 de lei pe an pentru majoritatea facultăților, singura excepție fiind Facultatea de Drept, unde taxa ajunge la 8.800 de lei. Vestea bună pentru boboci este că, în primul an, taxa efectivă de plată este mai mică, urmând reduceri suplimentare treptat. Cele mai multe facultăți au taxa efectivă de anul I de 5.500 de lei.

Administrație și Afaceri: 8.000 lei (taxă efectivă anul I: 5.500 lei)

Drept: 8.800 lei (taxă integrală)

Matematică și Informatică – Calculatoare și Tehnologia Informației: 8.000 lei (taxă efectivă: 5.900 lei)

Științe Politice – programe în limbi străine: 8.000 lei (taxă efectivă: 6.250 lei)

Restul facultăților (Biologie, Chimie, Fizică, Litere, Jurnalism, Psihologie, Sociologie, Teologie etc.): 8.000 lei (taxă efectivă anul I: 5.500-5.700 lei)

UMF „Carol Davila”: taxe neschimbate, dar admitere nouă la Asistență Medicală

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este una dintre puținele instituții care nu a majorat taxele de școlarizare pentru anul universitar viitor. Medicina și Stomatologia rămân cele mai scumpe programe din țară.

Medicină: 19.000 lei/an

Stomatologie: 19.000 lei/an

Farmacie: 10.000 lei/an

Moașe și Asistență Medicală: 8.000 lei/an

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași: creșteri de 10-20%

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași majorează taxele de școlarizare cu 10-20% începând din toamna acestui an, cele mai mari creșteri fiind resimțite la Informatică, Psihologie și Drept. Pentru studenții internaționali, taxele sunt calculate în euro și variază semnificativ în funcție de facultate și ciclul de studii. Instituția rămâne, totuși, una dintre cele mai accesibile din perspectiva costurilor pentru studenții români.

Informatică: 5.000 lei/an (licență) / 3.500 €

Drept: 6.000 lei/an (licență) / 2.300 €

Psihologie: 4.800 lei/an (licență) / 2.760 €

Biologie: 5.000 lei/an (licență) / 2.520 €

Chimie medicală: 4.200 lei/an

Matematică: 3.500 lei/an (licență) / 2.520 €

Economie și Administrarea Afacerilor: 3.500 €/an

Teologie Romano-Catolică: 2.400 lei/an (licență) / 2.070 €

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Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca: cele mai mari majorări din țară

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a aprobat cele mai drastice majorări de taxe din acest val, aplicate etapizat pe parcursul a doi ani, cu creșteri de 20-50% chiar din prima etapă. Conducerea universității susține că majorarea este obligatorie și urmărește alinierea taxelor la nivelul finanțării bugetare, respectiv 6.500 de lei pe an pentru licență și masterat. Decizia a stârnit un protest studențesc pe 25 februarie 2025, comunitatea acuzând cea mai mare creștere a taxelor din ultimii ani.

Inginerie: 5.500 lei licență (+83%), 6.000 lei master (+87%)

Teologie Romano-Catolică: 4.700 lei licență (+88%)

Sociologie și Asistență Socială: 6.000 lei (+71%)

Teologie Ortodoxă: 4.800 lei licență (+60%)

Litere: 5.400 lei (+50%)

Geografie: 5.250 lei (+50%)

Fizică: 5.100 lei (+41%)

Biologie și Geologie: 5.000 lei (+42%)

Informatică: 6.400 lei (+28% licență, +33% master)

Drept: 6.000 lei (+20%)

Psihologie: 5.500 lei (+22%)

Teatru-Film: 6.500-8.000 lei (fără creștere)

Științe Economice și Gestiunea Afacerilor: 6.500 lei (+32%)



Valul de majorări arată o tendință clară: universitățile românești transferă tot mai mult din costurile de funcționare către studenți, invocând inflația și necesitatea alinierii la finanțarea bugetară.