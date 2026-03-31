PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Proiectul a avut ca obiectiv principal dezvoltarea activității companiei prin digitalizare, contribuind la îmbunătățirea performanței operaționale și a competitivității pe piață.
Conform descrierii investiției (pagina 2 din document), proiectul a vizat:
creșterea performanței financiare și a rentabilității activității;
îmbunătățirea impactului asupra mediului prin utilizarea echipamentelor eficiente energetic;
dezvoltarea sustenabilă a companiei pe componentele economică, socială și de mediu
Implementarea proiectului a contribuit la:
optimizarea proceselor interne;
creșterea nivelului de digitalizare al companiei;
adaptarea la cerințele economiei digitale;
creșterea competitivității și a eficienței operaționale.
Valoarea totală a proiectului este de 204.578,35 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 147.199,16 lei
Proiectul a fost implementat în baza contractului de finanțare nr. 2147.1/i3/c9, în conformitate cu prevederile PNRR
Date de contact:
S.C. RUVIX MEDIA SRL
Adresa: București, Sector 2, Str. Cireșului nr. 7
Email: cristian@ruvix.ro