Glutationul lipozomal – antioxidantul de top care susține detofixierea naturală a organismului

Află mai multe despre suplimentul Glutathione Lipozomal, care susține funcția de detoxifiere a organismului!

Detox – cum și când funcționează

Detoxifierea a devenit un adevărat fenomen în ultimele decenii, fiind tot mai greu să se facă o diferență sigură între ce este o trend promovat de o campanie solidă de marketing și ce este o „rețetă” care asigură rezultate reale, benefice.

Pe piață putem găsi numeroase produse sau cure de „detox” care promit atingerea unor obiective nerealiste, precum eliminarea rapidă a toxinelor sau îmbunătățirea vizibilă a aspectului fizic. În realitate însă, acestea sunt beneficii de scurtă durată, susținute de reducerea retenției de apă sau de anumite restricții calorice. Pe termen lung, acestea nu modifică în mod semnificativ biomarkerii care susțin o stare de sănătate optimă.

Însă ce este, de fapt, detoxifierea? Aceasta reprezintă o funcție biologică esențială și permanentă a organismului nostru, susținută de numeroase organe (ficat, rinichi, plămâni, piele, sistemul limfatic), care procesează continuu elemente precum produșii de metabolism, hormonii în exces, xenobioticele (substanțe străine corpului) și toxinele din mediu, în vederea eliminării lor. Detoxifierea se bazează pe 2 faze: transformarea, prin care enzimele hepatice convertesc toxinele liposolubile în forme intermediare mai reactive, și conjugarea, prin care substanțele rezultate sunt neutralizate și legate de substanțe (precum glutationul) pentru a fi eliminate prin bilă sau urină.

Detoxifierea susținută suplimentar poate fi necesară atunci când se constată un dezechilibru între producția de toxine și capacitatea organismului de a le elimina. Astfel de situații apar la persoanele cu stres cronic, lipsă de somn, dietă dezechilibrată, consum excesiv de alcool, tutun sau zahăr, expunere la metale grele, solvenți sau pesticide, administrarea de medicamente pe termen lung, afecțiuni metabolice sau inflamație cronică scăzută. Echilibrul se poate restabili printr-un stil de viață mai sănătos, bazat pe alimentație sănătoasă (broccoli, kale, usturoi, ceapă, citrice, fibre), hidratare adecvată (aprox. 2 litri de apă pe zi), somn odihnitor, mișcare moderată, dar și suplimente atent testate și validate de profesioniști.

Glutationul – rolul acestui „master antioxidant”

Glutationul (sau glutathione) este un antioxidant puternic natural, care se produce în mod natural de organismul nostru. Acesta este format din trei aminoacizi principali: glicină, glutamină și cisteină. Are un rol puternic în susținerea sănătății celulare (prin protejarea celulelor de stresul oxidativ), dar și în promovarea funcției de detoxifiere, prin sprijinirea funcției hepatice și a celei metabolice în vederea eliminării optime a toxinelor. Este considerat un „master antioxidant” datorită beneficiilor precum neutralizarea radicalilor liberi, reglarea redoxului celular, repararea proteinelor oxidate, susținerea detoxifierii (în special conjugarea și eliminarea xenobotanicelor).

Putem asigura aportul necesar prin consumul de alimente bogate în glutation: sparanghel, avocado, spanac, broccoli, conopidă, varză, pepene verde. Pe lângă acestea, putem include și alimente bogate în precursori de glutation (carne slabă, pește, ouă, usturoi, ceapă, nuci, semințe), dar și alimente bogate în vitamina C care susțin sinteza glutationului (citrice, căpșuni, kiwi, ardei grași, nuci, semințe, ulei de măsline, ulei de migdale).

Un nivel scăzut de glutation este adesea asociat cu o îmbătrânire avansată, cu un stres cronic intens și cu expunerea îndelungată la toxine. Din acest motiv, suplimentarea aportului de glutation se recomandă în special persoanelor care au un nivel ridicat de stres oxidativ (suferă de boli cronice sau neurodegenerative), care suferă de afecțiuni cronice (boli hepatice sau autoimune) și care sunt expuse la toxine (persoane fumătoare sau care consumă alcool).

De ce alegem forma lipozomală

Suplimentele lipozomale se bazează pe o tehnologie avansată, prin care se asigură livrarea optimă a nutrienților cu ajutorul lipozomilor (structuri microscopice sferice, formate din fosfolipide, care asigură transportul substanțelor active direct la țintă). Astfel, acestea prezintă un nivel ridicat de biodisponibilitate și promovează o protecție sporită împotriva degradării ingredientelor active în tractul digestiv. Iar datorită compoziției amfifilice, transportă atât substanțe solubile în apă (hidrofile), cât și substanțe solubile în grăsimi (hidrofobe).

Astfel, forma lipozomală a glutationului este considerată superioară formei tradiționale, datorită numeroaselor beneficii:

- absorbție superioară grație tehnologiei lipozomale, care asigură o biodisponibilitate crescută și reducerea degradării;

- stabilitate crescută, asigurând protecție împotriva factorilor de degradare (lumina UV, oxidarea, acizii din stomac);

- eliberare controlată, treptată, maximizând eficiența și reducând frecvența administrării;

- toleranță gastrointestinală, fiind ideal pentru persoanele care au probleme digestive sau de malabsorbție;

- gust îmbunătățit datorită încapsulării lipozomale, care maschează gustul neplăcut al glutationului.

Glutathione Lipozomal – supliment alimentar de la un brand românesc

Glutathione Lipozomal este suplimentul alimentar care asigură aportul optim de glutation. Dezvoltat pe baza tehnologiei lipozomale avansate Liposcore™, acest produs combină proprietățile antioxidante cu absorbția superioară și protecția împotriva degradării, asigurând astfel o eficiență îmbunătățită și prelungită. Iar calitatea și siguranța sunt garantate de producătorul cu renume pe piața locală – COSMO PHARM®!

Înființată în urmă cu peste trei decenii (în 1994), COSMO PHARM® se numără printre pionierii industriei suplimentelor alimentare din România. Încă de la început, angajamentul companiei s-a bazat pe trei principii esențiale: calitate, siguranță, continuitate. Pentru a le înțelege mai bine, iată pe ce se bazează acestea:

- calitate – experiență îndelungată, investiții în tehnologia farmaceutică modernă și în materii prime certificate, procese de fabricație conform standardelor GMP și ISO 9001, sisteme documentate de control și testare;

- siguranță – formule moderne cu etichete transparente, în care se declară fiecare ingredient în parte, formule atent studiate care respectă reglementările europene, testări microbilogice și verificări privind contaminanții (metale grele, pesticide, alergeni);

- continuitate – prezență constantă pe piață de peste 30 de ani, ceea ce dovedesc un grad ridicat de încredere din partea clienților, dar și angajamentul privind siguranța consumatorilor și responsabilitatea socială (prin educație și prevenție pentru menținerea sănătății pe termen lung).

Ce înseamnă un protocol modern de detox

Suntem în 2025, așa că un protocol modern de detox nu mai înseamnă doar ceaiuri, smoothie-uri verzi și restricții alimentare neplăcute. În prezent, acesta constă într-o strategie personalizată, bine pusă la punct și bazată pe știință, prin care se asigură susținerea tuturor organelor cu rol-cheie în procesul de detoxifiere.

Iată câteva aspecte esențiale de care să ții cont:

- un protocol modern începe cu numeroase analize (enzime hepatice, inflamație cronică, microbiotă, funcție renală), pe baza cărora se stabilesc obiective clare, precum reducerea stresului oxidativ, optimizarea funcției hepatice sau susținerea metabolismului celular;

- accentul cade în primul rând pe „detoxul celular”, susținut în special de glutation, prin neutralizarea radicalilor liberi, susținerea detoxifierii hepatice și promovarea regenerării altor antioxidanți;

- nutriția joacă un rol important, însă nu prin restricții, ci prin diversitate, bazată pe alimente precum legume crucifere (broccoli, kale, varză), alimente bogate în sulf (usturoi, ceapă, ouă), fibre și probiotice, dar și o hidratare corespunzătoare;

- protocolul trebuie personalizat pentru a corespunde nevoilor individuale, trebuie atent ghidat de specialiști (medic, nutriționist și/sau biolog, după caz) și trebuie monitorizat ulterior prin intermediul unor biomarkeri-cheie;

- includerea de suplimente nutriționale a căror eficiență a fost dovedită științific – printre acestea se numără și Glutathione Lipozomal, care reduce stresul oxidativ și daunele celulare provocate de radicalii liberi, susține funcția hepatică și renală (în special eliminarea metalelor grele), reduce inflamația cronică, îmbunătățește imunitatea și sănătatea pielii și promovează regenerarea și reciclarea antioxidanților din organism.

Susține sănătatea organismului tău prin procese și produse moderne, cu beneficii clar dovedite și promovate de specialiști. Contribuie la o detoxifiere optimă a organismului cu ajutorul suplimentului Glutathione Lipozomal, pentru a te bucura de eficiența maximă a glutationului!

Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.