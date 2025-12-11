Parchetul Herringbone, asul din mâneca arhitecților și creatorilor de atmosfere

Origine parchetului Herringbone (sau ”os de pește”, cum este cunoscut în limba română) se întind în timp până în Imperiul Roman, unde era folosit în pavarea drumurilor. Romanii au observat că această structură de așezare în unghiuri de 90 de grade distribuie greutatea mai eficient și oferă stabilitate. Ulterior, modelul a fost adoptat în interiorul palatelor și conacelor europene, în special în perioada Renașterii, devenind simbolul rafinamentului aristocratic.

În 2025, tot mai multe tipologii de parchet Herringbone au fost reintroduse în designul contemporan, devenind favoritul incontestabil în amenajările moderne, minimaliste sau chiar industriale.

De ce?

Unul dintre marile avantaje ale gamei de parchet laminat Herringbone este dinamismul vizual pe care îl creează. Modelele liniare pot părea previzibile, dar Herringbone sparge această monotonie - așezarea plăcilor în unghiuri repetate creează un joc geometric ce atrage privirea fără a obosi ochiul.

Paradoxal, modelul Herringbone transformă spațiile mici în unele mai mari, iar explicația este una pur vizuală: liniile diagonale și intersecțiile lor creează adâncime și dimensiune. Studiile de design interior arată că modelele în diagonală influențează percepția spațiului. De exemplu, un studiu realizat de ”Helsinki Institute of Design” în 2018 a demonstrat că modelele de pardoseală în unghi pot influența percepția utilizatorului asupra dimensiunii unei camere cu până la 20%. Într-un apartament sau spațiu cu limitări arhitecturale, trucul se dovedește salvator.

Un alt as din mâneca acestui parchet este versatilitatea - fie că preferi un decor scandinav, cu accente naturale și pasteluri, fie că mergi pe industrial, cu texturi brute și nuanțe reci, Herringbone se integrează perfect.

De ce se numără printre preferințele arhitecților și designerilor de interioare?

În primul rând, arhitecții știu că frumusețea stă în detalii. De aceea, parchetul Herringbone este adesea recomandat în proiectele de amenajare de nivel înalt. Într-un interviu acordat revistei ”Architectural Digest” în 2021, designerul de interior britanic Ilse Crawford spunea că ”podeaua este primul contact pe care îl ai cu o încăpere. Dacă ea transmite echilibru și eleganță, întreaga atmosferă capătă sens. Herringbone este una dintre alegerile mele preferate tocmai din acest motiv”.

Un alt motiv pentru care Herringbone este o alegere recurentă ține de modul în care interacționează cu lumina. Datorită unghiurilor formate de așezarea plăcilor, lumina se reflectă diferit pe fiecare segment, ceea ce creează variații subtile de nuanțe. În funcție de momentul zilei și de sursa de lumină (naturală sau artificială), podeaua capătă nuanțe, umbre și profunzime.

Acest efect este imposibil de obținut cu modele de parchet standard, iar pentru arhitecți, astfel de nuanțe fac diferența între un spațiu comun și unul memorabil.

Pe lângă utilizarea în locuințe, parchetul Herringbone este din ce în ce mai frecvent întâlnit în spații precum cafenele boutique, hoteluri, săli de evenimente sau birouri creative. Motivul? Creează o atmosferă sofisticată, dar caldă – o combinație greu de atins prin alte materiale. De asemenea, adaugă valoare de brand. Un studiu efectuat de ”British Institute of Interior Design” în 2022 a relevat că peste 62% dintre designerii care au implementat modele de pardoseală Herringbone în spații comerciale au observat o creștere a percepției pozitive din partea clienților asupra brandului.