Începe Summer Black Friday 2025 la Notino cu reduceri la mii de produse!

În 2025, valul care contează cel mai mult se numește Summer Black Friday și lovește direct în prețurile de listă: între 23 și 29 iunie, mii de articole își schimbă eticheta pentru doar 7 zile. Folosind codul „summer”, poți beneficia de reduceri de până la 30% la selecția de produse, în timp ce comenzile plasate din aplicație pot beneficia de până la 33% discount.

În ediția din acest an, surpriza nu este creată numai datorită discounturile uriașe, ci și a selecției uriașe de produse. Fie că ești în căutarea unui spray iluminator cu SPF și particule minerale sau a unei plăci de păr cu abur, care nu-ți prăjește vârfurile, selecția a fost extinsă tocmai pentru a evita frustrările clasice, cauzate de stocuri care se epuizează în câteva ore.

Cu toate acestea, există câteva campioni tradiționali ai vitezei de vânzare. Discovery Box-urile pline cu mostre premium pleacă din depozit la ritm de câteva zeci pe minut, iar parfumurile de nișă cu note tropical-fructate dispar aproape instant. Dacă ai pus ochii pe așa ceva, merită să-l salvezi în favorite înainte de startul campaniei!

Până aici vorbește instinctul de cumpărător. Experiența de după „Plasează comanda” e orchestrată de un depozit complet automatizat, capabil să expedieze peste o sută de mii de colete pe zi. Ai peste 250 RON în coș? Transportul devine gratuit, iar ambalajul din carton certificat FSC îți amintește că prețul mic nu exclude respectul pentru mediu. În plus, orice colet poate fi ridicat dintr-un magazin fizic Notino, fără costuri suplimentare; acolo găsești și Shade Finder-ul, un dispozitiv care scanează rapid tenul și recomandă nuanța corectă de fond de ten, dar și Youth Finder, care îți oferă un diagnostic de piele complet.

Stai liniștit dacă alegerea parfumului pe nevăzute îți dă emoții. În campanie, funcția Try It First pune în cutie un eșantion al flaconului comandat; nu-ți place? Curierul îl ridică fără taxe, banii se întorc în cont, iar tu rămâi doar cu povestea unui test gratuit. Pentru cadouri, gravarea laser (inclusă în această săptămână) transformă un flacon banal în suvenir cu inițiale, iar cutia de cadou cu panglică vine gata pregătită pentru a fi fotografiată.

Toate drumurile duc, în mod convenabil, către hub-ul de Black Friday de vară de pe Notino.ro; o bulină roz „Summer BF” îți spune dintr-o privire că produsul e în promoție și scapă de scroll inutil. Dacă nu ești genul care iubește alertele push, newsletter-ul zilnic rezumă cele mai mari scăderi de preț; preferi social media? Contul de Instagram postează tutoriale masterclass filmate în timp real chiar din stocul nou intrat.

În fine, un detaliu care nu apare pe afişe: returul se poate face în 90 de zile direct din contul My Notino. Practic, cumperi acum la preț de iunie și, dacă te răzgândești, încă ai bronzul activ când primești banii înapoi.

Tabloul sună tentant, dar cronometru există: la miezul nopții de 29 iunie, site-ul revine la tarifele standard, iar codurile promoționale devin istorie. Între timp, însă, ai ocazia să ieși în evidență cu un kit de vacanță care costă cu o treime mai puțin și vine la pachet cu un mic cadou surpriză.