Leasing auto în 2026: tendințe, costuri și cerere pe piața din România

Motivul e simplu: mașinile s-au scumpit, costurile de utilizare s-au mărit considerabil (asigurări, mentenanță, taxe), iar mulți șoferi și companii vor predictibilitate și flexibilitate mai mult decât ideea de proprietate „cu orice preț”.

Pe fundal, piața auto locală a încheiat 2025 cu aproximativ 155.855 autoturisme noi înmatriculate, în creștere față de 2024, conform datelor din presă. Asta contează pentru leasing: mai multe livrări înseamnă mai multe finanțări, iar comportamentul de achiziție se mută tot mai mult spre formule în care costul lunar e controlat.

Mai jos găsești o radiografie a comportamentului față de mașini: ce se schimbă în 2026, unde se duc costurile și de ce cererea rămâne ridicată.

În 2026, accentul este în continuare pe electrificare, flote și mobilitate

Electrificarea a devenit deja o normă, nu excepție. În 2025, vehiculele electrificate (hibride, plug-in hybrid, electrice) au ajuns să reprezinte peste jumătate din înmatriculări, iar pragul de 55,2% este deja menționat ca reper de piață pe baza datelor APIA.

Ce înseamnă asta pentru leasing în 2026? Două lucruri:

crește interesul pentru rate predictibile într-un segment cu preț de achiziție mai mare;



se pune accent pe total cost of ownership: cât dai pe mașină în fiecare lună (finanțare + asigurări + mentenanță + servicii).



Leasingul operațional (mai ales la flote) continuă să crească. Industria de leasing operațional a raportat depășirea pragului de 96.000 de autovehicule în administrare la final de 2024 (+~8% anual), iar în 2025 presa economică discuta despre apropierea de 100.000 de unități și despre ritmuri de creștere în jur de două cifre.

În practică, tot mai multe companii tratează mașina ca pe un abonament lunar cu administrare, nu ca activ pe care îl gestionezi intern.

Digitalizarea accelerează aprobarea și administrarea. În ultimii ani au apărut inițiative de leasing financiar auto 100% online și procese tot mai automatizate.

Asta nu scade automat costul, dar reduce fricțiunea: mai puține drumuri, mai multă transparență în pași și documente.

Costuri în leasing auto în 2026: din ce este compus „prețul pe lună”

În 2026, discuția despre costuri se poartă mai rar doar despre rată și mai des despre pachetul complet. Din perspectiva unui utilizator, bugetul lunar în leasing poate include:

Finanțarea propriu-zisă



în leasing financiar, ai de obicei avans și valoare reziduală (suma de la final dacă vrei să devii proprietar).



în leasing operațional, accentul e pe utilizare, iar la final predai mașina; costurile pot include servicii și condiții de kilometraj/uzură.



Dobânda / costul banilor (indicatori, trend 2026)



În 2026, atenția rămâne pe indici precum IRCC/ROBOR și pe cum se traduc în costul finanțării. Presa economică a discutat despre o posibilă continuare a tendinței de scădere a IRCC în 2026 (cu scenarii spre ~5,6% în T2/2026, în funcție de evoluțiile macro și de datele publicate de banca centrală).

De reținut: leasingul nu este identic cu un credit retail, dar costul finanțării (și apetitul de risc al finanțatorilor) se aliniază, de regulă, la condițiile din piața monetară.



Asigurări: RCA și CASCO (și de ce contează în 2026)



În leasing financiar, CASCO este frecvent cerută (mai ales la mașini noi), pentru că proprietarul legal este finanțatorul pe durata contractului.



RCA: pentru bugetare, merită urmărite reperele oficiale. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) publică tarife de referință cu rol statistic (nu „prețuri impuse”), utile ca orientare și transparență.



Mentenanță, anvelope, mașină la schimb, administrare



Aici diferența între operațional și financiar devine practică: în operațional, unele servicii pot fi incluse în rata lunară, iar predictibilitatea crește (cu condiția să respecți kilometrajul și standardele de uzură).



Cererea în 2026: de ce leasingul rămâne atractiv (și pentru cine)

Creșterea anuală a înmatriculărilor și „vârful” puternic din decembrie 2025 arată că există cerere, livrări și bugete alocate pentru înnoire.

Businessul trage piața. Pentru firme și PFA, leasingul e adesea o decizie de cash-flow: păstrezi lichiditate și îți faci costurile lunare mai ușor de estimat. Exact asta subliniază și MrFinance.ro: alegi între operațional (utilizare, servicii incluse, predare la final) și financiar (drumul către proprietate, reziduală, control pe termen mai lung).

Persoanele fizice caută confort și claritate. În 2026, interesul vine din două direcții:

unii vor mașină nouă cu efort inițial mai mic (avans, rate, opțiuni);



alții vor modelul: plătesc lunar și scap de bătăi de cap, mai apropiat de abonament (mai ales pentru cei care schimbă mașina la 3–5 ani).



Ce să urmărești în 2026 când compari oferte (ca să nu plătești „surprize”)

În leasing, diferența dintre o ofertă bună și una doar „cu rată mică” stă, de obicei, în detalii:

Valoarea reziduală îți poate coborî rata, dar crește plata de la final dacă vrei proprietatea.



Kilometraj și condiții de predare (operațional) unde depășirile și uzura peste standard pot aduce costuri la returnare.



Ce include rata: mentenanță, anvelope, asigurări, asistență, mașină la schimb – aici se justifică diferențe mari între oferte.



Costul total vs. rata: întreabă mereu „cât mă costă în total pe 36/48/60 luni?” și „ce se întâmplă la final?”. (E regula simplă care salvează bugete.)



Leasingul auto în 2026, în România, se conturează tot mai clar ca o piață maturizată: crește ponderea mașinilor electrice, flotele migrează spre administrare externă, iar digitalizarea simplifică accesul. În paralel, costurile devin mai „vizibile” și trebuie bugetate ca un întreg: finanțare + asigurări + servicii + condiții contractuale. La fel cum analizezi piața, analizează și ofertele de leasing cu atenție. Mr Finance îți stă la dispoziție ca să înțelegi și să alegi informat azi pentru liniștea și economiile de mâine!