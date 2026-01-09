LAPAR cere recunoașterea agriculturii ca sector strategic national

Potrivit unui comunicat semnat de președintele LAPAR, dr. ing. Nicu Vasile, se solicită, de asemenea, inițierea unui dialog instituțional structurat între Guvern și organizațiile profesionale reprezentative ale fermierilor.

La început de an 2026, agricultura României rămâne, ca de fiecare dată, coloana vertebrală a economiei naționale și a stabilității sociale, în ciuda unui context dificil, marcat de presiuni economice, schimbări climatice, instabilitate geopolitică și politici europene adesea insuficient adaptate realităților din teren, se precizează în textul comunicatului. “Agricultura nu este doar un sector economic. Este un bun strategic național, o expresie a suveranității, a muncii și a continuității acestei țări. Fără fermieri puternici, nu poate exista nici dezvoltare durabilă, nici echilibru social, nici viitor pentru mediul rural”, se precizează în comunicat.

Din această perspectivă, LAPAR cere un tratamentul echitabil al fermierilor români în cadrul politicilor europene, investiții în producție, procesare și depozitare, pentru a adăuga valoare în România. Comunicatul a fost transmis și către premierul Ilie Bolojan, LAPAR afirmându-și toată disponibilitatea și deschiderea pentru consultări și colaborare instituțională în vederea identificării celor mai bune soluții pentru agricultura românească.

.