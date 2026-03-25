Oboseala afectează milioane de oameni: cum devin un sprijin farmaciile moderne

Să te trezești dimineața cu senzația că nu te-ai odihnit deloc și să tragi de tine întruna pentru a-ți duce la capăt sarcinile nu mai este o oboseală obișnuită. Fenomenul însă începe să fie unul obișnuit.

Explicațiile țin în bună măsură de schimbările impuse de ritmul vieții moderne: stres constant, multitasking, alimentație haotică, sedentarism. La acestea se adaugă instabilitatea politică și economică, supraexpunerea la informație, presiunea socială și imposibilitatea a mai găsi timp pentru relaxare.

Date îngrijorătoare

În ultimii ani, specialiștii monitorizează cu atenție tendința de creștere a oboselii persistente în rândul populației active. O meta-analiză publicată în 2023 în „Frontiers in Public Health”, care a analizat 91 de studii realizate pe trei continente, arată că aproximativ unul din cinci adulți se confruntă cu forme prelungite de oboseală.

Un alt raport internațional publicat în 2024 completează imaginea: 97% dintre angajați sunt expuși la cel puțin un factor care favorizează epuizarea, iar peste 80% se confruntă simultan cu mai mulți astfel de factori.

Lucrurile nu stau diferit nici în România. Ca dovadă, tot mai multe persoane caută în farmacii soluții pentru lipsa de energie și dificultățile de concentrare. Astăzi, farmaciile moderne sunt un mai mult decât spații de vânzare a medicamentelor. Ele au devenit adevărate spații de informare și consiliere, fiind unul dintre primele locuri în care oamenii ajung ori de câte ori au nevoie rapid nu doar de un remediu, ci și de un sfat avizat pentru gestionarea problemelor de sănătate.

Tocmai de aceea, în cazul unor rețele mari, precum Catena, farmaciștii participă la programe de formare continuă și sunt evaluați periodic, astfel încât recomandările oferite să fie mereu aliniate la cele mai recente informații din domeniul medical.

De ce oboseala nu trece nici după ce dormi mai mult

E adevărat, somnul are un rol-cheie în refacerea organismului și în recuperarea energiei. Pentru asta însă, nu e suficient să dormi mult. Trebuie să dormi bine. În mod paradoxal, oboseala peristentă poate afecta calitatea somnului, plansându-te cu succes pe orbita unui cerc vicios.

În multe situații, oboseala care trenează nu este doar rezultatul unui program încărcat, ci al unor mecanisme biologice complexe. În perioadele de stres intens, efort fizic sau suprasolicitare intelectuală, organismul consumă rapid resurse implicate în producerea energiei și în procesele de restabilire a echilibrului necesar menținerii sănătății.

Printre aceste resurse se numără și aminoacizii. Dincolo de rolul lor cunoscut în sinteza proteinelor, ei sunt compuși esențiali pentru metabolismul celular. O analiză publicată în revista „Nutrients” arată că aminoacizii sunt implicați în producerea energiei, în procesele de regenerare celulară și în funcționarea optimă a organismului. Atunci când nivelul lor scade, pot apărea simptome precum scăderea rezistenței fizice, dar și a performanțelor cognitive. Pe scurt, mintea ți-e în ceață și totul funcționează în relanti.

Sprijinul potrivit în perioadele de suprasolicitare

Atunci când organismul este forțat să funcționeze mult timp peste capacitatea sa optimă, nu se epuizează doar energia, se erodează și mecanismele interne care ar trebui să o refacă. De aceea, formulele care furnizează aminoacizi esențiali, precum Benesio Tonico Forte, au devenit o opțiune tot mai des recomandată în farmacii, pentru că oferă tipul de suport de care corpul are nevoie în astfel de momente. Sub formă de flacoane buvabile, acest supliment alimentar fără zahăr, asigură un aport concentrat de vitamina B12 și patru aminoacizi cu roluri complementare.

Arginina

Prin participarea la producerea oxidului nitric, acest aminoacid contribuie la relaxarea vaselor de sânge și la îmbunătățirea circulației. O circulație eficientă înseamnă un transport mai bun al oxigenului și nutrienților către țesuturi, aspect esențial în perioadele de efort fizic sau mintal. De altfel, în cadrul unui studiu publicat în 2024 în revista „Nutrients”, cercetătorii au constatat că arginina crește rezistența la efort în condiții de oboseală cronică:

ajută corpul să folosească mai bine glucoza ca sursă de energie;

sporește rezervele de glicogen din mușchi și ficat (combustibilul de rezervă al organismului);

reduce markerii de „uzură” musculară;

scade nivelul de cortizol (hormonul stresului);

și diminuează stresul oxidativ, cel care accelerează deteriorarea celulelor.

Glutamina

Dincolo de faptul că este cel mai abundent aminoacid din organism, este și cel mai versatil. Glutamina contribuie la menținerea integrității mucoasei intestinale, esențială pentru o absorbție corectă a nutrienților și pentru echilibrul general al organismului. Ba mai mult, joacă un rol esențial și în funcțonarea sistemului imunitar. Potrivit unei analize publicate în revista „Nutrients”, celulele imune folosesc glutamina într-un ritm comparabil sau chiar mai mare decât glucoza, deoarece au nevoie de ea pentru a se multiplica, pentru a produce citokine și pentru a-și îndeplini funcțiile de apărare.

În perioadele de stres, boală sau efort prelungit, necesarul de glutamină poate crește, motiv pentru care suplimentarea este adesea recomandată în situații în care organismul este surmenat, pentru a sprijini imunitatea și procesele naturale de refacere.

Fosfoserina

Derivată din serină, fosfoserina este implicată în sinteza fosfolipidelor, componente esențiale ale membranelor celulare, inclusiv la nivel cerebral, unde susțin transmiterea eficientă a semnalelor între neuroni. Conform studiilor existente, fosfoserina poate sprijini recuperarea după efort intens, reducând oboseala și febra musculară. De asemenea, poate contribui la diminuarea inflamației cronice și are un rol benefic asupra memoriei și funcțiilor cognitive.

Asparagina

Necesară pentru formarea proteinelor și menținerea echilibrului dintre neurotransmițători, acest aminoacid contribuie la buna funcționare a sistemului nervos și la susținerea proceselor celulare esențiale. Asparagina este implicată și în metabolismul azotului, sprijinind transformările prin care organismul gestionează și elimină compușii rezultați din activitatea metabolică. Pe scurt, asparagina participă la mecanisme importante pentru menținerea vitalității și a funcționării optime a organismului.

Vitamina B12, un element-cheie în menținerea energiei

Formula Benesio Tonico Forte este completată de vitamina B12, un nutrient esențial pentru metabolismul energetic și funcționarea sistemului nervos. Aceasta contribuie la formarea globulelor roșii, la sinteza ADN-ului și la transformarea nutrienților în energie utilizabilă. De aceea, deficitul de B12 este frecvent asociat cu oboseală, slăbiciune și dificultăți de concentrare.

De la epuizare la echilibru: pașii care contează

Atunci când oboseala e mai mult decât o stare trecătoare, recuperarea energiei nu se poate face peste noapte. Procesul este mai complex și de durată. În primul rând, e nevoie de înțelegerea semnalelor pe care corpul le trimite.

Urmează apoi ajustările necesare pentru îmbunătățirea calității somnului și gestionarea stresului, unul dintre principalii consumatori de energie în cazul multora dintre noi. Și pentru că refacerea depinde de resursele interne disponibile, un supliment alimentar potrivit se poate dovedi de real folos în acest demers, ajutând organismul să-și recapete treptat ritmul normal de funcționare.

