Informează-te înainte să joci la sloturi online! 10 întrebări și răspunsuri

Aceste jocuri pot genera multă distracție și sunt apreciate de jucătorii din toată lumea pentru simplitate și faptul că pot oferi câștiguri surprinzătoare la orice rotire.

În istoria de peste două decenii a sloturilor online, de la an la an s-au putut vedea progrese. În prezent, în cazinourile licențiate, jucătorii au la dispoziție mii de jocuri, cu teme variate. De la fructe și șeptari, până la jocuri cu grafică mai avansată, cum ar fi cele inspirate din istorie și filme. Pentru a fi cât mai informat înainte să încerci sloturile online, te invităm să descoperi acest scurt ghid.

1. Sunt sloturile online sigure?

Atât timp cât joci la un cazinou licențiat de ONJN, sloturile online sunt jocuri sigure, pe care le poți încerca în deplină legalitate. Corectitudinea rezultatelor este stabilită de un generator de numere aleatorii (RNG), care nu poate fi influențat din exterior.

2. Cum verific dacă joc la un cazinou online cu licență?

Cazinourile online legale afișează în partea de jos a site-ului (platformei) numărul de licență. De asemenea, ONJN publică pe site-ul oficial lista tuturor cazinourilor legale, dar și a platformelor blocate. În cazul în care un cazinou online nu are licență, nu are sens să îți faci cont, deoarece va fi blocat în scurt timp de autorități.

3. De ce mai sunt numite sloturile și păcănele?

În limbajul jucătorilor, referirea la sloturi este făcută, adesea, sub denumirea de păcănele. Denumirea are legătură cu primele aparate de sloturi. Acestea erau acționate mecanic, iar în timpul acțiunii se auzea un zgomot repetitiv, metalic, ca un păcănit. La sloturi online, în zilele noastre, acest zgomot nu mai e prezent, deoarece jocurile au coloane sonore moderne, pentru o experiență cât mai plăcută.

4. Există strategii câștigătoare la sloturi online?

Nicio strategie nu poate garanta câștiguri la sloturi online. Jocurile sunt concepute în așa fel încât rezultatele să fie pur aleatorii, astfel că rezultatele nu pot fi anticipate în niciun fel. Gestionează cu atenție bugetul și pune accent pe distracție și responsabilitate. Nu juca decât sume pe care ți le permiți, pentru că mereu există posibilitatea să ai parte de o sesiune nefastă.

5. Care sunt cele mai populare teme la sloturi online?

Sloturile cu fructe sunt cele mai populare, iar un exemplu este Burning Hot. De asemenea, jucătorii mai preferă sloturi online cu clopoței și șeptari. Cazinourile online au o ofertă mult mai variată, cu mii de jocuri, în așa fel încât toate preferințele utilizatorilor să fie satisfăcute. Alte teme interesante abordate la sloturi online sunt Grecia Antică, Egiptul Antic, jocuri inspirate din muzică, sport, filme și seriale.

6. Care sunt criteriile principale pentru alegerea unui slot online?

Atunci când alegi un slot online, cel mai bine este să îți placă tema și funcțiile speciale pe care le are. Apoi, un criteriu de care să ții cont este volatilitatea, prin care se indică frecvența cu care se fac plățile. Dacă ești un jucător recreațional, sloturile cu volatilitate mică pot fi o soluție. În cazul în care practici un joc în mod repetat, ai putea să ții cont și de RTP - termenul care indică rata de plată a fiecărui slot online.

7. Contează liniile de plată atunci când alegi un slot online?

Liniile de plată la sloturi online diferă de la un joc la altul. Poți găsi sloturi cu 3 linii de plată și altele care au peste 100 de mii de direcții de plată (Megaways). Nu înseamnă, însă, că dacă alegi un slot cu mai multe linii de plată automat vei avea șanse de câștig mai mari. Fiecare slot are formatul său.

8. Poți să câștigi bani la sloturi online?

Chiar dacă poți câștiga bani reali, nu ar trebui să îți stabilești obiective financiare, întrucât nu ai cum să anticipezi rezultatele. Vor fi situații în care vei câștiga, dar și situații în care vei pierde. Fii conștient că nu poți controla rezultatele, astfel că e important ca accentul să fie pus pe distracție.

9. Care sunt cei mai apreciați furnizori de sloturi online?

EGT, Play'n GO, NetEnt și Pragmatic Play sunt printre cei mai apreciați furnizori de sloturi online. În oferta de sloturi online a cazinourilor licențiate vei găsi, însă, jocuri de la numeroși provideri, în așa fel încât să ai cât mai multe opțiuni la dispoziție.

10. Ce este jocul responsabil?

Jocul responsabil la casino înseamnă că ești conștient că te joci doar pentru distracție, ai un buget clar și nu urmărești recuperarea pierderilor. În plus, te oprești în momentul în care simți că această activitate nu mai este relaxantă. Cazinourile online îți oferă instrumente prin care te poți asigura că păstrezi lucrurile sub control, cum ar fi limite de depunere, de pariere ori de timp petrecut pe platformă.

Tratează sloturile online strict ca pe o activitate distractivă, cu accent pe responsabilitate. Nu ezita să apelezi la instrumentele jocului responsabil în cazul în care simți că pierzi controlul.