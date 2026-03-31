PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Proiectul a avut ca obiectiv principal dezvoltarea activității companiei prin digitalizare, contribuind la îmbunătățirea performanței operaționale și a competitivității pe piață.

Conform descrierii investiției (pagina 2 din document), proiectul a vizat:

creșterea performanței financiare și a rentabilității activității;

îmbunătățirea impactului asupra mediului prin utilizarea echipamentelor eficiente energetic;

dezvoltarea sustenabilă a companiei pe componentele economică, socială și de mediu

Implementarea proiectului a contribuit la:

optimizarea proceselor interne;

creșterea nivelului de digitalizare al companiei;

adaptarea la cerințele economiei digitale;

creșterea competitivității și a eficienței operaționale.

Valoarea totală a proiectului este de 204.578,35 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 147.199,16 lei

Proiectul a fost implementat în baza contractului de finanțare nr. 2147.1/i3/c9, în conformitate cu prevederile PNRR

Date de contact:

S.C. RUVIX MEDIA SRL

Adresa: București, Sector 2, Str. Cireșului nr. 7

Email: cristian@ruvix.ro