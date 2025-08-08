Pentru starea de sevraj la alcool este nevoie de tratament specializat la o clinică de dezalcoolizare!

Social MED este locul unde sevrajul moderat sau grav poate să fie tratat corespunzător. Familia sau prietenii nu pot ajuta în niciun fel persoana care trece prin sevraj, ci sunt expuși pericolelor, deoarece alcoolicul nu se poate controla în acele momente. Doar într-o clinica tratament dezalcoolizare o astfel de persoană este în siguranță.

Cum apare sevrajul și cum se manifestă?

Organismul unui consumator de alcool este obișnuit să primească această substanță. În momentul în care substanța este oprită, sistemul nervos începe să reacționeze, producând starea de sevraj. Acest tip de comportament diferă în funcție de gravitate, de la forme ușoare, de început și până la cele grave în care persoana în cauză este de nerecunoscut.

Cum se va manifesta o persoană care trece prin sevraj? Va trece prin:

Tremur,

Transpirație excesivă,

Halucinații,

Ritm cardiac rapid,

Febră etc.

Un tratament specializat este singura soluție în cazul consumatorilor dependenți

Un tratament sevraj alcool eficient poate să fie oferit doar în clinicile specializate. Un astfel de tratament trebuie să fie urmat de un tratament pentru a combate consumul alcoolului. În caz contrar, există o mare probabilitate ca persoana afectată să treacă din nou printr-un astfel de episod, iar organismul ar putea ceda.

Este nevoie de o detoxifiere profundă care va preveni astfel de situații. Dependența de alcool nu se poate trata fără detoxifiere și terapie din partea persoanelor pregătite în acest sens.

Ce presupune un tratament pentru starea de sevraj?

O persoană care trece prin sevraj va avea nevoie de următorii pași în timpul tratamentului:

Dezalcoolizare - este procesul prin care se vor administra pastile și se va monitoriza atent persoana în cauză.

Suport psihologic - sunt mai multe metode de terapie prin care un pacient va primi suportul de care are nevoie din punct de vedere psihologic.

Tratament medicamentos - pastilele vor fi recomandate în funcție de caz și de situația în care se află persoana. Prin acestea se reduce pofta de alcool și se va preveni reluarea consumului după etapa de sevraj.

Tratament suportiv - organismul trebuie ajutat să se regenereze și să funcționeze normal și fără alcool. În acest scop se urmărește hidratarea, alimentație sănătoasă și gestionarea diferitelor stări de anxietate sau depresie care pot să apară.

Ce se întâmplă când o persoană dependentă oprește consumul pe cont propriu?

Cei care consumă alcool observă că acest lucru nu le face bine și că le afectează viața de zi cu zi, dar nu pot controla prea mult acest comportament, deoarece creierul s-a obișnuit cu cantitățile de alcool. Dacă se dorește cu adevărat să se renunțe la dependență, un centru specializat, cum este Social MED poate să fie sprijinul necesar.

Oprirea consumului în afara unui centru de dezalcoolizare va duce la următoarele reacții ale sevrajului:

În primele 4-12 ore - atunci apar primele simptome ale sevrajului, acestea sunt:

Neliniște,

Iritabilitate,

Nervozitate,

Piele palidă și transpirată,

Greață,

Tremurări ușoare.

Între 24 și 72 de ore - simptomele ating apogeul, prin următoarele reacții:

Depresie,

Transpirații nocturne,

Durere de cap sau migrenă,

Coșmaruri,

Insomnie,

Vărsături,

Agitație,

Convulsii,

Halucinații.

Mulți pacienți ajung abia în acest stadiu la medic, deoarece apropiații nu îi mai pot controla. După ziua 4-5, sevrajul dispare în majoritatea cazurilor, dar simptomele pot dura până la 8 zile.

Sevrajul reprezintă semnalul de alarmă că o persoană care a devenit dependentă nu poate gestiona fără ajutor specializat oprirea consumului de alcool. Într-un centru specializat acest proces se poate desfășura corect și în siguranță, pentru rezultate eficiente și pe termen lung. Echipa medicală de la Social MED poate să fie și de partea ta, apelează cu încredere.

Contact:

077.100-3000

contact @ socialmed.ro



Sursă foto: Canva