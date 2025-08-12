Noile Iphone-uri 17 Review 2025. Merită sau nu achiziționate?

Spre deosebire de alte lansări, ultimul model de iPhone promite să ofere mai mult decât un simplu upgrade. Zvornurile actuale menționează că vom avea o variantă de iPhone 17 Slim, o cameră revoluționară, ProMotion pe întreaga gamă și perfomanță demnă de un studio foto mobil.

Hai să vedem cum va arăta noul model iPhone 17, ce preț va avea, care va fi data de lansare și cum se diferențiază de modelele actuale.

Iphone 17 - data de lansare

De îndată ce au aflat că va apărea un nou model, utilizatorii au început să se întrebe când apare iPhone 17. Apple își păstrează și de această dată tradiția și lansează noul model toamna.

Lansarea noului ios 17 se preconizează a fi pe 9 septembrie 2025, cu precomenzi începând din 12 septembrie, livrarea în magazine făcându-se începând cu 19 septembrie.

Despre noul iPhone 17 zvonurile spun că stocurile inițiale vor fi limitate, în special pentru modelele iPhone 17 Pro Max și iPhone 17 Air.

Câte versiuni de iPhone 17 vor fi disponibile?

După ce a surprins cu specificațiile pentru iPhone 17 și data de lansare, Apple anunță că va renunța la seria “Plus”.

De data aceasta, Apple va lansa patru noi modele:

iPhone 17 – varianta standard, accesibilă pentru cei care vor experiența Apple la un preț mai bun.

– varianta standard, accesibilă pentru cei care vor experiența Apple la un preț mai bun. iPhone 17 Air – ultra-subțire, gândit pentru fanii designului minimalist.

– ultra-subțire, gândit pentru fanii designului minimalist. iPhone 17 Pro – pentru utilizatorii care vor performanță și camere de top.

– pentru utilizatorii care vor performanță și camere de top. iPhone 17 Pro Max – cel mai puternic iPhone creat vreodată.

Iată care sunt diferențele între modelele disponibile pentru noul iPhone 17 în materie de design și performanță:

Model iPhone 17

Dimensiune ecran

Display

Camera frontală

Observații - cheie

iPhone 17 standard

~6,3″

OLED LTPO, 120Hz ProMotion , Always-On

, Always-On 24 MP

Standardul urcă la 120Hz pentru prima dată.

iPhone 17 Air / Slim

~6,6″

OLED LTPO, 120Hz

24 MP

Foarte subțire; accent pe design; ar putea păstra set simplificat de camere.

iPhone 17 Pro

~6,3″

LTPO 120Hz

24 MP

A19 Pro, upgrade major la telephoto (48 MP, zoom îmbunătățit – zvon).

iPhone 17 Pro Max

~6,9″

LTPO 120Hz

24 MP

Cea mai mare baterie & camera cea mai versatilă din gamă.

Indiferent ce model vei achiziționa, nu uita că pentru a-i menține performanța la cote maxime, este important să folosești accesoriile potrivite.

Iphone 17 - culori disponibile

Fiecare model are farmecul său, iar Apple a avut grijă să își surprindă utilizatorii cu o gamă variată de culori. Așadar, dacă te întrebi cum arată noul iPhone și vrei să îți imaginezi aspectul său în funcție de culori, trebuie să știi că acestea vor fi culorile disponibile:

iPhone 17 : negru, alb, gri oțel, albastru deschis, verde, violet

: negru, alb, gri oțel, albastru deschis, verde, violet iPhone 17 Pro & Pro Max : negru, alb, gri, albastru închis, portocaliu

: negru, alb, gri, albastru închis, iPhone 17 Air: negru, alb, albastru pastel, auriu deschis

Cât va costa iPhone 17 în România?

Deși prețurile nu sunt încă oficiale, zvonurile actuale și trendurile Apple arată astfel:

iPhone 17 : de la 3.500 lei (~799 $)

: de la 3.500 lei (~799 $) iPhone 17 Air : de la 4.200 lei (~899 $)

: de la 4.200 lei (~899 $) iPhone 17 Pro : între 5.300 – 6.500 lei (~999–1.099 $)

: între 5.300 – 6.500 lei (~999–1.099 $) iPhone 17 Pro Max: în jur de 7.000 lei (~1.199 $)

De unde poți cumpăra cel mai nou iPhone după lansare?

În România, vei putea precomanda noul iPhone de la operatorii de telefonie mobilă, cum ar fi Orange sau Vodafone. Vei putea comanda telefonul și de la retaileri precum eMag, iStyle sau evoMAG. Îți recomandăm să urmărești pachetele de lansare întrucât este posibil să prinzi oferte atractive cu garanție extinsă sau accesorii la prețuri promo.

Care este cel mai bun iPhone lansat până acum?

Dacă suntem atenți la specificațiile noului iPhone 17 și la recenziile pe bune despre modelele actuale și viitoare, putem concluziona că iPhone 16 Pro Max deține în prezent titlul pentru “cel mai bun iPhone disponibil”. Motivele ar fi umătoarele:

Putere de procesare : chipset-ul A18 Pro livrează performanțe de top în gaming, editare video și multitasking.

: chipset-ul A18 Pro livrează performanțe de top în gaming, editare video și multitasking. Cameră versatilă : sistemul triplu cu telephoto avansat și modul de fotografiere în lumină scăzută îl fac lider în topurile DxOMark.

: sistemul triplu cu telephoto avansat și modul de fotografiere în lumină scăzută îl fac lider în topurile DxOMark. Autonomie : bateria generoasă și optimizarea software îl țin activ o zi întreagă chiar și la utilizare intensă, lucru confirmat de testele independente.

: bateria generoasă și optimizarea software îl țin activ o zi întreagă chiar și la utilizare intensă, lucru confirmat de testele independente. Ecran: panou OLED Super Retina XDR cu ProMotion la 120Hz, luminozitate excelentă și culori calibrate precis.

Merita achizitionat noul iphone 17 / iPhone 17 pro versus iphone 16/ iphone 16 pro max?

Conform datelor de lansare pentru iPhone 17, noul model pare să depășească performanțele pe care le are iPhone 16 Pro Max. Iată caracteristicile principale care îl diferențiază:

Salt real la cameră : senzor frontal de 24 MP pe toată gama, telephoto 48 MP pe Pro și Pro Max.

: senzor frontal de 24 MP pe toată gama, telephoto 48 MP pe Pro și Pro Max. ProMotion universal : dacă ai un model non-Pro de la generațiile anterioare, diferența de fluiditate e imediat vizibilă.

: dacă ai un model non-Pro de la generațiile anterioare, diferența de fluiditate e imediat vizibilă. Design mai avansat : 17 Air/Slim vine cu profil ultra-subțire, iar Pro Max cu construcție mai robustă și optimizare termică mai bună (vapochamber cooling).

: 17 Air/Slim vine cu profil ultra-subțire, iar Pro Max cu construcție mai robustă și optimizare termică mai bună (vapochamber cooling). Putere de procesare viabilă pe termen lung: A19 Pro cu îmbunătățiri AI și GPU.

Ce te-ar putea convinge să rămâi totuși cu iPhone 16 / iPhone 16 Pro Max? Dacă nu te pregătești încă de o investiție în noul model Apple iPhone 17, ai suficiente motive să rămăi la iPhone 16 / iPhone 16 Pro Max:

Performanța actuală e deja excelentă – pentru majoritatea utilizatorilor, A18 Pro și camerele actuale sunt mai mult decât suficiente.

– pentru majoritatea utilizatorilor, A18 Pro și camerele actuale sunt mai mult decât suficiente. Prețuri mai bune – după lansarea 17, modelele 16 vor primi reduceri semnificative și promoții de bundle.

– după lansarea 17, modelele 16 vor primi reduceri semnificative și promoții de bundle. Compatibilitate – iOS 18 (și următoarea versiune de sistem de operare iOS 19) vor rula impecabil pe iPhone 16.

Dacă ești un power user, creator de conținut sau îți dorești ultimele funcții foto-video, 17 Pro Max e upgrade-ul ideal. Dacă însă cauți cel mai bun raport calitate-preț în ecosistemul Apple, un iPhone 16 Pro Max rămâne o alegere foarte inspirată.

iPhone 17 nu este doar un upgrade, ci un pas real în viitor

Lansarea iPhone 17 marchează o etapă interesantă pentru Apple: gama devine mai coerentă, fiecare model având un public clar, iar inovațiile sunt mai ușor de remarcat față de generațiile trecute.







ProMotion pe toată linia, camera frontală de 24 MP, telephoto de 48 MP pe Pro/Pro Max și designul ultra-subțire al modelului Air/Slim sunt îmbunătățiri care vor conta în utilizarea de zi cu zi, nu doar în prezentările de marketing.

Dacă vrei cel mai bun iPhone creat vreodată, 17 Pro Max pare pregătit să îți ofere exact asta. Dacă vrei însă un echilibru între performanță și preț, iPhone 16 Pro Max rămâne o alegere inteligentă în 2025.

Întrebări frecvente despre lansarea noului iPhone 17:

Când apare iPhone 17?

În prima parte a lui septembrie 2025, conform presei tech (eveniment + precomenzi în aceeași săptămână).

Câte versiuni de iPhone 17 apar?

Patru: iPhone 17, 17 Air/Slim (înlocuiește modelul Plus), 17 Pro și 17 Pro Max.

Cât va costa iPhone 17?

Prețurile nu sunt încă oficiale. Estimările indică repere similare generației trecute ($799 / $999 / $1,199), cu posibilă variație.

Care sunt diferențele majore între versiuni?

Zvonurile menționează că vom avea ecrane LTPO 120Hz pe toată linia, selfie camera de 24 MP, telephoto de 48 MP pe Pro/Max, iar modelul Air/Slim e mai subțire.

Dimensiuni, baterie, încărcare?

Ne așteptăm la următoarele specificații: ~6,3″ (17/Pro), 6,6″ (Air/Slim), 6,9″ (Pro Max); încărcare wireless mai rapidă e probabilă; adaptorul de priză nu e așteptat în cutie.